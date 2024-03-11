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Воины 93-й ОМБр "Холодный Яр" выбили с позиций оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на Бахмутском направлении уничтожили вражеский блиндаж и выбили с позиций оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боевая задача продвинуться вперед выполнена успешно. Наши военные отчитались, что отработали без раненых и потерь.

Смотрите также: Бойцы 93-й ОМБр уничтожили две российские МТ-ЛБ при попытке вражеского штурма вблизи Андреевки. ВИДЕО

Автор: 

Бахмут (1604) 93 отдельная механизированная бригада (297)


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Дякуємо нашим Захисникам та їх Родинам!!
Захищають Україну 24/7!!

Це тільки у Стефанчука-Зеленського-Шмигаля та Данилова, вихідні та якісь особливі умови з мівіною … по регламентам ВРУ та КМУ!!
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11.03.2024 17:28 Ответить
А вони непоганенько так собі відʼїлись на мівіні, особливо стефанчук!
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11.03.2024 17:48 Ответить
Слава Україні !!!
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!
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11.03.2024 18:34 Ответить
Дай боже більше операцій без втрат та поранень!!!
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11.03.2024 18:48 Ответить
Господи, да там уже и пеньков от посадки не осталось...
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12.03.2024 11:41 Ответить
 
 