Украинские воины ударили из HIMARS по новейшему комплексу РЭБ "Палантин" на Запорожском направлении. ВИДЕО

Во время ведения разведки на Запорожском направлении операторами разведывательных беспилотных авиационных комплексов 3-го отдельного полка ССО обнаружен мобильный комплекс оперативно-тактического уровня РЭБ "Палантин". Он вел радиоэлектронную разведку, подавлял существующие системы связи Сил обороны на этом направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы ССО сопровождали цель и предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны для последующего удара. В результате огневого поражения вражеская цель была уничтожена с помощью системы HIMARS.

Как сообщают спецназовцы, комплекс позволяет "ослепить" в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах, и создавать помехи для сотовой и транкинговой связи. "Палантин" при необходимости может объединить разные комплексы РЭС и радиоэлектронной разведки в единую боевую сеть, что значительно повышает эффективность их применения. Комплекс завершил военные испытания и поступил на вооружение окупантов в 2019 году.

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