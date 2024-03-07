РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7889 посетителей онлайн
Новости Видео
9 983 65

Владелица фирмы, уже получившей подряды от канала Рада на 350 млн грн, Дроздова сотрудничала с компанией партнера Зеленского Миндича. ВИДЕО

Владелица компании "Кинокит", которая третий год подряд получает миллионные подряды от государственного телеканала "Рада", была юридической советницей фирмы Тимура Миндича - бывшего бизнес-партнера Владимира Зеленского. Информацию о полутора годах сотрудничества с этим бизнесом Юлия Дроздова отметила в своем профиле в LinkedIn – соцсети для делового общения, поиска сотрудников и открытых вакансий.

Об этом речь идет в сюжете Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

Компания "Кинокит" была создана в 2017-м году. Участие в государственных закупках начала принимать в 2019-м, после прихода к власти команды Владимира Зеленского. Например, именно этот продакшн занимался техническим обеспечением и трансляцией пресс-марафона Владимира Зеленского в 2019 году и торжеств к 30-й годовщине Независимости Украины.

В конце 2021 года "Кинокит" получил 9 миллионов гривен от парламентского телеканала "Рада" на разработку концепции и новые программы. В момент заключения этого первого миллионного соглашения с парламентским телеканалом у "Кинокита" сменились учредители.

Владелицей продакшна стала Юлия Дроздова. До того, как войти в этот успешный бизнес, Дроздова являлась юридической советницей компании Meylor Global LLP, которую контролирует Тимур Миндич.

Власниця

Тимур Миндич – кинопродюсер и бизнесмен, один из совладельцев фирмы "Квартал 95", соучредителем которой до президентства был и сам Зеленский. Именно на Мерседесе Миндича во время предвыборной кампании ездил Зеленский и именно в квартире Миндича, как зафиксировали журналисты программы "Схемы", президенту устраивали сюрприз на день рождения в разгар карантина в 2021 году.

Кінопродюсер і бізнесмен, один із співвласників фірми "Квартал 95" Тімур Міндіч

Кинопродюсер и бизнесмен, один из совладельцев фирмы "Квартал 95" Тимур Миндич

На вопрос журналистов Bihus.Info, как Юлия Дроздова стала владелицей продакшна, она ответила, что купила эту компанию. На уточнение, почему решила изменить направление работы, если раньше работала юрсоветницей британской фирмы Миндича, Дроздова сказала, что не работала там. После того, как журналисты Bihus.Info отметили, что это сотрудничество указано в ее резюме – попросила написать все вопросы в письменном виде.

На вопрос о том, привлечены ли средства других инвесторов в "Кинокит", Юлия ответила, что у нее договор о неразглашении. Также отметила, что ее приход в компанию и первые "радовские" контракты – не связанные процессы. На вопрос имеет ли отношение Тимур Миндич к компании "Кинокит" Юлия сообщила: "Я предоставляю юридические услуги с 2020 года, в том числе для Meylor Global и других клиентов. Ни Тимур, ни одно другое лицо не оказывает влияния на деятельность ООО "Кинокит".

Смотрите также: Лерос просит Зеленского отреагировать на израильский паспорт Миндича: Посмотрим, как он применяет закон к своим друзьям. ВИДЕО

Напомним, с начала полномасштабного вторжения "Кинокит" присоединили к созданию контента, транслируемого государственным телеканалом "Рада" в рамках телемарафона "Единые новости". За последние три года компания "Кинокит" подписала соглашений с государственным телеканалом "Рада" более чем на 350 миллионов гривен. Последний договор был подписан в январе 2024-го. Речь идет о 104,9 млн грн в год.

В ответ на запрос Bihus.Info к государственному телеканалу Рада там отметили, что соглашение с Кинокитом подписали после победы продакшна на художественном конкурсе, участие в котором принимали еще две компании - Сан Филмс и Файно-Компани. Первая компания по собственному желанию отказалась от участия еще до оглашения результатов. Вторая – проиграла "Кинокиту" по критериям конкурса.

