Теробороновцы во время отражения вражеского штурма на Запорожском направлении уничтожили танк и 5 БТРов. ВИДЕО

Кадры отражения вражеского штурма на Запорожском направлении силами 79-го отдельного батальона 102-й бригады ТРО.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Слаженно работали все подразделения: против нашествия противника были использованы минометы, противотанковые средства, FPV-дроны, РПГ, МК-19, дистанционное минирование.

Кроме личного состава, оккупанты потеряли 1 танк, 5 БТР и УР-77 и несколько автомобилей.

