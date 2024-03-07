Владелица фирмы, уже получившей подряды от канала Рада на 350 млн грн, Дроздова сотрудничала с компанией партнера Зеленского Миндича. ВИДЕО

Владелица компании "Кинокит", которая третий год подряд получает миллионные подряды от государственного телеканала "Рада", была юридической советницей фирмы Тимура Миндича - бывшего бизнес-партнера Владимира Зеленского. Информацию о полутора годах сотрудничества с этим бизнесом Юлия Дроздова отметила в своем профиле в LinkedIn – соцсети для делового общения, поиска сотрудников и открытых вакансий.

Об этом речь идет в сюжете Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

Компания "Кинокит" была создана в 2017-м году. Участие в государственных закупках начала принимать в 2019-м, после прихода к власти команды Владимира Зеленского. Например, именно этот продакшн занимался техническим обеспечением и трансляцией пресс-марафона Владимира Зеленского в 2019 году и торжеств к 30-й годовщине Независимости Украины.

В конце 2021 года "Кинокит" получил 9 миллионов гривен от парламентского телеканала "Рада" на разработку концепции и новые программы. В момент заключения этого первого миллионного соглашения с парламентским телеканалом у "Кинокита" сменились учредители.

Владелицей продакшна стала Юлия Дроздова. До того, как войти в этот успешный бизнес, Дроздова являлась юридической советницей компании Meylor Global LLP, которую контролирует Тимур Миндич.

Тимур Миндич – кинопродюсер и бизнесмен, один из совладельцев фирмы "Квартал 95", соучредителем которой до президентства был и сам Зеленский. Именно на Мерседесе Миндича во время предвыборной кампании ездил Зеленский и именно в квартире Миндича, как зафиксировали журналисты программы "Схемы", президенту устраивали сюрприз на день рождения в разгар карантина в 2021 году.

Кинопродюсер и бизнесмен, один из совладельцев фирмы "Квартал 95" Тимур Миндич

На вопрос журналистов Bihus.Info, как Юлия Дроздова стала владелицей продакшна, она ответила, что купила эту компанию. На уточнение, почему решила изменить направление работы, если раньше работала юрсоветницей британской фирмы Миндича, Дроздова сказала, что не работала там. После того, как журналисты Bihus.Info отметили, что это сотрудничество указано в ее резюме – попросила написать все вопросы в письменном виде.

На вопрос о том, привлечены ли средства других инвесторов в "Кинокит", Юлия ответила, что у нее договор о неразглашении. Также отметила, что ее приход в компанию и первые "радовские" контракты – не связанные процессы. На вопрос имеет ли отношение Тимур Миндич к компании "Кинокит" Юлия сообщила: "Я предоставляю юридические услуги с 2020 года, в том числе для Meylor Global и других клиентов. Ни Тимур, ни одно другое лицо не оказывает влияния на деятельность ООО "Кинокит".

Напомним, с начала полномасштабного вторжения "Кинокит" присоединили к созданию контента, транслируемого государственным телеканалом "Рада" в рамках телемарафона "Единые новости". За последние три года компания "Кинокит" подписала соглашений с государственным телеканалом "Рада" более чем на 350 миллионов гривен. Последний договор был подписан в январе 2024-го. Речь идет о 104,9 млн грн в год.

В ответ на запрос Bihus.Info к государственному телеканалу Рада там отметили, что соглашение с Кинокитом подписали после победы продакшна на художественном конкурсе, участие в котором принимали еще две компании - Сан Филмс и Файно-Компани. Первая компания по собственному желанию отказалась от участия еще до оглашения результатов. Вторая – проиграла "Кинокиту" по критериям конкурса.

Согласно представленным на конкурс документам, "Кинокит" – это продакшн с собственными студиями (в частности, и резервной студии в бомбоубежище) и техникой. К работе "Кинонита" привлечены более 200 сотрудников.