Согласно представленным на конкурс документам, "Кинокит" – это продакшн с собственными студиями (в частности, и резервной студии в бомбоубежище) и техникой. К работе "Кинонита" привлечены более 200 сотрудников.

Автор: 

госбюджет (1191) телевидение (900) Миндич Тимур (18)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+43
Та я вас благаю, хтось здивований? Я ні.
До речі, ********, це він вже барІга та торгує на крові чі ще ні?
показать весь комментарий
07.03.2024 21:24 Ответить
+30
Да уж. Вот бы сейчас Зелю загнать на стадион и задать бы ему все его вопросы.
показать весь комментарий
07.03.2024 21:31 Ответить
+19
показать весь комментарий
07.03.2024 21:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та я вас благаю, хтось здивований? Я ні.
До речі, ********, це він вже барІга та торгує на крові чі ще ні?
показать весь комментарий
07.03.2024 21:24 Ответить
Да уж. Вот бы сейчас Зелю загнать на стадион и задать бы ему все его вопросы.
показать весь комментарий
07.03.2024 21:31 Ответить
Та ви, шановний, мрійник. Вову і на стадіон, ЗАРАЗ!
показать весь комментарий
07.03.2024 21:34 Ответить
Та да. А как бы хотелось.
показать весь комментарий
07.03.2024 21:35 Ответить
лучше на ***...можно без вопросов-ответов...
показать весь комментарий
07.03.2024 22:00 Ответить
Голобородько-Янелох-Боневтік-Херпіду ніколи НЕ приховував: "...я ваш ВИРОК...." кричав він лохторату на стадіоні...
показать весь комментарий
07.03.2024 22:05 Ответить
Удівітєльноє рядом.
показать весь комментарий
07.03.2024 21:43 Ответить
Дивовижне поруч.
показать весь комментарий
07.03.2024 21:45 Ответить
а потім арахамії з єрмачками та стефанчуками з шифірами та татаравими ставлять питання:
"... кангрес нідайот нам дєнєг..."

ЗЕ-шапіто робить це все свідомо...АБСОЛЮТНО свідомо....
щоб різні лаврови з нібєнзями та іншими адептами руZZкого міра розносили ЦЮ "інфу" по-світу, куди діваються гроші платників податків їхніх країн....

xитрий план....

оманський план...
показать весь комментарий
07.03.2024 22:11 Ответить
"Участь у державних закупівлях почала брати у 2019-му, після приходу до влади команди Володимира Зеленського" - ну ось же, свіже, не займане, не "кумАвство"! Просто проходила мимо, а тут щось валяється, підняла і тут...джекпот!! І помітьте - не насосала у Міндіча(не факт!), а "купила цю компанію"...у нього! Ну чесна ж...давалка! Їй богу!
А гроші? А гроші якась чергова мама "ріма" вишнею-черешнею насобирала, а папа кастрюлив, мабуть, на старій "жигі 2101".
показать весь комментарий
07.03.2024 22:19 Ответить
Кандидат на пост президента Владимир Зеленский уверяет, что в случае избрания его главой государства, не допустит назначения родственников или кумовьев на государственные должности.
5 апреля 2019,
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/5/7211363/
показать весь комментарий
07.03.2024 22:38 Ответить
"...ета всьо для лахов...."
Голобородько-Янелох-Боневтік-Херпіду ніколи НЕ приховував:
"...я ваш ВИРОК...."
кричав він лохторату на стадіоні...
показать весь комментарий
08.03.2024 08:56 Ответить
Б/ \ЯДІ-СУІ< И-ТВАРІ- щоб вас розірвало, щоб з вами як в казочці "ЗАЛОТА АНТИЛОПА"
показать весь комментарий
08.03.2024 00:15 Ответить
Їм можна.
показать весь комментарий
07.03.2024 21:24 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2024 21:27 Ответить
АБСОЛЮТНО!ТОЧНО ПЕРЕДАНА АСОЦІАЦІЯ ОПАРИШАМИ !
показать весь комментарий
08.03.2024 00:17 Ответить
Я вже ''коникам'' які викидує зелена влада не дивуюся.
Я здивуюся коли ті цапи добровільно підуть з влади.
показать весь комментарий
07.03.2024 21:28 Ответить
вже навіть їжакам зрозуміло що добровільно не пвдуть ніколи
показать весь комментарий
07.03.2024 21:36 Ответить
Не підуть, більш того, і вигнать навряд чи вийде. Я не вірю, що збереться Майдан. А хотілось би, вони його заслуговують вдесятеро більше, ніж яник.
показать весь комментарий
07.03.2024 21:51 Ответить
Якщо відкинути всі рефлексії, то суд Лінча стане гідною "нагородою" для "слуг".
І хотілося б у цьому процесі взяти участь ...
показать весь комментарий
07.03.2024 23:37 Ответить
, скільки тобі років, що ти в казки віриш? РЕВАНШИСТИ риги ТАТАРОВ ДЕРЬМОЕРМАК , Шурма , смірнов, ОПЗЖопа -кістьми ляжуть , а КОРИТО НЕ ВІДДАДУТЬ , вони врахували всі помилки Бандюковича , працюють на випередження ! Мафіі чим більше вб'ють пассіонаріев , тим краще, для них війна - мати рідна !
показать весь комментарий
07.03.2024 22:21 Ответить
показать весь комментарий
08.03.2024 10:09 Ответить
Своїм - все, а мудрому наріду - окопи під Авдіївкою.
показать весь комментарий
07.03.2024 21:29 Ответить
Миндич - это не просто партнер, это смотрящий от Бени за его бизнесами. Ему принадлежат 50% всех квартальных фирм.
показать весь комментарий
07.03.2024 21:29 Ответить
Саме Міндічь познайомив Зєліка з Бєнціоном нашим Коломийським у 2008 році.
Крім того, Бєня каже, шо Міндічь певний час був нареченим його дочки. Тобто, таки свой в доску. "Із наших", як казала колись Єлєна Бонер. )))

