Воины ССО уничтожили блиндаж оккупантов, из-за чего россияне оставили занятые позиции. ВИДЕО

Бойцы Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины на южном направлении уничтожили блиндаж оккупантов, что заставило россиян оставить позиции.

Кроме того, была уничтожена FPV-дронами замаскированная техника оккупантов, информирует Цензор.НЕТ.

уничтожение (7726) ССО (560) дроны (4465)
