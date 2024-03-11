Воины 93-й ОМБр "Холодный Яр" выбили с позиций оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на Бахмутском направлении уничтожили вражеский блиндаж и выбили с позиций оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боевая задача продвинуться вперед выполнена успешно. Наши военные отчитались, что отработали без раненых и потерь.

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