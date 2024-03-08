Теробороновцы во время отражения вражеского штурма на Запорожском направлении уничтожили танк и 5 БТРов. ВИДЕО
Кадры отражения вражеского штурма на Запорожском направлении силами 79-го отдельного батальона 102-й бригады ТРО.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Слаженно работали все подразделения: против нашествия противника были использованы минометы, противотанковые средства, FPV-дроны, РПГ, МК-19, дистанционное минирование.
Кроме личного состава, оккупанты потеряли 1 танк, 5 БТР и УР-77 и несколько автомобилей.
Ну можєт і нє сейчас
Можєт і нє хохлам
Йолопукє - виході подлий трус
Я так понимаю - сосед справа или слева должен быть полностью боеспособной бригадой, со всем тяжелым вооружением и обученным составом.
А тероборона - это дядьки, которые днем работают, а вечером стреляют по дронам и охраняют тыловые склады с боеприпасами и закуской.
У нас же тербаты кинули под Лисичанск и Бахмут. И получилось, что посредине Чорні Запорожці Залізного Короля, а на флангах дядьки с ружжами. И вся тактика кацапов сводилась к тому, чтобы нащупать место где стоит тероборона и давить там, продавить и зайти во фланг непереможным Запорожцам.
Знову ж таки. На відео і у статті розписано, чим окремий бат ТРО озброєний.
Відносно "днем работают" - це Ви щось переплутав.