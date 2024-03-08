Десантники 79-й бригады уничтожили 12 вражеских бронемашин в бою близ Новомихайловки. ВИДЕО

Десантники 79-й бригады уничтожили 12 вражеских бронемашин и отразили массированное наступление оккупантов вблизи Новомихайловки Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боя с оккупантами опубликована в соцсетях.

"Отличные кадры отражения масштабного российского штурма на одном из самых горячих участков фронта возле Новомихайловки. Десантники 79-й бригады ДШВ ВСУ прекращают попытку прорыва наших позиций: в ход идут дроны, ПТРК, артиллерия и мины. Под таким невероятным напором вражеские наступательные силы были обречены и выдавлены, отступив с тяжелыми потерями в живой силе и бронетехнике - минус 12 единиц, среди которых 4 танка", - отмечает автор публикации.

Смотрите также: Десантники 79-й ОДШБр уничтожили колонну техники российских войск на Донетчине. ВИДЕО