Оккупант с голым задом после прилета украинского дрона ищет спасения в разбитом автомобиле. ВIДЕО

Контуженный российский солдат после прилета украинского дрона искал спасения в разбитом автомобиле на Купянском направлении фронта.

Видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте: Российский солдат бегает вокруг БМП, пытаясь скрыться от дрона-камикадзе.. ВИДЕО

Мальчік без трусіков)
10.03.2024 15:20 Ответить
10.03.2024 15:19 Ответить
Домой ехать решил
10.03.2024 15:12 Ответить
Домой ехать решил
10.03.2024 15:12 Ответить
Данацификацию и русофобию ему по всей видимости провели хорошо. Перед етим в парадной хворме ехал в Украину на парад на Крещатике и выбирать квартиру на Печерске
10.03.2024 15:15 Ответить
Тікав від швабри ?
10.03.2024 16:12 Ответить
Так росіянці повертаються з заробітків.
11.03.2024 05:14 Ответить
навіщо криві ссилки на тєлєграмні відєва?
10.03.2024 15:16 Ответить
10.03.2024 15:19 Ответить
Мальчік без трусіков)
10.03.2024 15:20 Ответить
"Распятый" (то есть - "распяленный")! А якщо точніше - то дуже часто від вибуху на людях шматує та зриває одяг Саме тому він "світить голим задом" при взутих на ноги черевиках
10.03.2024 17:06 Ответить
щось орки взяли за правило зустрічати наші дрони без трусів
хто знає секрет цього феномена
11.03.2024 07:31 Ответить
splendid
10.03.2024 15:25 Ответить
а на місцевій? тебе ніхто не поняв.
10.03.2024 15:36 Ответить
великолєпно!
10.03.2024 15:44 Ответить
Вера в голый зад - главное у кацапов оружие !
10.03.2024 15:27 Ответить
Вера в голый зад - звучить як запрошування для збоченців🤣
10.03.2024 15:30 Ответить
Їжака не вистачає )))
10.03.2024 15:31 Ответить
там осколків дохріна
10.03.2024 15:51 Ответить
Судячи по репліці -"Давай,наводь" в кінці відео-їжак не забариться.
10.03.2024 17:10 Ответить
Подивився ще раз.Там хлопці теж регочуть.Кацап сів на водійське місце-йому кажуть-"Давай,заводь".
10.03.2024 17:34 Ответить
давай, Володя...
10.03.2024 15:36 Ответить
**** кацапська реальне потворисько.
10.03.2024 15:41 Ответить
Голозади "асвабадітілі"
10.03.2024 15:42 Ответить
Ось схоже, але цікавіше відео:

https://t.me/operativnoZSU/139350
10.03.2024 15:43 Ответить
10.03.2024 17:15 Ответить
Жесткая порнуха(эротика) для кацапского гулага.
10.03.2024 15:44 Ответить
У кінці розмови операторів "наводі". Вирішили голожопого добити.
10.03.2024 17:01 Ответить
Швабру? Бо зад уже "готов к упатреблению"!!
10.03.2024 17:07 Ответить
.. не добити..а допомогти!! Змерзне ж тваринка!!! А так не змерзне..а задубне..і не буде страждати. Дуже милосердні наші хлопці. )))
10.03.2024 19:52 Ответить
Перебинтована нога заважає зразу на ручку передач присісти )
10.03.2024 15:45 Ответить
Не вдався в нього день
10.03.2024 15:45 Ответить
Це так виріс, отой розіп'ятий мальчонка у труснюках??
Катюзі, по заслузі! Слава Україні!
10.03.2024 15:47 Ответить
Есле без бэ, то кацапа с очка сняло, чи он выпрыгнул со штанов и без туалета?
10.03.2024 15:47 Ответить
Срамота!
10.03.2024 15:47 Ответить
Зов пріроди+вєсна=брачниє ігри кацапскіх свінєй...
10.03.2024 15:48 Ответить
Какой там зов природы у падорваного кацапа.
10.03.2024 15:52 Ответить
Чё вы ржете?Может там один другому в горячке боя "икону" целовал.Зная "набожность" кацапов-это ведь не первый заснятый на видео случай.
10.03.2024 17:42 Ответить
Обнулився
10.03.2024 15:58 Ответить
Штурмовік-екзбіціоніст,
10.03.2024 16:15 Ответить
Тут Філіпка знову - вошол нє в ту двєрь . Хотів прогнутись перед руцкімі ваєннимі , із солідарності пошив костюмчик в стилі мілітарі , але чомусь - з українським пікселем . І вже отримав "прильот" від потріотов . 🤣
.
10.03.2024 16:16 Ответить
Чет не прет этому престарелому альфонсу.Нюх,собака сутулая,потерял-все не в те двери попадает.
Боюсь,на этот раз придется давать концерт не в дырляндии, а пред кадыровцами,стоя перед ними на четвереньках.Спиной к ним.Овце@бы устроят ему аншлаг.
10.03.2024 17:28 Ответить
Та він цього тіки і бажає, шалунішка.
10.03.2024 17:47 Ответить
10.03.2024 16:31 Ответить
А где продолжение? Судя по "Давай наводь нах", оно было.
10.03.2024 16:32 Ответить
після наведення не має чого показувати
10.03.2024 16:49 Ответить
Є. Не сраку, а вже два окремих полужопія.
10.03.2024 17:48 Ответить
Давай, заводь, нах...кажуть хлопці.
10.03.2024 23:32 Ответить
Ща побырому на тачке в бутик за пантолонами метнется...
10.03.2024 16:48 Ответить
Брачний період?
10.03.2024 19:37 Ответить
Он сказал "Паєхалі !" Он взмахнул... (?) Чим він там "взмахнул"?..
10.03.2024 21:27 Ответить
Ще такого не бачив, чуть кавою не захлинувся...
11.03.2024 06:21 Ответить
секс на передовой непредсказуем!
11.03.2024 16:04 Ответить
Russian slut say: make love, not war
11.03.2024 21:13 Ответить
В очікуванні українського дрона "Півник"
11.03.2024 23:18 Ответить
 
 