РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5873 посетителя онлайн
Новости Видео Война
19 861 30

Россиянин о ситуации в Крынках: "Хохлы бомбят без остановки. Пацанов дох#я положили, 28 двухсотых, остальные все трехсотые". ВИДЕО

Российский военнослужащий рассказал о ситуации в Крынках на временно оккупированной части Херсонской области. Оккупант говорит об огромных потерях личного состава: только в его подразделении было ликвидировано 28 солдат, при том, что огромное количество сослуживцев оказались в госпиталях по всей России.

Видеозапись, на которой россиянин рассказывает об успехах украинских военных, опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Смотрите также: Украинская авиация попала по командному пункту РФ на танкере. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19578) ликвидация (3663) Херсонская область (4859)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+27
на 3.14дараса схожий.
показать весь комментарий
11.03.2024 21:18
+17
Здохни!
показать весь комментарий
11.03.2024 21:41
+14
Та не хвилюйся ти так, скоро черга і до тебе дійде ...
показать весь комментарий
11.03.2024 21:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какой-то Рамзес-3 на фото с замороженного видео?
показать весь комментарий
11.03.2024 21:17 Ответить
на 3.14дараса схожий.
показать весь комментарий
11.03.2024 21:18 Ответить
На шо намек, то Клеопатра?
показать весь комментарий
11.03.2024 21:20 Ответить
ще та клєопатра... кадирівці її любили видно.
показать весь комментарий
11.03.2024 21:24 Ответить
После кадыровцев - то алл баарисавна.
показать весь комментарий
11.03.2024 21:26 Ответить
андрєй барисич
показать весь комментарий
11.03.2024 21:27 Ответить
это он и есть
показать весь комментарий
11.03.2024 21:41 Ответить
Зечара, що став 3,14сом, однозначно.
показать весь комментарий
11.03.2024 22:29 Ответить
Шо бы тот рамзес скыглыв, выводите своих чмобиков с Украины и все проблемы отпадут.
показать весь комментарий
11.03.2024 21:19 Ответить
Та не хвилюйся ти так, скоро черга і до тебе дійде ...
показать весь комментарий
11.03.2024 21:22 Ответить
"Пацанов до х.я палажилі".. А нє пробували не тертеся біля х.я
показать весь комментарий
11.03.2024 21:23 Ответить
"Русский товарищь" у..й додому,поки можешь захоплюватись успіхами ЗСУ!!!
показать весь комментарий
11.03.2024 21:27 Ответить
Довбойоба кусок, ****** на ротсію бо будеш 29-м
показать весь комментарий
11.03.2024 21:27 Ответить
судячи по зубам цього ротного, які як у шурЫ, "был у него в роте не один ***" ))
показать весь комментарий
11.03.2024 21:32 Ответить
Кацапе, покойся з миром.
показать весь комментарий
11.03.2024 21:33 Ответить
Зек стовідсотково
показать весь комментарий
11.03.2024 21:38 Ответить
Здохни!
показать весь комментарий
11.03.2024 21:41 Ответить
пацанов там ще дох***я - надсилайте
показать весь комментарий
11.03.2024 21:49 Ответить
І це ще снаряди з Чехії не приїхали.
показать весь комментарий
11.03.2024 21:50 Ответить
Ну він ше ж ******* може -- то які притензіі
показать весь комментарий
11.03.2024 21:51 Ответить
показать весь комментарий
11.03.2024 22:16 Ответить
Тебя ***** никто в Украину не звал. Здохни паскуда.
показать весь комментарий
11.03.2024 22:25 Ответить
Дискридитация красной армии и **********!
показать весь комментарий
12.03.2024 00:02 Ответить
Ну, а на що вони надіялись? "На встречу с цветами?" Так це дійсно квіточки, ягідки ще попереду
показать весь комментарий
12.03.2024 05:15 Ответить
І головне що ніхто з ціх орків на відіках не каже про те як скинути мацковську владу та закінчити війну… це означає що їх все влаштовує? Ну тоді й не скиглить, раби помирають мовчки. Слава ЗСУ
показать весь комментарий
12.03.2024 09:20 Ответить
Уйобуй ***** та ще може протягнеш трохи свого нікчемного життя...
показать весь комментарий
12.03.2024 09:46 Ответить
Сдохні тварь болотна.
показать весь комментарий
12.03.2024 10:08 Ответить
А что там делают твои поцаны? Езжай домой, пока еще жив, дебил.
показать весь комментарий
12.03.2024 10:36 Ответить
якби ти не приперся на Україну - ніякі хахли тебе не бомбили б, уйобіще лисе
показать весь комментарий
12.03.2024 12:47 Ответить
😂)(уй вамвсраку, щоб голова нєшаталась🤣
показать весь комментарий
12.03.2024 14:51 Ответить
 
 