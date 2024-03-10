РУС
Пьяный "Z-патриот" избил двух россиянок, потому что думал, что они говорят по-украински. ВИДЕО

Пьяный "Z-патриот" подумал, что двое россиянок общаются на украинском и начал их оскорблять. Его выгнали из заведения, где произошла ссора, но впоследствии мужчина вернулся и избил женщин. Инцидент произошел в Хабаровском крае РФ.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал NEXTA Live, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: В России ночью произошел мощный пожар на газопроводе в Ханты-Мансийском округе. ВИДЕО

Автор: 

россия (96939) Хабаровск (13)
+89
10.03.2024 14:05 Ответить
+71
лучше всякой комедии, день удался
10.03.2024 14:02 Ответить
+70
Кацапи не люди , а дикі істоти , мразь і бидло 😡
10.03.2024 14:04 Ответить
"руZZкий мир"
10.03.2024 15:14 Ответить
мєлькнулі кєди самца. значіт толстая самка єго заваліла. сільний но льогкій оказался.
10.03.2024 15:21 Ответить
Свыння его завалила и затоптала. Думаю они этого чорта потом вообще удавили и на органы сдали😂
10.03.2024 16:03 Ответить
пасаділі на ту бутилку, якою він вгрів перву самку.
10.03.2024 16:10 Ответить
ви неуважно дивились шедевр
вона розбилась
11.03.2024 07:22 Ответить
Фейк. Всі знають, що російськомовним все одно, якою мовою розмовляти! Правда, російськомовні?
10.03.2024 15:23 Ответить
А єщьо на Украінє бьют за руzzкую рєчь. Даже женсчін!😁
10.03.2024 15:46 Ответить
Скрєпно.
10.03.2024 15:29 Ответить
10.03.2024 15:32 Ответить
так це булгаков про українців казав, а русскіх він обожєвствляв
10.03.2024 16:14 Ответить
та не..булгаків кацапів презирал..ну в них там всі видатні люди терпіти немогли свое бідло рідне))))
11.03.2024 01:55 Ответить
10.03.2024 15:39 Ответить
Мдє, Тарантіно відпочиває...
10.03.2024 15:47 Ответить
"Рєбятам о Zверятах"!
10.03.2024 16:23 Ответить
Тарантіно -нєрвно куріт в старонке" Такі типажі- сюжетні повороти - талановиті актори!
10.03.2024 16:25 Ответить
Такі да, Єралаш не його.
10.03.2024 18:23 Ответить
+++++++++++
11.03.2024 06:39 Ответить
там еще не понятно, кто кого избил Но в принципельно, нормально все прошло, на Казластане такое не в редкость.
10.03.2024 16:01 Ответить
10.03.2024 16:15 Ответить
Одежа та мотоцикл
10.03.2024 18:40 Ответить
Клара Цеткін, одежа та мотоцикл
10.03.2024 18:42 Ответить
де музика з шоу бені хіла?
10.03.2024 16:25 Ответить
якщо це "по образу и подобию его", то чи не нах такого бога?
10.03.2024 16:44 Ответить
Не богохульствуйте!
10.03.2024 17:10 Ответить
Так на війні українці називають русню під..сами .Напевно в нього якийсь флешбек в памяті всплив.
10.03.2024 16:47 Ответить
а свиноматка доволі темпераментна. апасна падруга.
10.03.2024 17:06 Ответить
Самое интересное не показали.
10.03.2024 18:17 Ответить
Давно пишу, що "Русская водка" для нас надійніший партнер ніж США з НАТО. Потрібно бадяжити спирт, розливати в пластикову тару і закидати позиції і тили ординців на всю доступну глибину.
10.03.2024 18:20 Ответить
А спирт должен быть метиловый!
10.03.2024 19:36 Ответить
Нє. Можуть кинути пити. Хіба, коли вже звикнуть до вкусняшки, потрошку, можна навіть підписувати "для зовнішнього застосування", але дуже дрібним шрифтом.
10.03.2024 20:51 Ответить
Портрет России

10.03.2024 18:20 Ответить
Класс! И особого колорита добавляет трехцветная тряпка.
10.03.2024 19:42 Ответить
це потрібно показувати по всіх телеканалах світу- це просто "кацапосвіт"...- це дно....
10.03.2024 20:11 Ответить
їм би спіртяки лєвої туда закинути побільше
10.03.2024 22:04 Ответить
бидлота довбана.. І отака мразота розбіглася зараз по українських окупованих містах та селах((((
10.03.2024 23:08 Ответить
ага і будуть пришвидшено вчити хохлів московскому язику, а в цей час хохли звільняють Фаріон за захист укр мови.
10.03.2024 23:42 Ответить
не за "захист" української мови, а за ганебне ставлення до Воїнів, які цю стару шкарепу захищають віддаючи свої життя та здоров"я. Як що ти не бачиш різниці між цими двома явищами, то мені тебе шкода.
11.03.2024 11:08 Ответить
Скрепи, х#ле
11.03.2024 00:58 Ответить
"Бей своих чтоб чужие боялись" цей слоган як раз у цю тему. Тільки цього разу йому теж дісталося. Дикі свині затоптали вовка.
11.03.2024 01:57 Ответить
настоящий узкий джентельмен должен быть до синевы бухой и со словами ..мать перемать.. ******* бутылкой по голове даму --- узкий животный мир во всей красе . точно кто то написал тарантино такого не снимал . фантазии не хватило
11.03.2024 06:45 Ответить
тільки на нашому каналі - унікальне ріаліті-шоу - бійки бомжів!
11.03.2024 09:23 Ответить
ВОТ ОНА рУССКАЯ ДУША И ЛЮБОВЬ К ЖЕНШИНАМ...ЛИПОТА.....
11.03.2024 14:05 Ответить
Там власно кажучи не дуже зрозумiло кто кого побив...
11.03.2024 15:51 Ответить
Всё очень по доброму...по душевному.
11.03.2024 19:12 Ответить
