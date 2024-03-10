Пьяный "Z-патриот" избил двух россиянок, потому что думал, что они говорят по-украински. ВИДЕО

Пьяный "Z-патриот" подумал, что двое россиянок общаются на украинском и начал их оскорблять. Его выгнали из заведения, где произошла ссора, но впоследствии мужчина вернулся и избил женщин. Инцидент произошел в Хабаровском крае РФ.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал NEXTA Live, информирует Цензор.НЕТ.

