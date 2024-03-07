Владелица фирмы, уже получившей подряды от канала Рада на 350 млн грн, Дроздова сотрудничала с компанией партнера Зеленского Миндича. ВИДЕО
Владелица компании "Кинокит", которая третий год подряд получает миллионные подряды от государственного телеканала "Рада", была юридической советницей фирмы Тимура Миндича - бывшего бизнес-партнера Владимира Зеленского. Информацию о полутора годах сотрудничества с этим бизнесом Юлия Дроздова отметила в своем профиле в LinkedIn – соцсети для делового общения, поиска сотрудников и открытых вакансий.
Об этом речь идет в сюжете Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.
Компания "Кинокит" была создана в 2017-м году. Участие в государственных закупках начала принимать в 2019-м, после прихода к власти команды Владимира Зеленского. Например, именно этот продакшн занимался техническим обеспечением и трансляцией пресс-марафона Владимира Зеленского в 2019 году и торжеств к 30-й годовщине Независимости Украины.
В конце 2021 года "Кинокит" получил 9 миллионов гривен от парламентского телеканала "Рада" на разработку концепции и новые программы. В момент заключения этого первого миллионного соглашения с парламентским телеканалом у "Кинокита" сменились учредители.
Владелицей продакшна стала Юлия Дроздова. До того, как войти в этот успешный бизнес, Дроздова являлась юридической советницей компании Meylor Global LLP, которую контролирует Тимур Миндич.
Тимур Миндич – кинопродюсер и бизнесмен, один из совладельцев фирмы "Квартал 95", соучредителем которой до президентства был и сам Зеленский. Именно на Мерседесе Миндича во время предвыборной кампании ездил Зеленский и именно в квартире Миндича, как зафиксировали журналисты программы "Схемы", президенту устраивали сюрприз на день рождения в разгар карантина в 2021 году.
Кинопродюсер и бизнесмен, один из совладельцев фирмы "Квартал 95" Тимур Миндич
На вопрос журналистов Bihus.Info, как Юлия Дроздова стала владелицей продакшна, она ответила, что купила эту компанию. На уточнение, почему решила изменить направление работы, если раньше работала юрсоветницей британской фирмы Миндича, Дроздова сказала, что не работала там. После того, как журналисты Bihus.Info отметили, что это сотрудничество указано в ее резюме – попросила написать все вопросы в письменном виде.
На вопрос о том, привлечены ли средства других инвесторов в "Кинокит", Юлия ответила, что у нее договор о неразглашении. Также отметила, что ее приход в компанию и первые "радовские" контракты – не связанные процессы. На вопрос имеет ли отношение Тимур Миндич к компании "Кинокит" Юлия сообщила: "Я предоставляю юридические услуги с 2020 года, в том числе для Meylor Global и других клиентов. Ни Тимур, ни одно другое лицо не оказывает влияния на деятельность ООО "Кинокит".
Напомним, с начала полномасштабного вторжения "Кинокит" присоединили к созданию контента, транслируемого государственным телеканалом "Рада" в рамках телемарафона "Единые новости". За последние три года компания "Кинокит" подписала соглашений с государственным телеканалом "Рада" более чем на 350 миллионов гривен. Последний договор был подписан в январе 2024-го. Речь идет о 104,9 млн грн в год.
В ответ на запрос Bihus.Info к государственному телеканалу Рада там отметили, что соглашение с Кинокитом подписали после победы продакшна на художественном конкурсе, участие в котором принимали еще две компании - Сан Филмс и Файно-Компани. Первая компания по собственному желанию отказалась от участия еще до оглашения результатов. Вторая – проиграла "Кинокиту" по критериям конкурса.
Согласно представленным на конкурс документам, "Кинокит" – это продакшн с собственными студиями (в частности, и резервной студии в бомбоубежище) и техникой. К работе "Кинонита" привлечены более 200 сотрудников.
До речі, ********, це він вже барІга та торгує на крові чі ще ні?
"... кангрес нідайот нам дєнєг..."
ЗЕ-шапіто робить це все свідомо...АБСОЛЮТНО свідомо....
щоб різні лаврови з нібєнзями та іншими адептами руZZкого міра розносили ЦЮ "інфу" по-світу, куди діваються гроші платників податків їхніх країн....
xитрий план....
оманський план...
А гроші? А гроші якась чергова мама "ріма" вишнею-черешнею насобирала, а папа кастрюлив, мабуть, на старій "жигі 2101".
5 апреля 2019,
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/5/7211363/
Голобородько-Янелох-Боневтік-Херпіду ніколи НЕ приховував:
"...я ваш ВИРОК...."
