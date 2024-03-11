Воины 93-й ОМБр "Холодный Яр" выбили с позиций оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО
Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на Бахмутском направлении уничтожили вражеский блиндаж и выбили с позиций оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, боевая задача продвинуться вперед выполнена успешно. Наши военные отчитались, что отработали без раненых и потерь.
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Захищають Україну 24/7!!
Це тільки у Стефанчука-Зеленського-Шмигаля та Данилова, вихідні та якісь особливі умови з мівіною … по регламентам ВРУ та КМУ!!
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!