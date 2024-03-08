Украинские воины отбивают атаку оккупантов вблизи Работино: "Танки едут! Вдвоем стреляем?". ВИДЕО боя
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боя украинских воинов со штурмовой группой оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины атакуют два вражеских танка и российских пехотинцев.
"Украинские военные отбивают вражеский штурм в районе села Работино Запорожской области", - отмечается в комментарии к видео.
+45 igor shmatko
+24 shokolad
+22 Grigoriy1959
igor shmatko
Деніс Войцеховський
Sloy Gnom
Олег Попович
shokolad
Grigoriy1959
ARTHUR #578142
Sloy Gnom
Oleh Syvenkyy
igor koval #550777
Чайка Київ
Андрій Ува
Viktor #536951
Alex Zverev #512929
Ihor Shvets #582001
Jimmy Hill
