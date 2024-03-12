Модернизированный вражеский БТР-82АТ взлетает в воздух, наехав сразу на две противотанковые мины.. ВИДЕО

На авдеевском направлении российский модернизированный БТР-82АТ наехал на две противотанковые мины сразу и полностью уничтожен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента уничтожения вражеской бронемашины опубликована в соцсетях.

"Джекпот в виде подрыва сразу на двух противотанковых минах ловит российское модернизированный БТР-82АТ. Авдеевское направление, где не дают покоя оккупантам пилоты Strike Drones Company, РУБпАК 47-й ОМБр", - отмечает автор публикации.

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