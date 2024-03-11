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Новости Видео Война
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Операторы 47-й ОМБр ликвидировали более десятка российских пехотинцев и уничтожили их технику на Авдеевском направлении. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой операторы дронов 47-й ОМБр "Магура" уничтожают вражескую бронетехнику на Авдеевском направлении. Нашим воинам удалось ликвидировать более десяти российских захватчиков и атаковать их технику, несмотря на установленные антидроновые системы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи около десятка единиц горящей техники, в которую попали украинские дроны-камикадзе.

"Великолепными кадрами добивания вражеской бронетехники на Авдеевском направлении делится рота ударных БПЛА 47-й ОМБр "Strike Drones Company". Поле боя выглядит очень по "скрепному" - на броне развевается российский триколор, а под антидроновыми "мангалами" навсегда застряли "освободители", - отмечается в комментарии к записи.

Смотрите также: Взрыв боекомплекта вражеского танка Т-72Б3 вблизи Новомихайловки. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19562) танк (2269) уничтожение (7156) БТР (366) Авдеевка (2444) БМП (404) 47 отдельная механизированная бригада (269)


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Топ комментарии
+10
Такого избиения российская армия не помнит. Толи еще будет. Слава ВСУ!
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11.03.2024 14:13
+9
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11.03.2024 14:29
+9
Пілотам БПЛА 47-ї ОМБР - РЕСПЕКТ!
Вміють "запалити" настрій на цілий день!
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11.03.2024 14:30
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Такого избиения российская армия не помнит. Толи еще будет. Слава ВСУ!
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11.03.2024 14:13 Ответить
А чим же наступати?
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11.03.2024 14:27 Ответить
Памʼятає вона все, але вузькі заточені на самознищення…
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11.03.2024 23:25 Ответить
Это справедливо и очень КРАСИВО.
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12.03.2024 02:49 Ответить
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11.03.2024 14:29 Ответить
Пілотам БПЛА 47-ї ОМБР - РЕСПЕКТ!
Вміють "запалити" настрій на цілий день!
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11.03.2024 14:30 Ответить
The respect and uvazhukha! 👍
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11.03.2024 14:41 Ответить
а як перекдається на українську "The respect and uvazhukha"?
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11.03.2024 15:48 Ответить
...все просто заїб...сь, якось так
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12.03.2024 07:45 Ответить
хоча тебе і не питав, але якби і він так написав, то я би зрозумів і питань би не було.
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12.03.2024 17:21 Ответить
Чудові результати без переплати...Смерть свинособакам і **********..!
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11.03.2024 15:40 Ответить
Може ми колись доживемо до дронів проти літаків, наших, звичайно, дронів проти їхніх літаків..
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11.03.2024 23:27 Ответить
В войне на Украине не одна рассея представлена.
Коалицыя ваюет.
Фсе, якобы выпадающие, обйомы вооружэний, снарядов, топлива, снаряжэния будут возмещены и возмещюцца Китайом, Ираном, Индией, Кореей северной, Израилем, ЮАР.
И помогают им с элементной базой и транзитом Грузия, Туркестан, Армения, Турцыя, Польша, Германия, Венгрия, Грецыя.
На длинном временном плече ничиво ниможэт быть замаскировано - фсьо становицца зримым.
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Я это вижу патамуша сматрю на экипировку бегуна.
Льохкая и качественная.
И это после 2 лет вайны?
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15.03.2024 16:47 Ответить
 
 