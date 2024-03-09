РУС
2 623 47

Зеленский на вручении Шевченковской премии: Во время войны культура имеет даже большее значение, чем во время мира. ВИДЕО

Во время войны важны люди культуры, которые рассказывают об Украине, хранят память обо всем, через что проходит украинский народ, и возрождают то, что дает людям силы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента, это подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на церемонии вручения Национальной премии имени Тараса Шевченко в 2024 году.

"Во время войны – даже больше, чем во время мира, – мы все должны помнить, что культура имеет значение. И люди культуры имеют значение. Все, кто говорит об Украине. Озвучивает то, что на сердце. Сохраняет все, через что мы проходим. Возрождает то, что могло быть забыто, но – обновленное – дает людям силы, дает эмоции", - сказал президент.

Зеленский отметил, что украинцы прошли долгий путь, чтобы стать нацией, творцами своей культуры, государства и собственной судьбы.

"Чтобы человеческое сообщество стало нацией и государством, у лучших характеров в стране должны быть такие сердца, которым было мало жить только для себя. Такие сердца говорят к тем, кто рядом. Заботятся. Учат – учат понимать. Объединяют. Защищают. Когда надо, спасают. И в итоге мы все узнаем друг друга, слышим друг друга, чувствуем, что мы украинцы, украинки", – подчеркнул он.

По мнению Зеленского, это стало возможным благодаря не только силе нашего оружия, но и силе сердец наших людей.

"Которые в Мариуполе в самые страшные дни понимают: то, что они видят, они должны снять, сохранить для того, чтобы потом рассказать всему миру. Или человек, который не хочет, чтобы человеческая память потеряла увиденное где-то по дороге на Бахмут или пережитое в Скадовске, сейчас временно оккупированном. И которая чувствует: должна записать это, зарифмовать этот миг, зарифмовать эту боль. Или музыкант, который верит, что люди Украины, убитые на этой войне, сохранятся в эмоциях живых. И который своей музыкой говорит об этом. Чтобы каждый живой в Украине помнил, о чем эта земля, о чем ее люди, о чем мысли мамы, которая здесь, в Украине, ждет сына или дочь", - акцентировал президент.

Зеленский выразил благодарность каждому и каждой, кто живет не только для себя, но и заботится о людях и всем Украинском государстве.

"Я благодарю вас, спасибо всем, кто сейчас на фронте и с теми, кто на фронте. Кто с Украиной, бережет ее и развивает", – сказал он.

Зеленский Владимир (21680) Шевченковская премия (79)
+27
ЗЄ на врученні Шевченківської премії - це знущання.

Цитувати ватного невігласа щодо української культури - це гидотно.
09.03.2024 18:10 Ответить
+17
і тому всі гроші на культуру направляються подругам з Кварталу
09.03.2024 18:13 Ответить
+16
Культура в стране на паузе, с тех пор как ты играл на фортепиано необычным способом
09.03.2024 18:11 Ответить
Культура це добре.. Країна, Держава живуть і дихають напівповними грудьми.. Війна це Наше спільне горе, але вона не повинна зупиняти життя...
09.03.2024 18:07 Ответить
і тому всі гроші на культуру направляються подругам з Кварталу
показать весь комментарий
09.03.2024 18:13 Ответить
09.03.2024 18:24 Ответить
Та « КІНОКІТ» МЕГАМАРОДЕРА кирилки Тимошенко йдуть мілліарди з трафіком до офшор ЗЕПЕРЕВЕРТНЯ
09.03.2024 18:49 Ответить
Конкретніше - Олені Кравець!!! В ній ну прямо вся культура України! Ні, і звичайно, гроші теж!
А гроші тільки у свої руки.
А гроші тільки у свої руки.
09.03.2024 18:52 Ответить
ЗЄ на врученні Шевченківської премії - це знущання.

Цитувати ватного невігласа щодо української культури - це гидотно.
09.03.2024 18:10 Ответить
апсолютно вірно ...

09.03.2024 18:21 Ответить
Культура в стране на паузе, с тех пор как ты играл на фортепиано необычным способом
09.03.2024 18:11 Ответить
та он и жопой да флейте сыграет, если слушатели будут.

а слушателей даже на сегодня большинство страны.

