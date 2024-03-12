На Белгородщине местные жители избавляются от Z-свастики: "И со старого УАЗика и с окон поубирай". ВИДЕО

Сотрудники ГУР МО Украины перехватили телефонный разговор одного из российских чиновников из Гайворона на Белгородщине, который дает указание водителю снять всю Z-символику со служебного автомобиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам чиновника, на автомобиле с такими символами местные жители боятся ездить.

"В перехваченном телефонном разговоре с гайворона белгородской области оккупанты обсуждают указание снять с рабочего автомобиля буквы "z", поскольку символика российского вторжения вызывает опасения и неприязнь среди местного населения", - отмечается в комментарии к аудиозаписи.

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