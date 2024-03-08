РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3970 посетителей онлайн
Новости Видео Война
20 653 16

Украинские воины отбивают атаку оккупантов вблизи Работино: "Танки едут! Вдвоем стреляем?". ВИДЕО боя

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боя украинских воинов со штурмовой группой оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины атакуют два вражеских танка и российских пехотинцев.

"Украинские военные отбивают вражеский штурм в районе села Работино Запорожской области", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите также: Дрон-камикадзе уничтожает оккупанта, у которого заклинило пулемет. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20325) Запорожская область (3428) бой (198)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+45
Героям Слава! Тримайтеся воїни!
показать весь комментарий
08.03.2024 12:05 Ответить
+24
їбаште русню, Хлопці !!!!
показать весь комментарий
08.03.2024 12:19 Ответить
+22
Трясця, де Джавіки ? Хто ними працює ? Їх передали Україні вже мабуть до п'ятдесяти тисяч.
показать весь комментарий
08.03.2024 12:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Героям Слава! Тримайтеся воїни!
показать весь комментарий
08.03.2024 12:05 Ответить
Не уявляю, як можна зі звичайної "труби" на такій відстані поцілити у машину, що рухається.
показать весь комментарий
08.03.2024 12:11 Ответить
Я думаю, что камера не передаёт реальной дистанции... Поэтому кажется, что дистанция слишком далека для рпг...
показать весь комментарий
08.03.2024 16:56 Ответить
Це не рпг
показать весь комментарий
09.03.2024 16:38 Ответить
їбаште русню, Хлопці !!!!
показать весь комментарий
08.03.2024 12:19 Ответить
Трясця, де Джавіки ? Хто ними працює ? Їх передали Україні вже мабуть до п'ятдесяти тисяч.
показать весь комментарий
08.03.2024 12:19 Ответить
спитай у дермака...
показать весь комментарий
08.03.2024 15:09 Ответить
Нет, это не джавелины
показать весь комментарий
08.03.2024 16:57 Ответить
Ну що вам сказати ? Просто-Герої !!! Як бачу вже немає джавелінів,і ще снаряди 155 які організувала чехія(на жаль зе бригада їх не шукала) ще не підїхали.Також ці танки розтрілюються далеко на підході снарядами повітря-земля з Ф-16 які також чекаємо,тільки коли?
показать весь комментарий
08.03.2024 12:25 Ответить
в.о. Зєлєнське з дермаком притримують у себе джавеліни , густави і стугни?, для захисту Банкової від Майдану-3?
показать весь комментарий
08.03.2024 12:50 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
08.03.2024 13:30 Ответить
Дякую Вам хлопці
показать весь комментарий
08.03.2024 14:06 Ответить
Найти и наградить!
показать весь комментарий
09.03.2024 01:50 Ответить
Повертайтесь живими!
показать весь комментарий
09.03.2024 07:17 Ответить
Якийсь лютий пи*дець. Дай Боже нашим хлопцям мужності і витривалості!
показать весь комментарий
09.03.2024 09:22 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2024 12:58 Ответить
 
 