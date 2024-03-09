Воины ССО уничтожили блиндаж оккупантов, из-за чего россияне оставили занятые позиции. ВИДЕО
Бойцы Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины на южном направлении уничтожили блиндаж оккупантов, что заставило россиян оставить позиции.
Кроме того, была уничтожена FPV-дронами замаскированная техника оккупантов, информирует Цензор.НЕТ.
Топ комментарии






не факт, що це правда, але з приходом сирського "можливо все"
@sgorlovki
·
32 хв
Наши пишут, что две пусковые Пэтриота орки подловили возле Покровска - Ермак працює!!!
За останні дні ми втратили багато техніки. Ніколи такого не було.
Тому я і не дуже сумніваюсь, що така ж доля спіткала і петріоти.
Бо єрмак, зеля, сирський, то все лайно і фсб.
Зніміть рожеві окуляри та згадайте, що тепер все в руках зе та сирка .
але чомусь "ми ж відступаємо" має бути достовірнішим, ніж відос . де логіка?
Потім дивуємось хто ракети на міста наводить.
А ось такі дебіли...
Вулик і бджоли - цього не достойні......