Модернизированный вражеский БТР-82АТ взлетает в воздух, наехав сразу на две противотанковые мины.. ВИДЕО
На авдеевском направлении российский модернизированный БТР-82АТ наехал на две противотанковые мины сразу и полностью уничтожен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента уничтожения вражеской бронемашины опубликована в соцсетях.
"Джекпот в виде подрыва сразу на двух противотанковых минах ловит российское модернизированный БТР-82АТ. Авдеевское направление, где не дают покоя оккупантам пилоты Strike Drones Company, РУБпАК 47-й ОМБр", - отмечает автор публикации.
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+21 Олександр ВАЛОВИЙ
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Ляпотапатапата......
Та і кацапам з начинки вже всьо равно...