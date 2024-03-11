Россиянин о ситуации в Крынках: "Хохлы бомбят без остановки. Пацанов дох#я положили, 28 двухсотых, остальные все трехсотые". ВИДЕО

Российский военнослужащий рассказал о ситуации в Крынках на временно оккупированной части Херсонской области. Оккупант говорит об огромных потерях личного состава: только в его подразделении было ликвидировано 28 солдат, при том, что огромное количество сослуживцев оказались в госпиталях по всей России.

Видеозапись, на которой россиянин рассказывает об успехах украинских военных, опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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