показать весь комментарий
07.03.2024 21:53 Ответить
Да, доверенное лицо, решала Бени. Помните историю как Зеленский вышел из числа владельцев фирмы Green Family Ltd, снимающей фильмы в России."? Там на самом деле очень интересная статистика: ...

"Ранее в качестве учредителей в реестре были указаны четверо участников "Квартала-95":

Владимир Зеленский - 300 евро,
Андрей Яковлев - 100 евро,
Сергей и Борис Шефиры - 300+300 евро.
Пятым соучредителем был соратник Игоря Коломойского Тимур Миндич -1000 евро.

Сейчас доли в Green Family LTD распределены так:

Андрей Яковлев - 400 евро,
Борис Шефир - 300 евро, Сергей Шефир - 300 евро,
Appex International LTD Тимура Миндича - 1000 евро. "....

Доступным языком - судя по схеме, Беня через своего смотрящего Миндича в фирме Green Family Ltd и других офшорах полностью контролирует весь бизнес и недвижимость "95 квартала" (50% акций в учредителе) оформленные на офшорные фирмы.

Кстати через Миндича Беня контролирует не только "квартал", а весь свой медиахолдинг, и "плюсы" в том числе
показать весь комментарий
07.03.2024 23:51 Ответить
У Міндіча, крім інших, також є благодійна конТОРА, - називається "Київ ТОРА Центр".
Статутний капітал - 0 гривень, 0 копійок. )))
показать весь комментарий
08.03.2024 00:15 Ответить
Дружина Міндіча Єкатєріна (родом з москви, уроджена Вербер) обіймає Зеленського.

показать весь комментарий
07.03.2024 22:01 Ответить
короче, все свои, из Хайфы
показать весь комментарий
07.03.2024 22:41 Ответить
Так таки так. )))
показать весь комментарий
07.03.2024 22:59 Ответить
миндичи-шминдичи, шурмы-шаурмы... кручу-верчу, запутать хочу...
показать весь комментарий
07.03.2024 21:32 Ответить
Де ще то зелене гівно не всралось.
показать весь комментарий
07.03.2024 21:36 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2024 21:39 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2024 21:40 Ответить
...а брехунцю - як солов"ю - усьо по..ю
- і ета он єщьо нє начінал...
напевне, вже після 20 травня усі (хто здатен) побачать ху із Зе, бо навряд чи він порозумнішав за 5 років прездобольства
показать весь комментарий
07.03.2024 21:49 Ответить
А Зє ***** на всі ваші розслідування ще з часів Пандора-Пейперс та Вагнергейту.

