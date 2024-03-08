Десантники 79-й бригады уничтожили 12 вражеских бронемашин в бою близ Новомихайловки. ВИДЕО
Десантники 79-й бригады уничтожили 12 вражеских бронемашин и отразили массированное наступление оккупантов вблизи Новомихайловки Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боя с оккупантами опубликована в соцсетях.
"Отличные кадры отражения масштабного российского штурма на одном из самых горячих участков фронта возле Новомихайловки. Десантники 79-й бригады ДШВ ВСУ прекращают попытку прорыва наших позиций: в ход идут дроны, ПТРК, артиллерия и мины. Под таким невероятным напором вражеские наступательные силы были обречены и выдавлены, отступив с тяжелыми потерями в живой силе и бронетехнике - минус 12 единиц, среди которых 4 танка", - отмечает автор публикации.
На 1:18 хв - оператор дрона супер-професіонал!
Навіть один танк на позиції створює купу проблем для бійців.
Навіть старі радянські танки, з яких тупоголові ржали, також створють клопоти, коли їх тупо заривають в землю залишаючи гармату та кулемет