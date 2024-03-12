На Белгородщине местные жители избавляются от Z-свастики: "И со старого УАЗика и с окон поубирай". ВИДЕО
Сотрудники ГУР МО Украины перехватили телефонный разговор одного из российских чиновников из Гайворона на Белгородщине, который дает указание водителю снять всю Z-символику со служебного автомобиля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам чиновника, на автомобиле с такими символами местные жители боятся ездить.
"В перехваченном телефонном разговоре с гайворона белгородской области оккупанты обсуждают указание снять с рабочего автомобиля буквы "z", поскольку символика российского вторжения вызывает опасения и неприязнь среди местного населения", - отмечается в комментарии к аудиозаписи.
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+32 Bob Fayn
показать весь комментарий12.03.2024 11:30 Ссылка
+29 Старый зольдат
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+23 Михаил Дужик #512165
показать весь комментарий12.03.2024 11:41 Ссылка
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Піздно, вже зафіксовано.
Шёл наZOV, вышел наVOZ.
https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2023-05-22/v-gur-podtverdili-provedenie-operatsii-na-territorii-belgorodskoy-oblasti-rossiyskimi-dobrovoltsami/297475
На все добре .