Бойцы 92-й ОШБр остановили бронетанковый штурм россиян на Донетчине в районе Клещиевки. ВИДЕО

Вблизи Клещиевки Донецкой области воинам ВСУ удалось отразить массовую попытку наступления россиян с применением бронетехники. Всего защитники ликвидировали 16 единиц бронированных машин оккупантов.

Бойцы 2-го штурмового батальона из 92-й отдельной штурмовой бригады рассказали, что штурм состоялся на днях, передает Цензор.НЕТ

Российское командование отправило в бой бронегруппу из не менее 18 единиц техники. В бой отправили танки, боевые машины пехоты БМП и бронетранспортеры с пехотой.

Украинским военным удалось вовремя обнаружить перемещение техники. По россиянам начала работать артиллерия и ударные дроны.

Огонь корректировали с помощью разведывательных беспилотников, которых россияне не смогли подавить. Украинские военные поразили большинство техники и некоторую полностью уничтожили.