Прокурори та судді саджають за звонком з ОПЗЄ, а не за законами.
показать весь комментарий
07.03.2024 21:50 Ответить
Щоб ви вдавились, гниди!
показать весь комментарий
07.03.2024 21:52 Ответить
Да Вова бы в носу колупался и "дурак включил",если бы сейчас на стадионе в новых дебатах учавствовать.Но у него новый,хотя и "ненавистный", кумир-тоже Вовка и тоже очень маленький.Последний ни в каких дебатах кроме как "нести всякую чушь" для расейскава пипла не участвует.Боюсь,что этот пример и для маленького "Вашего" Вовки стал заразителен.Собирает "закрытые" встречи с журналами и перед тем как впустить их в "свой мирок",требует с них подписей о "неразглашении".Вот вам и новый Вовчик ..
показать весь комментарий
07.03.2024 21:56 Ответить
ми то вважали що це шмаркля Тимошенко бабло косить, а то сам Зеледент підхарчовується. І не забудьте по подякувати команді розслідувачів
показать весь комментарий
07.03.2024 21:59 Ответить
А вы, тепрпилы, дальше донатьте на армию. Ха-ха.
показать весь комментарий
07.03.2024 22:00 Ответить
До чого тут донати і армія? Просто народ знову привів до влади моральних уродів тільки тепер під соусом "нові обличчя".
показать весь комментарий
07.03.2024 22:11 Ответить
Можно сказати БИДЛО73% , кушайте ШАШЛИЧКІ з путлером , а « какая разніца» , « хуже не БУДЕТ», « лишь-би не Порошенко», …………
показать весь комментарий
07.03.2024 22:29 Ответить
Телеканал "Рада". Никто в Украине его не смотрит! Ни один человек! И вот подряд от государственного телеканала какой-то левой фирме на 350 млн. гривень! Понятно, что через огромный откат! Тупое, примитивное разворовывание государственных денег. Во время тяжёлой, кровопролитной войны, когда число погибших граждан Украины превысило 100 тысяч, когда оккупировано 20% территории, когда экономика уничтожена. Это шизофрения какая-то! Мы 32 года живём в тотальной шизофрении! И выхода из этого безумия нет!
показать весь комментарий
07.03.2024 22:31 Ответить
Перемога в війніУкраїни - СМЕРТЬ ЗЕІУДИ І ОЙГО ПОПЛІЧНИКІВ ! Тому ніякої перемоги не чекайте!
показать весь комментарий
07.03.2024 22:32 Ответить
Жлоб на жлобу і жлобом поганяє.
показать весь комментарий
07.03.2024 22:35 Ответить
Не розкачуйте "теплу ванночку",Володька нервується,тупає ніжкою,йому після публікацій на Цензорі сняться жахливі сни про Майдан-3;як Бігус і Бутусов ведуть нашу бубочку в кандалах по Хрищатику,бойові бригати бо дві сторони вулиці,голосно аплодують,а на Незалежності клятий Поршенко вже споруджує капище і поруч стоїть генерал Залужний з смолоскипом...Наталка Мосейчук вже за@балась теплу водичку підливати,щоб заспокоїти нашого Кім Чен Зе
показать весь комментарий
07.03.2024 22:35 Ответить
дійсно, ребьоночка разом з водою з ванночки виплєснєм
показать весь комментарий
07.03.2024 22:42 Ответить
Майдан-3 колись називався план "Шатун", - проти Петра Олексійовича Порошенка.
Бігус, до речі, за кацапським задумом, теж мався бути використаний при цьому.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%C2%BB https://uk.wikipedia.org/wiki/План_«Шатун»

24 жовтня 2016 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80 хакерське угрупування «https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%A5%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1 КіберХунта » заявило, що зламало поштові скриньки [email protected] і [email protected] й оприлюднило фрагменти листування Суркова з його помічником Павлом Карповим.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%C2%BB#cite_note-2 [2] Серед файлів знайдений план із дестабілізації України «Шатун»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%C2%BB#cite_note-%D0%92%D0%92%D0%A1-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%C2%BB#cite_note-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-3 [3] .

