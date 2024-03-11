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Украинские воины ударили из HIMARS по новейшему комплексу РЭБ "Палантин" на Запорожском направлении. ВИДЕО

Во время ведения разведки на Запорожском направлении операторами разведывательных беспилотных авиационных комплексов 3-го отдельного полка ССО обнаружен мобильный комплекс оперативно-тактического уровня РЭБ "Палантин". Он вел радиоэлектронную разведку, подавлял существующие системы связи Сил обороны на этом направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы ССО сопровождали цель и предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны для последующего удара. В результате огневого поражения вражеская цель была уничтожена с помощью системы HIMARS.

Как сообщают спецназовцы, комплекс позволяет "ослепить" в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах, и создавать помехи для сотовой и транкинговой связи. "Палантин" при необходимости может объединить разные комплексы РЭС и радиоэлектронной разведки в единую боевую сеть, что значительно повышает эффективность их применения. Комплекс завершил военные испытания и поступил на вооружение окупантов в 2019 году.

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Автор: 

уничтожение (7156) ССО (530) HIMARS (288)


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Топ комментарии
+23
СЛАВА ЗСУ!
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11.03.2024 18:58
+19
Героям Слава!!
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11.03.2024 19:10
+15
Дві чи три свинособаки все ж таки втікли.
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11.03.2024 18:59
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СЛАВА ЗСУ!
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11.03.2024 18:58 Ответить
Героям Слава!!
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11.03.2024 19:10 Ответить
Дві чи три свинособаки все ж таки втікли.
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11.03.2024 18:59 Ответить
Ну то й добре. Нехай пропогандують обісрані штани свої.
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11.03.2024 19:29 Ответить
То вони до банку побігли кредіт оформлювати для виплат за той палантін, так що вони вже не жільци.
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11.03.2024 19:02 Ответить
шкода, що часто доводиться коригувати та витрачати другу ракету
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11.03.2024 19:09 Ответить
Сигнал GPS першого з них, ймовірно, був зірваний, але вольфрамові кульки зробили позначку та вимкнули сигнал перешкод. Друга ракета була точно в ціль.
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11.03.2024 20:41 Ответить
Жалко, что 2 п"дора сбежали. "Абидна, панимаешь" А в остальном, все судьи дают 10 балов.
Боковой судья даже немножко свистит. (Надеюсь меня поймут, что я не путаю виды спорта, а компилирую их)
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11.03.2024 19:19 Ответить
Як не гірко визнавати, але промазали. Видно, як обслуга від машини втікає.
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11.03.2024 19:27 Ответить
На жаль, так. Дуже далеко від мети перша ракета, друга краще. HIMARS вже не той.
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11.03.2024 19:36 Ответить
вторая ракета которая помощнее в 5 метрах упала, решето с машины. посмотри видосы русни, после ударов химарса, техника насквозь прошита шариками, даже если не сгорит, то на металолом
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11.03.2024 19:56 Ответить
Другий вибух бачите ? 35 сек.
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11.03.2024 21:13 Ответить
Краєм, трішки зацепило, але не точно.
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11.03.2024 21:27 Ответить
Су-ка, 2 хробака с-іплося... Красівоє!
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11.03.2024 20:02 Ответить
Хреновий комплекс якщо не зміг захистити сам себе. Слава ЗСУ!!!
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11.03.2024 21:04 Ответить
для цього повинен бути супровід і захист, сам себе він не захищає
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11.03.2024 21:14 Ответить
Ну як це не захищає? Захищає. При підльоті ракети хаймерса члени екіпажу РЕБу "Палантин" повинні жбурнути в ту ракету мокрими штанами - ракета збивається з курсу і все.
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13.03.2024 12:15 Ответить
Є поняття "глибокоешолована ППО". Це про друге, але приблизно. Різні типи ППО є . Малої дальності, середньої і далекобійні. Кожна виконує свої функції.

Гепарди, Шилки, Тунгуски це фронтові ППО для захисту колон на марші.
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13.03.2024 22:01 Ответить
Раніше Ви так добре жартували та реагували на жарти. Що трапился? Часом не захворіли?
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14.03.2024 08:34 Ответить
Браво!
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11.03.2024 21:46 Ответить
 
 