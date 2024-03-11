Украинские воины ударили из HIMARS по новейшему комплексу РЭБ "Палантин" на Запорожском направлении. ВИДЕО
Во время ведения разведки на Запорожском направлении операторами разведывательных беспилотных авиационных комплексов 3-го отдельного полка ССО обнаружен мобильный комплекс оперативно-тактического уровня РЭБ "Палантин". Он вел радиоэлектронную разведку, подавлял существующие системы связи Сил обороны на этом направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы ССО сопровождали цель и предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны для последующего удара. В результате огневого поражения вражеская цель была уничтожена с помощью системы HIMARS.
Как сообщают спецназовцы, комплекс позволяет "ослепить" в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах, и создавать помехи для сотовой и транкинговой связи. "Палантин" при необходимости может объединить разные комплексы РЭС и радиоэлектронной разведки в единую боевую сеть, что значительно повышает эффективность их применения. Комплекс завершил военные испытания и поступил на вооружение окупантов в 2019 году.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Боковой судья даже немножко свистит. (Надеюсь меня поймут, что я не путаю виды спорта, а компилирую их)
Гепарди, Шилки, Тунгуски це фронтові ППО для захисту колон на марші.