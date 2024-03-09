Бойцы 92-й ОШБр остановили бронетанковый штурм россиян на Донетчине в районе Клещиевки. ВИДЕО
Вблизи Клещиевки Донецкой области воинам ВСУ удалось отразить массовую попытку наступления россиян с применением бронетехники. Всего защитники ликвидировали 16 единиц бронированных машин оккупантов.
Бойцы 2-го штурмового батальона из 92-й отдельной штурмовой бригады рассказали, что штурм состоялся на днях, передает Цензор.НЕТ
Российское командование отправило в бой бронегруппу из не менее 18 единиц техники. В бой отправили танки, боевые машины пехоты БМП и бронетранспортеры с пехотой.
Украинским военным удалось вовремя обнаружить перемещение техники. По россиянам начала работать артиллерия и ударные дроны.
Огонь корректировали с помощью разведывательных беспилотников, которых россияне не смогли подавить. Украинские военные поразили большинство техники и некоторую полностью уничтожили.
Крім танків, броньовані ще й БТР, БМП, БМД, БРДМ, МТЛБ теж не тільки тягач, а і кулемет в неї є.
Так вперед, від першого лиця все побачиш.
****, йому пагано засняли, вперёд, ***** на фронт там усьо заснімш
Шось не влаштовує або вмієш краще зняти, уперьод