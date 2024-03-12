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Новости Видео Война
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Бойцы Легиона "Свобода России" обратились к россиянам: "Мы сделаем все, чтобы Путин переехал из Ново-Огарева в Полярный волк". ВИДЕО

Бойцы Легиона "Свобода России" заявили с российско-украинской границы, что идут освобождать Россию от Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в своем видеообращеннии бойцы отмечают, что узурпация власти Путиным привела к санкциям, экономическому застою и кровопролитной войне, унесшей жизни и здоровья более 400 тысяч российских мужчин.

"Мы такие же россияне, как и вы. Мы тоже имеем право на волеизъявление. И наша воля не признавать кровавого диктатора президентом России. Мы сделаем все, чтобы он успел из Ново-Огарева переехать в Полярный волк. Мы знаем, как там относятся к местным жителям. Легион идет на выборы. Ждите нас", - заявил представитель Легиона на видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жительница Белгородщины рассматривает в окно движение неизвестного подразделения под флагом похожим на флаг ЕС: "Бл#дь! Танки едут!". ВИДЕО

Автор: 

обращение (764) путин владимир (31510) боевые действия (4258) Белгород (457) Легион Свобода России (57)


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Топ комментарии
+17
Удачи, ребята!!!!
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12.03.2024 10:42
+10
З чогось треба починати. В 14-му "ополченці" на Донбасі з дробовиками бігали, потім на танки пересіли. На все свій час.
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12.03.2024 10:43
+9
На більшість не вплине,але на частину вплине. І в ******** реаліях коли такі ролики змонтувати не проблема тільки ідіот не скористається такою нагодою щоб вкинути таку от пропаганду котра може хоч на когось вплинути.
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12.03.2024 10:52
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Цікаво. Русня в своїх З-анальчиках попереджала, що "хохли что-то готовят под вибори".
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12.03.2024 10:33 Ответить
Та вже зразу до Кабзона з Задроновим
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12.03.2024 10:35 Ответить
Замах на рубль, удар на копійку як завжди?
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12.03.2024 10:39 Ответить
З чогось треба починати. В 14-му "ополченці" на Донбасі з дробовиками бігали, потім на танки пересіли. На все свій час.
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12.03.2024 10:43 Ответить
поряд з тими "ополченцями" з дробовиками бігали кілька тисяч добре екіпірованих кацапів, а поряд їздила важка кацапсяча техніка. не треба порівнювати те, що неможливо порівняти.
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12.03.2024 13:57 Ответить
Зараз те ж саме тільки з нашого боку. Ви за новинами слідкуєте? Я наприклад це в живу спостерігаю.
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12.03.2024 14:18 Ответить
там масштаби на пару порядків менші, ніж були в лугандоні та даунбасі. це навіть не слон і моська, це алозавр і блоха.
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12.03.2024 14:20 Ответить
На все свій час.
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12.03.2024 14:42 Ответить
нічого там не буде. так же, як минулого літа кацапи трохи пошумлять, зроблять фоточок та й втечуть в Україну. немає в них там підтримки.
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12.03.2024 14:47 Ответить
Звичайно. Але все не просто так, на носі вибор хутіна, плюс відволікаючий маневр... Ви ж за новинами слідкуєте, в змозі аналізувати і робити висновки...?
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12.03.2024 15:48 Ответить
це має назву: "примарні надії з туманними перспективами". може щось, може колись, а може і не може...
десь так.
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12.03.2024 16:01 Ответить
Ви унікальний і нудний демагог-песиміст. Не плачте, все буде нормально, але не повашому тобто не завтра.
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12.03.2024 16:06 Ответить
аргументовано
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12.03.2024 16:17 Ответить
а що ти чекаєш від пари сотень кацапів? що вони дійдуть до мацкви і розваляють кремль?
