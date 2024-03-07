РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7889 посетителей онлайн
Новости Видео Война
8 335 3

Бойцы 93-й ОМБр уничтожили две российские МТ-ЛБ при попытке вражеского штурма вблизи Андреевки. ВИДЕО

Бойцы 93-й бригады "Холодный Яр" уничтожили две российские МТ-ЛБ с пехотой во время попытки вражеского штурма вблизи села Андреевка.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Если после наезда на минно-взрывное устройство первая из машин противника еще продолжила движение, то встречу со "Стугной" она уже не пережила. Проехав по инерции несколько метров, задняя МТ-ЛБ подперла первую, что сделало невозможным открыть дверь пехоты изнутри. Вторую МТ-ЛБ уничтожил Джавелин и дроны РУБпАК Black Raven.

На 00:19 бонус – российский солдат совершает живописный полет прямо из брони во впадину.

Смотрите также: Противотанкисты выследили российскую БМП и нанесли удар по ней с ПТРК "Стугна". ВИДЕО

Автор: 

93 отдельная механизированная бригада (306)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Один рішив шо ну иого нах з такими покатушками побіг жалітися на хреновии сервіс
показать весь комментарий
07.03.2024 22:01 Ответить
Швидкість польоту не менше 60 км/год
показать весь комментарий
07.03.2024 22:54 Ответить
їбаште кацапську погань, Хлопці!! Дякую, Холодноярці!!
показать весь комментарий
08.03.2024 13:31 Ответить
 
 