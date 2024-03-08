Украинские воины отбивают атаку оккупантов вблизи Работино: "Танки едут! Вдвоем стреляем?". ВИДЕО боя

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боя украинских воинов со штурмовой группой оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины атакуют два вражеских танка и российских пехотинцев.

"Украинские военные отбивают вражеский штурм в районе села Работино Запорожской области", - отмечается в комментарии к видео.

