Бойцы 93-й ОМБр уничтожили две российские МТ-ЛБ при попытке вражеского штурма вблизи Андреевки. ВИДЕО
Бойцы 93-й бригады "Холодный Яр" уничтожили две российские МТ-ЛБ с пехотой во время попытки вражеского штурма вблизи села Андреевка.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Если после наезда на минно-взрывное устройство первая из машин противника еще продолжила движение, то встречу со "Стугной" она уже не пережила. Проехав по инерции несколько метров, задняя МТ-ЛБ подперла первую, что сделало невозможным открыть дверь пехоты изнутри. Вторую МТ-ЛБ уничтожил Джавелин и дроны РУБпАК Black Raven.
На 00:19 бонус – российский солдат совершает живописный полет прямо из брони во впадину.
