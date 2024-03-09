Зеленский на вручении Шевченковской премии: Во время войны культура имеет даже большее значение, чем во время мира. ВИДЕО
Во время войны важны люди культуры, которые рассказывают об Украине, хранят память обо всем, через что проходит украинский народ, и возрождают то, что дает людям силы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента, это подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на церемонии вручения Национальной премии имени Тараса Шевченко в 2024 году.
"Во время войны – даже больше, чем во время мира, – мы все должны помнить, что культура имеет значение. И люди культуры имеют значение. Все, кто говорит об Украине. Озвучивает то, что на сердце. Сохраняет все, через что мы проходим. Возрождает то, что могло быть забыто, но – обновленное – дает людям силы, дает эмоции", - сказал президент.
Зеленский отметил, что украинцы прошли долгий путь, чтобы стать нацией, творцами своей культуры, государства и собственной судьбы.
"Чтобы человеческое сообщество стало нацией и государством, у лучших характеров в стране должны быть такие сердца, которым было мало жить только для себя. Такие сердца говорят к тем, кто рядом. Заботятся. Учат – учат понимать. Объединяют. Защищают. Когда надо, спасают. И в итоге мы все узнаем друг друга, слышим друг друга, чувствуем, что мы украинцы, украинки", – подчеркнул он.
По мнению Зеленского, это стало возможным благодаря не только силе нашего оружия, но и силе сердец наших людей.
"Которые в Мариуполе в самые страшные дни понимают: то, что они видят, они должны снять, сохранить для того, чтобы потом рассказать всему миру. Или человек, который не хочет, чтобы человеческая память потеряла увиденное где-то по дороге на Бахмут или пережитое в Скадовске, сейчас временно оккупированном. И которая чувствует: должна записать это, зарифмовать этот миг, зарифмовать эту боль. Или музыкант, который верит, что люди Украины, убитые на этой войне, сохранятся в эмоциях живых. И который своей музыкой говорит об этом. Чтобы каждый живой в Украине помнил, о чем эта земля, о чем ее люди, о чем мысли мамы, которая здесь, в Украине, ждет сына или дочь", - акцентировал президент.
Зеленский выразил благодарность каждому и каждой, кто живет не только для себя, но и заботится о людях и всем Украинском государстве.
"Я благодарю вас, спасибо всем, кто сейчас на фронте и с теми, кто на фронте. Кто с Украиной, бережет ее и развивает", – сказал он.
А гроші тільки у свої руки.
Цитувати ватного невігласа щодо української культури - це гидотно.
а слушателей даже на сегодня большинство страны.
Поэтому, как сказал классик :
НАД ЧЕМ СМЕЁТЕСЬ ? - НАД СОБОЙ СМЕЁТЕСЬ !
на жаль Цензор мовчить а це цікава дискусія і мабуть тільки початок цікла дискусій ( головне шоб жорин знову не вступив у калюжу)
ІРИНА ФАРІОН ПРО МАШУ ЕФРОСИНІНУ
« істерика імперської маргінали»
Аудиторія завжди просила Івасюка, Петриненка|Українській пісні давали 25% радійного формату| ФАРІОН
https://youtu.be/mQGYfAeAb_s?si=tWxojh8v1CjujmJg
Браво талановитій і патріотичній Христині - нашій зірковій красуні !!!! Нарешті хтось висловився від імені мільйонів українців оцим медійним шанувальникам і попихачам "вялікой руской культури" (себто, бридкої попси "поющих трусов", кокошників та інших газманових), які постійно нав'язували нам оцей весь непотріб, забивали сміттям весь медійний простір! І хто ж як не вони, в тому числі, причетні до теперішньої агресії ? Вони, що продажно за гроші затягували сюди "рускій мір", який потім прийшли захищати дикі орди, де у головах і сидять їхні газманови і шамани. Нам головне - пам'ятати усіх фарбованих лисів і в культурі, і в політиці, і в усіх інших галузях. І не слухати їхні сьогоднішні казочки, які ж вони були "хароші«
Як же від правди поплавило єфросініну! А те, що їхні предки століттями винищували українців за мову, за вишиванку, за пісню, та й просто, за те лише, що українці, то вона й знати не хоче. Права Христина, смерті і кров українців на совісті оцих істот, для котрих Україна - лише пасовище, а історія, культура, політика для них - лише "срачі
спаплюжився назовсім - ніяк не може язик з зеленозадної дупи витягти - застряг.
а до премії як би і людиною був...
хоч і собачиться з тим портніковим, але все одно запрошує - мазохіст?
Лапін би щє його запросив - теж зникне з мого радару...
не велика потеря для обох,
але як казав мій пристебало 3 години тому - "цекаво"
мордакніга? - рятуйте!
Це тому він зі своїми дуполизами готує ліквідацію міністерства культури?