Пьяный "Z-патриот" избил двух россиянок, потому что думал, что они говорят по-украински. ВИДЕО
Пьяный "Z-патриот" подумал, что двое россиянок общаются на украинском и начал их оскорблять. Его выгнали из заведения, где произошла ссора, но впоследствии мужчина вернулся и избил женщин. Инцидент произошел в Хабаровском крае РФ.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал NEXTA Live, информирует Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+89 izzabaru
показать весь комментарий10.03.2024 14:05 Ответить Ссылка
+71 Alex Bogashenko
показать весь комментарий10.03.2024 14:02 Ответить Ссылка
+70 Amber
показать весь комментарий10.03.2024 14:04 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вона розбилась