Поэтому, как сказал классик :

НАД ЧЕМ СМЕЁТЕСЬ ? - НАД СОБОЙ СМЕЁТЕСЬ !
09.03.2024 19:14 Ответить
09.03.2024 18:14 Ответить
публічні читання з листа
09.03.2024 18:16 Ответить
У час війни навіть більше, ніж у час миру культура має значення. Ето я вам своєй піаніной клянусь, сказав реЗЕдент... А всі хто мені не вірить, ідіть у сраку! Патаму шо я вам нічєво нє должен. (Бурниє, прадалжитєльниє аплодісмєнти, пєрєрастающіє в овації...) Всім аплодуючим вручають шалики з поЦрєатичним надписом POHUJ !
09.03.2024 18:16 Ответить
Ще не пройшли цей шлях, бо ти чмо розвернуло державу до кремля, переслідуєш патріотів, виродок.
09.03.2024 18:17 Ответить
Про самого Шевченка ні слова.
09.03.2024 18:18 Ответить
Викликає когнітивний дисонанс, що представник скотинячого 95 кварталу заговорив про культуру!
09.03.2024 18:20 Ответить
09.03.2024 18:24 Ответить
Сьогодні Тарасу Шевченку 210 років. Цей клоунський дегенерат навіть не поклав квіти до пам'ятника, який знаходиться у п'яти хвилинах ходьби від того концертного залу. Кончена кацапська тварюка.
09.03.2024 18:32 Ответить
Він не знав А інши вчились у Трускавці 😭😭😭😭
09.03.2024 19:12 Ответить
Настільки важлива, що Міністерство культури можуть ліквідувати.
09.03.2024 18:34 Ответить
Не можуть, а вже на 100% ліквідують, так само як і Міністерство освіти і науки України... Рішення вже обговорбвали на РНБО.
показать весь комментарий
09.03.2024 18:49 Ответить
Як сказав Черчіль, коли йому запропонували подібне, - "Якщо ми економимо на культурі, то за що ми воюємо?".
09.03.2024 19:09 Ответить
татаров, дєрьмак, шаурма, смірнов, баканов, подоляк - серед найбільш ефективних менеджерів твого ******** жодного українця. Одні кацапи. То про яких кацапів ти несеш?!
09.03.2024 19:25 Ответить
Перевзуся в повітрі наш бубочка - актор одним словом. Йому до культури як до Ізраїлю рачки.
09.03.2024 18:38 Ответить
Культура цього виродка стояти на колінах перед ху*лом.
09.03.2024 18:41 Ответить
А воно до культури яким боком ..
09.03.2024 18:42 Ответить
НаймерЗЕнніше навіть не те, що цей аморальний підлий антиукраїнський щур все це промовляє з високої сцени, поминаючи нашого Тараса. МерЗЕнно те, що у залі сидять діячі культури, які б мали піднятися та демонстративно піти з цього залу, бо присутність цього покидька на цьому заході та ще й його промова, написана кимось в повчальному тоні, це плювок в обличчя українству, це знущання над самою подією - Днем народження нашого Тараса, пам"ять якого ця гнусава підла антиукраїнська істота бруднить своєю присутністю... Тараса Шевченка з Днюхою! Бо, погодьтеся, не кожен, кому виповнилося 210 рочків може своїм словом, через віки наснажувати цілу націю. Спочатку було Слово і Слово було у Тараса! Здолаємо ми і кацапів і ЗЕленого кацапського пі...са.
09.03.2024 18:44 Ответить
Ага, особливо ти, Віслюк, на підборах в шкіряному костюмі. Шапітолій і Віслюка буде знищено. Саме знищено. Це буде карма за всі 32 роки гвалтування України. І Віслюк прийме зі всіх сторін, як актор німецьких порнофільмів.
09.03.2024 18:45 Ответить
Боже, шо воно ліпить!? Угомоніть бобу!!!
09.03.2024 18:46 Ответить
09.03.2024 18:56 Ответить
Дуже цікава дискусія зараз іде в інтернеті по поводу слів Христини Соловій , ЩО КРОВ НА РУКАХ УСІХ ХТО РОЗМИВАВ КОРДОНИ МІЖ УКРАЇНОЮ І РОСІЕЮ
на жаль Цензор мовчить а це цікава дискусія і мабуть тільки початок цікла дискусій ( головне шоб жорин знову не вступив у калюжу)

