Капелланы на передовой защищают жизнь и человечность. Вот что такое Церковь - с людьми, - Зеленский отреагировал на заявление Папы Римского о "белом флаге". ВИДЕО

Обращение Владимира Зеленского в конце 746-го дня войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Наши Силы обороны состоят из многих элементов. Многих бригад и подразделений. И каждый, действующий на фронте, каждый, защищающий государство от российских диверсантов и террора, каждый, выполняющий боевые задания, заслуживает благодарности и уважения.

Российские убийцы и застенки не идут дальше по Европе только потому, что их сдерживают украинцы и украинки с оружием в руках и под сине-желтым флагом. В Украине было много когда-то белых стен домов и церквей, которые сейчас обожжены и разбиты российскими снарядами. И это очень красноречиво говорит, кто именно должен остановиться, чтобы война остановилась. Каждый, кто защищает жизнь и людей, выполняет самую почетную миссию, которая только может быть в условиях такого античеловеческого вторжения.

И мы должны полностью защитить жизнь, защитить ее в своем доме. И я благодарю всех, кто поддерживает нашу защиту, украинских защитников и защитниц.

Когда российское зло 24 февраля начало эту войну, все украинцы встали на защиту. Христиане, мусульмане, иудеи – все. И я благодарю каждого украинского капеллана, который - с армией, в Силах обороны. Там, на передовой. Защищает жизнь и человечность. Поддерживает и молитвой, и разговором, и делом. Вот что такое Церковь - с людьми. А не в двух с половиной тысячах километрах - где-то там заниматься виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет тебя уничтожить.

Я благодарю каждого, кто в Украине и с Украиной, кто делает все для того, чтобы сохранить жизнь. Благодарю всех, кто помогает и кто действительно рядом - действиями и молитвами", - подчеркнул Зеленский.