кричав він лохторату на стадіоні...
Я здивуюся коли ті цапи добровільно підуть з влади.
І хотілося б у цьому процесі взяти участь ...
Крім того, Бєня каже, шо Міндічь певний час був нареченим його дочки. Тобто, таки свой в доску. "Із наших", як казала колись Єлєна Бонер. )))
"Ранее в качестве учредителей в реестре были указаны четверо участников "Квартала-95":
Владимир Зеленский - 300 евро,
Андрей Яковлев - 100 евро,
Сергей и Борис Шефиры - 300+300 евро.
Пятым соучредителем был соратник Игоря Коломойского Тимур Миндич -1000 евро.
Сейчас доли в Green Family LTD распределены так:
Андрей Яковлев - 400 евро,
Борис Шефир - 300 евро, Сергей Шефир - 300 евро,
Appex International LTD Тимура Миндича - 1000 евро. "....
Доступным языком - судя по схеме, Беня через своего смотрящего Миндича в фирме Green Family Ltd и других офшорах полностью контролирует весь бизнес и недвижимость "95 квартала" (50% акций в учредителе) оформленные на офшорные фирмы.
Кстати через Миндича Беня контролирует не только "квартал", а весь свой медиахолдинг, и "плюсы" в том числе
Статутний капітал - 0 гривень, 0 копійок. )))
- і ета он єщьо нє начінал...
напевне, вже після 20 травня усі (хто здатен) побачать ху із Зе, бо навряд чи він порозумнішав за 5 років прездобольства
Прокурори та судді саджають за звонком з ОПЗЄ, а не за законами.
Бігус, до речі, за кацапським задумом, теж мався бути використаний при цьому.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%C2%BB https://uk.wikipedia.org/wiki/План_«Шатун»
24 жовтня 2016 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80 хакерське угрупування «https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%A5%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1 КіберХунта » заявило, що зламало поштові скриньки [email protected] і [email protected] й оприлюднило фрагменти листування Суркова з його помічником Павлом Карповим.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%C2%BB#cite_note-2 [2] Серед файлів знайдений план із дестабілізації України «Шатун»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%C2%BB#cite_note-%D0%92%D0%92%D0%A1-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%C2%BB#cite_note-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-3 [3] .
Оприлюднений документ має заголовок "План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя на Україні «Шатун»". Згідно з планом пропонується:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%C2%BB#cite_note-%D0%92%D0%92%D0%A1-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%C2%BB#cite_note-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%C2%BB#cite_note-%D0%A1%D0%91%D0%A3-4 [4]
1. залучити до масових акцій окремі українські політичні партії (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%C2%BB «Опоблок» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9B%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%B0 Радикальна партія Олега Ляшка )
2. для формування відповідної громадської думки «використати втемну» народних депутатів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%94%D0%BC_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0 Мустафу Найєма , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергія Лещенка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Світлану Заліщук та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Ольгу Червакову . Їм мали бути «злиті» дані для «масштабних розслідувань корупційної діяльності Порошенка». Заради цієї ж мети запропоновано залучити громадських діячів і журналістів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BD Віталія Шабуніна , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B0%D0%BF_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитра Гнапа , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%81_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дениса Бігуса , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександра Дубінського , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Олексія Шалайського та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Анатолія Шарія .
3. запровадити в середовище https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC_(2014%E2%80%922016) волонтерів російських агентів, щоб сіяти паніку.
4. організація розслідувань корупційної діяльності президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петра Порошенка і його оточення, таємних домовленостей і лобіювання бізнес-інтересів
5. організація «Тарифного майдану» (Майдану-3), підготовка фінансової бази протестів в усіх обласних центрах України
6. активна критика соціально-економічної політики центральної та місцевої влади
7. проведення хресних ходів
8. активізація діяльності сепаратистських рухів у регіонах.
ЗУБ ДАЮ! ТЕ ЩО В УКРАЇНІ ЦІЛКОВИТО НЕ МАЄ НІЯКОЇ КОРУПЦІЇ. НАВІТЬ МОЖУТЬ ПІДТВЕРДИТИ НАЙЧЕСНІШІ В СВІТІ МОІ БРАТАНИ-КОЛЕГИ. ДЕРМАК, ПАДАЛЯК, РІЗНЯК, ТАТАРМОН...А ТАКОЖ І ВСІ -ВСІ ПРАВООХОРОНІ І СУДОВІ ОРГАНИ, ЯКІ ТІЛЬКИ Є В УКРАЇНІ .