Оприлюднений документ має заголовок "План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя на Україні «Шатун»". Згідно з планом пропонується:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%C2%BB#cite_note-%D0%92%D0%92%D0%A1-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%C2%BB#cite_note-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%C2%BB#cite_note-%D0%A1%D0%91%D0%A3-4 [4]
1. залучити до масових акцій окремі українські політичні партії (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%C2%BB «Опоблок» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9B%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%B0 Радикальна партія Олега Ляшка )

2. для формування відповідної громадської думки «використати втемну» народних депутатів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%94%D0%BC_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0 Мустафу Найєма , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергія Лещенка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Світлану Заліщук та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Ольгу Червакову . Їм мали бути «злиті» дані для «масштабних розслідувань корупційної діяльності Порошенка». Заради цієї ж мети запропоновано залучити громадських діячів і журналістів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BD Віталія Шабуніна , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B0%D0%BF_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитра Гнапа , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%81_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дениса Бігуса , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександра Дубінського , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Олексія Шалайського та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Анатолія Шарія .

3. запровадити в середовище https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC_(2014%E2%80%922016) волонтерів російських агентів, щоб сіяти паніку.

4. організація розслідувань корупційної діяльності президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петра Порошенка і його оточення, таємних домовленостей і лобіювання бізнес-інтересів

5. організація «Тарифного майдану» (Майдану-3), підготовка фінансової бази протестів в усіх обласних центрах України

6. активна критика соціально-економічної політики центральної та місцевої влади

7. проведення хресних ходів

8. активізація діяльності сепаратистських рухів у регіонах.
показать весь комментарий
07.03.2024 23:13 Ответить
Так Скруджу Олексійовичу хватило мозгів фейки не називати Майданом,а оточенню Кім Чен Зе,з колишніх ригів не хватило мозгу.Та й Скрудж Олексійович свій "Шатун" раз вкинув,поняв,що це навпаки його рейтинг добиває,і більше до цього не повертався,а тупі риги Зеленського Майданом пугають бубочку щоразу,як тільки треба прикрити черговий великий зашквар,недоганяючи,що роблять з Зе посьміховисько і знищують його політичні амбіції.
показать весь комментарий
07.03.2024 23:23 Ответить
какаяразница
показать весь комментарий
07.03.2024 23:26 Ответить
Єто другоє, єто нє то что ви подумалі
показать весь комментарий
07.03.2024 23:33 Ответить
Хочу бути багатим як вони.
показать весь комментарий
07.03.2024 23:46 Ответить
фамилие твае и праисхаждение не саатветствуют тваим хателкам
показать весь комментарий
08.03.2024 12:08 Ответить
ну так я о том же -- у моего кума кобель кличка ..телумехтар.. а у соседа ******** маленький кличка ..умбардакил.. прикольный такой . ничего личного как хотят так и называют --демократия
показать весь комментарий
08.03.2024 17:16 Ответить

ЗУБ ДАЮ! ТЕ ЩО В УКРАЇНІ ЦІЛКОВИТО НЕ МАЄ НІЯКОЇ КОРУПЦІЇ. НАВІТЬ МОЖУТЬ ПІДТВЕРДИТИ НАЙЧЕСНІШІ В СВІТІ МОІ БРАТАНИ-КОЛЕГИ. ДЕРМАК, ПАДАЛЯК, РІЗНЯК, ТАТАРМОН...А ТАКОЖ І ВСІ -ВСІ ПРАВООХОРОНІ І СУДОВІ ОРГАНИ, ЯКІ ТІЛЬКИ Є В УКРАЇНІ .
показать весь комментарий
08.03.2024 08:27 Ответить
Ви не розумієте, етА друХоє
показать весь комментарий
08.03.2024 09:04 Ответить
показать весь комментарий
08.03.2024 12:20 Ответить
 
 