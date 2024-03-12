Бойцы Легиона "Свобода России" обратились к россиянам: "Мы сделаем все, чтобы Путин переехал из Ново-Огарева в Полярный волк". ВИДЕО

Бойцы Легиона "Свобода России" заявили с российско-украинской границы, что идут освобождать Россию от Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в своем видеообращеннии бойцы отмечают, что узурпация власти Путиным привела к санкциям, экономическому застою и кровопролитной войне, унесшей жизни и здоровья более 400 тысяч российских мужчин.

"Мы такие же россияне, как и вы. Мы тоже имеем право на волеизъявление. И наша воля не признавать кровавого диктатора президентом России. Мы сделаем все, чтобы он успел из Ново-Огарева переехать в Полярный волк. Мы знаем, как там относятся к местным жителям. Легион идет на выборы. Ждите нас", - заявил представитель Легиона на видео.

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