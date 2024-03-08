РУС
Десантники 79-й бригады уничтожили 12 вражеских бронемашин в бою близ Новомихайловки. ВИДЕО

Десантники 79-й бригады уничтожили 12 вражеских бронемашин и отразили массированное наступление оккупантов вблизи Новомихайловки Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боя с оккупантами опубликована в соцсетях.

"Отличные кадры отражения масштабного российского штурма на одном из самых горячих участков фронта возле Новомихайловки. Десантники 79-й бригады ДШВ ВСУ прекращают попытку прорыва наших позиций: в ход идут дроны, ПТРК, артиллерия и мины. Под таким невероятным напором вражеские наступательные силы были обречены и выдавлены, отступив с тяжелыми потерями в живой силе и бронетехнике - минус 12 единиц, среди которых 4 танка", - отмечает автор публикации.

Донецкая область (10517) боевые действия (4735) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (199)
+24
Дякуємо наші рідні. Бережіться.
08.03.2024 09:53 Ответить
+22
русня у фритюрі
08.03.2024 09:51 Ответить
+16
Слава Героям!!!
На 1:18 хв - оператор дрона супер-професіонал!
08.03.2024 09:53 Ответить
русня у фритюрі
08.03.2024 09:51 Ответить
у сухарях паніровочних ))))
08.03.2024 11:02 Ответить
Дякуємо наші рідні. Бережіться.
08.03.2024 09:53 Ответить
Слава Героям!!!
На 1:18 хв - оператор дрона супер-професіонал!
08.03.2024 09:53 Ответить
Влучити у таку маленьку шпаринку.
08.03.2024 13:17 Ответить
Що це в них за пепелаци? Самоклепи?
08.03.2024 09:59 Ответить
Как показывает практика ведения боя - то танки и бтр, и нахер не нужны. Они горят как спички.
08.03.2024 10:00 Ответить
Зєбілушка, те що ти дивися відосики де горять танки та інша важка техніка не означає , що вони "нє нужньі ".
Навіть один танк на позиції створює купу проблем для бійців.
Навіть старі радянські танки, з яких тупоголові ржали, також створють клопоти, коли їх тупо заривають в землю залишаючи гармату та кулемет
08.03.2024 10:48 Ответить
Guten Morgen, orki! З 8 березням вас ...
08.03.2024 10:08 Ответить
Рівно на 12 більше нід СЩА в Афганістані. А вони ****** розчаровані нами
08.03.2024 10:17 Ответить
Красені.
08.03.2024 10:17 Ответить
Славетні Миколаївські десантники як завжди серед найкращих! 👍💪✌️
08.03.2024 10:20 Ответить
Горят скрепные, горят !
08.03.2024 10:23 Ответить
Це вже щашлики?
08.03.2024 10:36 Ответить
Дякую, Хлопці!! Хай Господь Вас береже, рідні наші!
08.03.2024 11:00 Ответить
Розтрощили кацапню наші хлопці вщент - це радує 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
08.03.2024 11:10 Ответить
1:18 Джордан підняв з підлоги, та дотянув до фільтра.
08.03.2024 11:22 Ответить
Супер! М О Л О Д Ц І !!!
08.03.2024 11:32 Ответить
 
 