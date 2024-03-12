Жительница Белгородщины рассматривает в окно движение неизвестного подразделения под флагом похожим на флаг ЕС: "Бл#дь! Танки едут!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой женщина через окно рассматривает движение неизвестного подразделения под прикрытием бронетехники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что видеозапись сделана на территории Белгородской области РФ. На одном из их танков развевается флаг, который очень похож на флаг ЕС.

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