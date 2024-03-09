РУС
Бойцы 92-й ОШБр остановили бронетанковый штурм россиян на Донетчине в районе Клещиевки. ВИДЕО

Вблизи Клещиевки Донецкой области воинам ВСУ удалось отразить массовую попытку наступления россиян с применением бронетехники. Всего защитники ликвидировали 16 единиц бронированных машин оккупантов.

Бойцы 2-го штурмового батальона из 92-й отдельной штурмовой бригады рассказали, что штурм состоялся на днях, передает Цензор.НЕТ

Российское командование отправило в бой бронегруппу из не менее 18 единиц техники. В бой отправили танки, боевые машины пехоты БМП и бронетранспортеры с пехотой.

Украинским военным удалось вовремя обнаружить перемещение техники. По россиянам начала работать артиллерия и ударные дроны.

Огонь корректировали с помощью разведывательных беспилотников, которых россияне не смогли подавить. Украинские военные поразили большинство техники и некоторую полностью уничтожили.

Смотрите также: Воины ССО уничтожили блиндаж оккупантов, из-за чего россияне оставили занятые позиции. ВИДЕО

штурм (547) Донецкая область (10560) 92 отдельная штурмовая бригада (260)
+7
"Червону нитку" цього кліпу не впіймав - може режисеру потрібно трохи потренуватися ще? Слава ЗСУ! Воїнам - велике дякую!
09.03.2024 17:02 Ответить
+2
Якась безглузда маячня а не відео.Хтось щось побачив з цього "звіту"?
09.03.2024 17:09 Ответить
+2
Це чергова нарізка під назвою "всім оркам п..здець". Дуже піднімає ... чийсь бойовий дух, напевно, і віру в перемогу...
09.03.2024 17:17 Ответить
"Червону нитку" цього кліпу не впіймав - може режисеру потрібно трохи потренуватися ще? Слава ЗСУ! Воїнам - велике дякую!
09.03.2024 17:02 Ответить
Це чергова нарізка під назвою "всім оркам п..здець". Дуже піднімає ... чийсь бойовий дух, напевно, і віру в перемогу...
09.03.2024 17:17 Ответить
А чи не бажають обидва славетні кинорежисери завалити є.бала і відправитися на з"омки на натуру особисто і зняти еталонні відео?
10.03.2024 08:43 Ответить
бронетанковий? А шо, зараз є танки неброньовані ?
09.03.2024 17:06 Ответить
бронетанковий- це танки ,а з ними бронеавтомобілі.
09.03.2024 17:13 Ответить
броньовані буханки?
09.03.2024 17:18 Ответить
квадроцикли.
09.03.2024 17:27 Ответить
гіроскутери
09.03.2024 17:32 Ответить
Ніт, броньовані бухлом міски

Крім танків, броньовані ще й БТР, БМП, БМД, БРДМ, МТЛБ теж не тільки тягач, а і кулемет в неї є.
09.03.2024 17:36 Ответить
це бронемашинні війська, а йдеться про бронетанкові.
показать весь комментарий
09.03.2024 20:35 Ответить
Пример. Численность танков в батальоне в зависимости от страны, рода войск и соединения

США
род войск Бронетанковые
структура соединения смешанная танковая бригада
личный состав 440
танки 54-58
БМП и БТР 23+23 Брэдли и М113А (вкл. 10 мед.)
ББМ (кроме БМП и БТР) 13+5 M1165A1 HMMWV
автомашины 7+1 M1078 и M1083 FMTV
09.03.2024 21:02 Ответить
так єто тупіе кацапі наполняли
10.03.2024 03:22 Ответить
Якась безглузда маячня а не відео.Хтось щось побачив з цього "звіту"?
09.03.2024 17:09 Ответить
Хтів якість Голлівуда побачити?
Так вперед, від першого лиця все побачиш.
****, йому пагано засняли, вперёд, ***** на фронт там усьо заснімш
09.03.2024 21:06 Ответить
Не лізь до того, що не вмієш робити - це марно вбитий час, який можна було б використати на щось корисне.. Це по перше, ****, по друге - там нічого не засняли. А якби просто погано засняли, було б добре. І, ****, одного біця обслуговують чотири-вісім робітників тилу. Андестенд, ****?
10.03.2024 03:21 Ответить
Питання не в тому де хто є зара, а в тому шо не завжди відео якісне та інформативне просто тому шо це для збройників не є приоритет. Тому не потрібно критикувати якість або зміст відосів який вони зняли.
Шось не влаштовує або вмієш краще зняти, уперьод
10.03.2024 08:15 Ответить
це робили не зброярі, а школота.Ще раз кажу - не можеш срати - не катуй дупу.
10.03.2024 18:16 Ответить
Навчись користуватись гугл/перекладом мудило
16.03.2024 18:54 Ответить
Ще раз кажу - не можеш срати - не катуй дупу.В мережі повно відосів від ЗСУ на рівні Тарантино.При чому вони ніде не навчалися.
16.03.2024 19:06 Ответить
Шмат, ****, гімна, ****, яке зареєструвалося, ****, у січні, ****, цього року, ****, завали, ****, своє, ****, кацапське, ****, ї.б.ало,****, тарантіно, ****, є.баний, ****. Андрестенд, ****?
10.03.2024 08:41 Ответить
я тут ****, з 2009 року. І якщо тут полюбяють банити в залежності від флюгєрної позиціі сайту, то це, ****, твої проблеми.андестенд, ****?
10.03.2024 18:18 Ответить
альо, гараж
16.03.2024 19:08 Ответить
Ягдпанзер
09.03.2024 17:17 Ответить
Голливуд по режиссеру видосу плачет.
09.03.2024 18:24 Ответить
Балувані стали.
09.03.2024 19:19 Ответить
 
 