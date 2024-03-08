РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5122 посетителя онлайн
Новости Видео Война
7 437 6

Теробороновцы во время отражения вражеского штурма на Запорожском направлении уничтожили танк и 5 БТРов. ВИДЕО

Кадры отражения вражеского штурма на Запорожском направлении силами 79-го отдельного батальона 102-й бригады ТРО.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Слаженно работали все подразделения: против нашествия противника были использованы минометы, противотанковые средства, FPV-дроны, РПГ, МК-19, дистанционное минирование.

Кроме личного состава, оккупанты потеряли 1 танк, 5 БТР и УР-77 и несколько автомобилей.

Смотрите также: Почти 500 беспилотников, закупленных на средства столицы, отправились на Донбасс в 112 бригаду ТрО Киева, - Кличко. ФОТО

Автор: 

тероборона (349)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"А їх то за шо ?!"
показать весь комментарий
08.03.2024 23:44 Ответить
ТРО - це те, що від "сохи", але навчилися горло гризти! Велика шана воїнам землі Української!
показать весь комментарий
09.03.2024 00:23 Ответить
Нашим хлопцям щира подяка за чудову роботу 👍🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
09.03.2024 00:31 Ответить
Ща хохлам как дадім 3,14Zди
Ну можєт і нє сейчас
Можєт і нє хохлам
Йолопукє - виході подлий трус
показать весь комментарий
09.03.2024 04:37 Ответить
Вроде на второй год войны пора уже было с теробороной решить все.
Я так понимаю - сосед справа или слева должен быть полностью боеспособной бригадой, со всем тяжелым вооружением и обученным составом.
А тероборона - это дядьки, которые днем работают, а вечером стреляют по дронам и охраняют тыловые склады с боеприпасами и закуской.
У нас же тербаты кинули под Лисичанск и Бахмут. И получилось, что посредине Чорні Запорожці Залізного Короля, а на флангах дядьки с ружжами. И вся тактика кацапов сводилась к тому, чтобы нащупать место где стоит тероборона и давить там, продавить и зайти во фланг непереможным Запорожцам.
показать весь комментарий
09.03.2024 08:30 Ответить
Виходить що дядьки не тільки з ружжами. Ходили розмови про харківську ТРО, яка забезпечена і воювала не гірше за ЗСУ.

Знову ж таки. На відео і у статті розписано, чим окремий бат ТРО озброєний.

Відносно "днем работают" - це Ви щось переплутав.
показать весь комментарий
09.03.2024 09:43 Ответить
 
 