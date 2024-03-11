Операторы 47-й ОМБр ликвидировали более десятка российских пехотинцев и уничтожили их технику на Авдеевском направлении. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой операторы дронов 47-й ОМБр "Магура" уничтожают вражескую бронетехнику на Авдеевском направлении. Нашим воинам удалось ликвидировать более десяти российских захватчиков и атаковать их технику, несмотря на установленные антидроновые системы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи около десятка единиц горящей техники, в которую попали украинские дроны-камикадзе.

"Великолепными кадрами добивания вражеской бронетехники на Авдеевском направлении делится рота ударных БПЛА 47-й ОМБр "Strike Drones Company". Поле боя выглядит очень по "скрепному" - на броне развевается российский триколор, а под антидроновыми "мангалами" навсегда застряли "освободители", - отмечается в комментарии к записи.

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