ІРИНА ФАРІОН ПРО МАШУ ЕФРОСИНІНУ

« істерика імперської маргінали»

Аудиторія завжди просила Івасюка, Петриненка|Українській пісні давали 25% радійного формату| ФАРІОН

https://youtu.be/mQGYfAeAb_s?si=tWxojh8v1CjujmJg
09.03.2024 19:00 Ответить
https://www.youtube.com/@trypilliacucuteni5000 @trypilliacucuteni5000 https://www.youtube.com/watch?v=_kipiOWLoBI&lc=Ugxwod3hcuO8RVDbXSl4AaABAg 18 часов назад (изменено)
Браво талановитій і патріотичній Христині - нашій зірковій красуні !!!! Нарешті хтось висловився від імені мільйонів українців оцим медійним шанувальникам і попихачам "вялікой руской культури" (себто, бридкої попси "поющих трусов", кокошників та інших газманових), які постійно нав'язували нам оцей весь непотріб, забивали сміттям весь медійний простір! І хто ж як не вони, в тому числі, причетні до теперішньої агресії ? Вони, що продажно за гроші затягували сюди "рускій мір", який потім прийшли захищати дикі орди, де у головах і сидять їхні газманови і шамани. Нам головне - пам'ятати усіх фарбованих лисів і в культурі, і в політиці, і в усіх інших галузях. І не слухати їхні сьогоднішні казочки, які ж вони були "хароші«
09.03.2024 19:02 Ответить
https://www.youtube.com/@user-uo2tx1wl5v @user-uo2tx1wl5v https://www.youtube.com/watch?v=_kipiOWLoBI&lc=UgyXcAGqF3MVt82LuNl4AaABAg 1 день назад

Як же від правди поплавило єфросініну! А те, що їхні предки століттями винищували українців за мову, за вишиванку, за пісню, та й просто, за те лише, що українці, то вона й знати не хоче. Права Христина, смерті і кров українців на совісті оцих істот, для котрих Україна - лише пасовище, а історія, культура, політика для них - лише "срачі
09.03.2024 19:04 Ответить
на рояле не играл?
09.03.2024 19:02 Ответить
Ухилянт пригрів ухилянтів. А чого його порадники, які не є державними посадовцями, а є тільки радники тупого презика ЩЕ НЕ ОТРИМАЛИ ПОВІСТКИ ? Зелік знайшов їх десь на вулиці під забором, привів цих п'яниць дЄрмака, татарова та інших, і зробив з них УХИЛЯНТІВ. Чого вони не у військоматі ще ? Під який закон у них броня ? Трясця, там в ОПісі цілий взвод штурмовиків сховався від мобілізації !!! Окремої президенської бригади "95 ківін".
09.03.2024 19:04 Ответить
Про культуру говорить криворагульський лицемір, який запланував в омані здати Україну!
09.03.2024 19:08 Ответить
09.03.2024 19:13 Ответить
Скільки кошовий заплатив зеленському, щоб відкосячити ? Його вже шеф-повар 3 штурмової чекає !!! Картопля нечищена понад місяць !
09.03.2024 19:17 Ответить
"культура" Зеленського і його квартальних блазнів не сумісна з українською духовністю і є ворожою до України
09.03.2024 19:43 Ответить
вже бачив одного степендіата - портнікова...
спаплюжився назовсім - ніяк не може язик з зеленозадної дупи витягти - застряг.
а до премії як би і людиною був...
09.03.2024 21:49 Ответить
спаплюжили все, навіть премію Шевченка...
09.03.2024 21:56 Ответить
Береза для мене зник,
хоч і собачиться з тим портніковим, але все одно запрошує - мазохіст?
Лапін би щє його запросив - теж зникне з мого радару...
не велика потеря для обох,
але як казав мій пристебало 3 години тому - "цекаво"
09.03.2024 22:05 Ответить
Юрію Луценко відкрити свою сторінку на ютюбі, щадлива поки щє платформа, звичяйно як є бажання...
мордакніга? - рятуйте!
09.03.2024 22:11 Ответить
Зеленський на врученні Шевченківської премії: У час війни культура має навіть більше значення, ніж у час миру.

Це тому він зі своїми дуполизами готує ліквідацію міністерства культури?
10.03.2024 08:46 Ответить
 
 