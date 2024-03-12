РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5873 посетителя онлайн
Новости Видео Война
11 672 16

Модернизированный вражеский БТР-82АТ взлетает в воздух, наехав сразу на две противотанковые мины.. ВИДЕО

На авдеевском направлении российский модернизированный БТР-82АТ наехал на две противотанковые мины сразу и полностью уничтожен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента уничтожения вражеской бронемашины опубликована в соцсетях.

"Джекпот в виде подрыва сразу на двух противотанковых минах ловит российское модернизированный БТР-82АТ. Авдеевское направление, где не дают покоя оккупантам пилоты Strike Drones Company, РУБпАК 47-й ОМБр", - отмечает автор публикации.

Смотрите: Операторы 47-й ОМБр ликвидировали более десятка российских пехотинцев и уничтожили их технику на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Автор: 

взрыв (6795) БТР (366) Авдеевка (2444) мина (307)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+21
Прибули московіти на виборчу дільницю, до кабздона…
Фсьо … Слава Україні!!
показать весь комментарий
12.03.2024 09:46
+16
Аж лапті розлетілися в різні сторони....
Ляпотапатапата......
показать весь комментарий
12.03.2024 09:47
+11
**** недобронік кацапаський знищив відразу дві українські міни !!! а ту їх туди ставив ???
показать весь комментарий
12.03.2024 09:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава Богам!!!
показать весь комментарий
12.03.2024 09:46 Ответить
Прибули московіти на виборчу дільницю, до кабздона…
Фсьо … Слава Україні!!
показать весь комментарий
12.03.2024 09:46 Ответить
Аж лапті розлетілися в різні сторони....
Ляпотапатапата......
показать весь комментарий
12.03.2024 09:47 Ответить
Горіть суки
показать весь комментарий
12.03.2024 09:48 Ответить
**** недобронік кацапаський знищив відразу дві українські міни !!! а ту їх туди ставив ???
показать весь комментарий
12.03.2024 09:49 Ответить
Блін, не економний.
показать весь комментарий
12.03.2024 09:53 Ответить
т-34 на підході...
показать весь комментарий
12.03.2024 09:56 Ответить
А міні все одно - модернізований БТР-82АТ чи древня мотолига.
Та і кацапам з начинки вже всьо равно...
показать весь комментарий
12.03.2024 09:56 Ответить
Пощастило.
показать весь комментарий
12.03.2024 10:02 Ответить
Это была его последняя модернизация.
показать весь комментарий
12.03.2024 10:05 Ответить
джек пот зірвав
показать весь комментарий
12.03.2024 10:05 Ответить
показать весь комментарий
12.03.2024 10:06 Ответить
на 0:07-0:08 слева похоже чьи-то обгоревшие кальсоны отлетели...
показать весь комментарий
12.03.2024 10:30 Ответить
То ноу *** (тьху ноухау). То прорезинені лапті зрощені з із Л-1.
показать весь комментарий
12.03.2024 11:21 Ответить
Десь читав, не запам'ятав, який це політик під чс війни, здається у 2020 році, утилізував мільйони мін?
показать весь комментарий
12.03.2024 11:29 Ответить
БТР-82 АД
показать весь комментарий
12.03.2024 12:58 Ответить
 
 