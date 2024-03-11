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Пограничники уничтожили БК, пулемет и личный состав врага в Харьковской области.. ВИДЕО

В Харьковской области аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Стальной границы" уничтожили БК, пулемет и личный состав врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 15-й мобильный пограничный отряд "Сталевий кордон".

"Во время работы на временно оккупированной территории Харьковщины, аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Стальной границы" обнаружили наблюдательный пункт россиян и нанесли огневое поражение с помощью сбросов с ударного дрона. Результат поражения: детонация вражеского боекомплекта, уничтожение пулемета "утес" и находившихся на позиции двух оккупантов", - сообщили пограничники.

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Автор: 

Госпогранслужба (6546) Харьковщина (5577) уничтожение (7156) склад БК (59)


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11.03.2024 16:13 Ответить
 
 