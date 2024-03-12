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Жительница Белгородщины рассматривает в окно движение неизвестного подразделения под флагом похожим на флаг ЕС: "Бл#дь! Танки едут!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой женщина через окно рассматривает движение неизвестного подразделения под прикрытием бронетехники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что видеозапись сделана на территории Белгородской области РФ. На одном из их танков развевается флаг, который очень похож на флаг ЕС.

Смотрите: Утренний российский "хлопок": в Белгороде – воздушная тревога, в Воронежской области – атака на аэродром и нефтебазу, на Курщине – горит склад с горючим. ВИДЕО

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон вошли в Курскую и Белгородскую области, российские телеграмм-каналы пишут о боях. ВИДЕО

Автор: 

боевые действия (4258) Белгород (457) РДК (60)


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Топ комментарии
+62
Та хаи ідуть! -- це агітатори
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12.03.2024 09:15
+47
***** ж хотів з натой воювати?))
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12.03.2024 09:17
+45
Дура, тебе же сказали что СВО идет по плану. А план- полное уничтожение роZZии!
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12.03.2024 09:19
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Страница 2 из 2
Напиши їй смс або у ВК подяку за точні координати нафтозаводу. І вона присяде, і тобі приємно.
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12.03.2024 11:51 Ответить
оце я розумію, що із відчуттям гумору чоловік...
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12.03.2024 13:37 Ответить
Насправді це не гумор. З креативним підхідом дає результати, бо на рф вся переписка йде до товаріща майора, а далі вже вони у двері "зрадникам" стукають.
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13.03.2024 12:09 Ответить
Гутен морген русиш швайн.
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12.03.2024 11:17 Ответить
Шо, ****, страшно!?
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12.03.2024 11:29 Ответить
перепуганная орда !!!))))
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12.03.2024 11:30 Ответить
то рашка фільми знімає під вибори ***** про віроломний напад нато, "вставай страна огромная..")
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12.03.2024 11:57 Ответить
страшна, очєнь страшна. ми нє знаєм што ето такоє...
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12.03.2024 12:22 Ответить
Хай гніди русняві на танки дивляться як я в херсоні на їхні дивився. Поздихайте мразі там усі!!!
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12.03.2024 13:57 Ответить
Славно потролили!
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12.03.2024 18:08 Ответить
Тепер шокати треба а не чьокати)))
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12.03.2024 19:08 Ответить
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