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12.03.2024 10:43 Ответить
Запоребрик - суцільна порохова бочка. Якщо вдастся підпалити регіони (насамперед - Кавказ), то побачимо лютий 1917 2.0.
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12.03.2024 11:10 Ответить
це вологі мрії. кацапи монолітні, як ніколи. рахунок втрат у війні скоро сягне півмільйона, й більшість дохлих кацапів саме з "регіонів". але ніхто там навіть і не муркнув, й не муркне.
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12.03.2024 11:12 Ответить
1917 став можливим через голод, холод і злидні, а тут навпаки гробові йдуть такі, що за все життя ті тварини не бачили.
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12.03.2024 11:20 Ответить
У тому і справа що нічого не чекаю.
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12.03.2024 11:20 Ответить
Думаю не стоит называть РДК - кацапами.
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12.03.2024 13:30 Ответить
мені все одно, що ти там думаєш. я все одно буду називати кацапа кацапом.
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12.03.2024 13:55 Ответить
та не хоче кацапська отара того "цивілізованого будущего" ((((
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12.03.2024 10:41 Ответить
Честь і кацап несумісні поняття. Як цей відеоряд може вплинути на добряче розпропагандованих кацапів? Перша листівка на паркані проти "захоплення Криму" зявилась в ********** після втрат в 390 000 "солдатіков". І все. Знову "всєобщій адабрямс" і ***** на царство! ...
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12.03.2024 10:42 Ответить
На більшість не вплине,але на частину вплине. І в ******** реаліях коли такі ролики змонтувати не проблема тільки ідіот не скористається такою нагодою щоб вкинути таку от пропаганду котра може хоч на когось вплинути.
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12.03.2024 10:52 Ответить
Єдиний спосіб впливу на кацапа фізичний - смерть, або каліцтво - "Москва слєзам нє вєріт! - Москва кровушкі жажадєт!"
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12.03.2024 10:55 Ответить
Це все хотілки і фантазії недалеких, тому що кацапів усіх не перебєш, людських ресурсів,коштів і зброї на це і близько не має, а пропаганда куди сильніша може бути ніж реальна зброя і не скористатися нею по суті не витрачаючи на це жодних зусиль записавши такий от ролик може тільки ідіот
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12.03.2024 10:59 Ответить
А навіщо їх "всіх перебивати" нам? Вони самі чудово з цим справляються. Достатньо ізолювати за порєбріком і не маючи змоги збиткуватися з сусідів вони завжди починають шукати "винних" у себе і спрямовувати на них свою природну ненависть до всього живого.
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12.03.2024 11:39 Ответить
Для цього потрібна в першу чергу пропаганда
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12.03.2024 11:41 Ответить
Пропаганда дуже тривала в часі. Доведено що великі маси народу змінюють "свою точку зору" під впливом цілеспрямованої масованої пропаганди на всіх рівнях сприйняття на "протилежну точку зору" лише через 6 років. У нас немає 6 років. Це дорого і протягом війни для нас не реально. Нам зараз потрібно тільки вбивати кацапню, бо саме це і є антихуйловською пропагандою. Будь які раціональні тези без фізичного впливу для кацапів не мають сенсу. Схема така. Спершу бєш а потім питаєш "за що?". І продовжуєш дубасити доти доки не почуєш правильну відповідь, або тупе падло здохне.
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12.03.2024 11:55 Ответить
"Це дорого і протягом війни для нас не реально" --- де дорого? Такі відео робляться на раз два, а вплинути на когось можуть запросто. І цим треба користатися. то що ти кацапів не переконаєш повністю це ясно, але розраховувати тільки на те що ти їх вбивати будеш не вийде, тому що вони в першу чергу сюди пруть через пропаганду і подихають тут також через неї. Пропаганда в ********* світі важить може ще й більше ніж зброя реальна, за допомогою різних вкидів,фейків,замилювання мозгів можна досягати ефекту куди більшого ніж на полі бою.
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12.03.2024 11:58 Ответить
