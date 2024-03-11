Операторы 47-й ОМБр ликвидировали более десятка российских пехотинцев и уничтожили их технику на Авдеевском направлении. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой операторы дронов 47-й ОМБр "Магура" уничтожают вражескую бронетехнику на Авдеевском направлении. Нашим воинам удалось ликвидировать более десяти российских захватчиков и атаковать их технику, несмотря на установленные антидроновые системы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи около десятка единиц горящей техники, в которую попали украинские дроны-камикадзе.
"Великолепными кадрами добивания вражеской бронетехники на Авдеевском направлении делится рота ударных БПЛА 47-й ОМБр "Strike Drones Company". Поле боя выглядит очень по "скрепному" - на броне развевается российский триколор, а под антидроновыми "мангалами" навсегда застряли "освободители", - отмечается в комментарии к записи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вміють "запалити" настрій на цілий день!
Коалицыя ваюет.
Фсе, якобы выпадающие, обйомы вооружэний, снарядов, топлива, снаряжэния будут возмещены и возмещюцца Китайом, Ираном, Индией, Кореей северной, Израилем, ЮАР.
И помогают им с элементной базой и транзитом Грузия, Туркестан, Армения, Турцыя, Польша, Германия, Венгрия, Грецыя.
На длинном временном плече ничиво ниможэт быть замаскировано - фсьо становицца зримым.
=====================
Я это вижу патамуша сматрю на экипировку бегуна.
Льохкая и качественная.
И это после 2 лет вайны?