Таке враження що ви прямо "з Трускавця" повернулись. В ********** антиукраїнська пропаганда почалась з фільму "Брат" в 1997 році. Далі в кожному кацапському фільмі почали зявлятися мерзотники і покидьки українського походження. До 2022 року дегуманізація українців була повністю завершена і зараз кацапи українців взагалі не вважають за людей. А кіно це лише один з напрямків впливу. Є ще література, ЗМІ, інтернет. А ще є адміністративний вплив і кримінальне законодавство... Якщо вам, як і зеленому дегенрату, здається що "халявних відосіків" достатньо то ви не маєте найменшого уявлення про соціальну психологію.
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12.03.2024 12:24 Ответить
Я бачу що ти маєш уявлення про соціальну психологію В часи коли пропаганда,вкиди і уся інша інформаційна війна відіграє уже куди більше ролі ніж бойові дії ти розказуєш,що треба бігти вбивати кацапів і це при тому,що кацапи виготовляють *********** в рази більше ніж ми і захід котрий може своїх нам надати, мають більше грошей,мають більше мобілізаційного резерву,мають в десятки разів більше літаків і всього іншого і ти при цій усій їхній перевазі хочеш йти вбивати кацапів... з такою логікою,якщо розраховувати тільки на безпосередню війну на полі бою далеко не заїдеш,уже зараз на фронті тупик, а коли кацапи отримають від кореї ще мільйон ***********,а захід нам не надасть обіцяного от тоді побачимо як ти сильно повбиваєш їх коли вони ще й до того мають перевагу у всьому. Війна уже давним давно вийшла за рамки тільки поля бою, поспостерігай за кацапами і якщо ти не ідіот то зрозумієш,що без своєї пропаганди,впливу на захід шляхом підкупу такої ж пропаганди,без пропаганди котру вони вливають в самій Україні вони давно б уже програли. Усе у них тримається на пропаганді, і не користуватися цим потужним інструментом може тільки кретин. от тому що всю свою незалежність з боку України ніякої пропаганди не було,а з російської було купу і ми маємо війну. Ти ж пропонуєш і надалі діяти методами навіть не знаю яких років,тому що навіть уже в другу світову пропаганда грала ключову роль. І такі от відео не вплинуть на усе стадо на росії,але вплинути на деякі масси можуть, і записати такий ролик не витративши на це багато сил і часу і не поолучивши бенефіти ще раз кажу може тільки ідіот,і добре що у нас такі ролики роблять
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12.03.2024 12:54 Ответить
Удачи, ребята!!!!
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12.03.2024 10:42 Ответить
Добрии пісєц иому либу давить
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12.03.2024 10:45 Ответить
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12.03.2024 10:49 Ответить
На жаль, 99 відсотків кацапів, цього звернення не побачать у мордорі! Ні на пропогандонських токшоу, ні на zканалах в інтернеті!
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12.03.2024 10:55 Ответить
вообще-то он должен переехать в Гаагу... в лучшем случае
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12.03.2024 10:55 Ответить
https://t.me/voynareal/85308 Пітерці, ви зарядили павербанки?
Вам це не допоможе
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12.03.2024 11:08 Ответить
я так понял что до выборов от Немытой не хрена не останется
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12.03.2024 11:10 Ответить
https://t.me/voynareal/85297 До речі, палаючий з ночі НПЗ «Лукойл» у Кстово - 4-й за потужністю на всій росії Він заживлений відразу з двох нафтопроводів.
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12.03.2024 11:11 Ответить
https://t.me/huevuy_dnepr/27600 У Санкт-Петербурзі горить Південна ТЕЦ, а у Бєлгороді пролунав вибух, після чого відбулося загоряння, - росЗМІ. Місцеві жителі повідомлять про збитий літак у Бєлгороді Офіційних підтверджень поки що немає.
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12.03.2024 11:13 Ответить
https://t.me/voynareal/85311 У Курську працює залізний дирявий купол
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12.03.2024 11:16 Ответить
Дырявый пукол!
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12.03.2024 12:55 Ответить
https://www.unian.net/russianworld/pod-belgorodom-sbili-rossiyskiy-su-27-set-video-12570651.html Под Белгородом сбили российский Су-27, - сеть (видео)
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12.03.2024 11:23 Ответить
чимось бієць на навального схожий за інтонацією та манерою говорити
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12.03.2024 12:53 Ответить
А кацапу надо вяличие и им насрать что живут на параше.
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12.03.2024 13:01 Ответить
 
 