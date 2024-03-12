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На Белгородщине местные жители избавляются от Z-свастики: "И со старого УАЗика и с окон поубирай". ВИДЕО

Сотрудники ГУР МО Украины перехватили телефонный разговор одного из российских чиновников из Гайворона на Белгородщине, который дает указание водителю снять всю Z-символику со служебного автомобиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам чиновника, на автомобиле с такими символами местные жители боятся ездить.

"В перехваченном телефонном разговоре с гайворона белгородской области оккупанты обсуждают указание снять с рабочего автомобиля буквы "z", поскольку символика российского вторжения вызывает опасения и неприязнь среди местного населения", - отмечается в комментарии к аудиозаписи.

Также смотрите: Жительница Белгородщины рассматривает в окно движение неизвестного подразделения под флагом похожим на флаг ЕС: "Бл#дь! Танки едут!". ВИДЕО

Автор: 

боевые действия (4258) Белгород (457)


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Топ комментарии
+32
Власть мєняєтся.."Весілля в Малинівці"
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12.03.2024 11:30
+29

Піздно, вже зафіксовано.
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12.03.2024 11:25
+23
А єщьо, Алєксандр Ніколаєвич, заєдь ко мнє на дачу і откопай вишиванку і шаровари. Хай тєперь в машінє постоянно лєжит. Бандеровський прапор? Нє. Пока нє надо. Я сам потом достану в нужний момєнт.
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12.03.2024 11:41
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Піздно, вже зафіксовано.
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12.03.2024 11:25 Ответить
УАЗ - УА - я приїхав
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12.03.2024 12:32 Ответить
А чьто случилась?
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12.03.2024 11:25 Ответить
Zашли. Oтсoсали. Vышли.
Шёл наZOV, вышел наVOZ.
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12.03.2024 13:06 Ответить
І негайно позбавитися кацапських нацистських татуювань.

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12.03.2024 11:28 Ответить
Власть мєняєтся.."Весілля в Малинівці"
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12.03.2024 11:30 Ответить
Можете відразу тризуб клеїти та жовто-блакитні прапори малювати.
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12.03.2024 11:32 Ответить
Весілля в Малинівці.
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12.03.2024 11:33 Ответить
Шо, ссытесь? Ничего, скоро и сраться начнёте
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12.03.2024 11:34 Ответить
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12.03.2024 11:35 Ответить
Тьоткінци теж скоро почнуть перефарбовуватися.
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12.03.2024 11:37 Ответить
незабаром - путін *****, лалалала, руzzні п.zда, не кацап в мене українське коріння...
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12.03.2024 11:40 Ответить
і не сумнівайтеся! дуже швидко згадають свої українські коріння, а вже через тиждень, будуть солов'їною, краще за фаріон, щебетати.
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12.03.2024 11:41 Ответить
мраZі кацапські.. Ссикотно стало??
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12.03.2024 11:41 Ответить
А єщьо, Алєксандр Ніколаєвич, заєдь ко мнє на дачу і откопай вишиванку і шаровари. Хай тєперь в машінє постоянно лєжит. Бандеровський прапор? Нє. Пока нє надо. Я сам потом достану в нужний момєнт.
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12.03.2024 11:41 Ответить
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12.03.2024 12:43 Ответить
😁😂👍
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12.03.2024 17:58 Ответить
4-та поліцейська панцергренадерська дивізія СС (нім. 4. SS Polizei Panzergrenadier Division) - військове з'єднання у складі військ Ваффен-СС, що існувало з 1939 по 1945 рік.

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12.03.2024 11:52 Ответить
Букву Z зняти, а машину віддати на потребу БНР.
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12.03.2024 12:11 Ответить
А чого ще з вуличної параші цю букву не стерти ? Люди вже бояться ходити ... , і по маленькому теж.
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12.03.2024 12:15 Ответить
Z-сральнік, як екзистенційна основа буття мокшандії. Картина Сємьона Скрєпєцкого.

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12.03.2024 12:28 Ответить
Ну шо там у кацапов?
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12.03.2024 12:28 Ответить
Є містечко Грайворон. Що таке Гайворон?
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12.03.2024 12:34 Ответить
Оо пане , то цінне , що там було , в Гайвороні ,уже давно РДК з польским БК (Polski Korpus Ochotniczy) в складі ЗСУ , вивезли Слава ЗСУ ! А що там було, краще вам не знати ))
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12.03.2024 13:35 Ответить
Гайворон- містечко у Кіровоградській області. Що ти маєш на увазі про РДК, який когось звідти вивіз?
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12.03.2024 13:44 Ответить
Ви що не місцевий ?))) Він підтвердив, що близько 14:00 росіяни у складі легіону "Свобода Росії" та РДК "звільнили" населений пункт Козінка Бєлгородської області й зайшли в населений пункт Гайворон.
https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2023-05-22/v-gur-podtverdili-provedenie-operatsii-na-territorii-belgorodskoy-oblasti-rossiyskimi-dobrovoltsami/297475
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12.03.2024 13:49 Ответить
Відкрийте карту і знайдіть у бєлгородській області місто ГАЙВОРОН. Ще раз, на бєлгородчині немає містечка із такою назвою. Є ГРАЙВОРОН.
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12.03.2024 18:59 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD https://uk.wikipedia.org/wiki/Грайворон
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12.03.2024 19:14 Ответить
Ну дуже смішо. Нарешті вже стало зрозуміло. Що не Гайворон на бєлгородчіні, а Грайворон ?
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12.03.2024 19:19 Ответить
Пффф нарешті ...дійшло вам. Ок , тоді ось це тиць , а потім , якщо не зрозуміли , запитання , ок ?--https://www.unian.net/war/ataka-na-belgorod-ryadom-raspolozheno-hranilishche-yadernogo-oruzhiya-karta-12265746.html
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12.03.2024 19:23 Ответить
Зрозумів, маю справу із людиною із розладами.
На все добре .
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12.03.2024 19:29 Ответить
Я зрозуміла , ти просто тупий бот .
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12.03.2024 19:36 Ответить
якщо ти не розумієш різницю між Гайворон і ГРайворон, то тупе тут тільки ти.
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12.03.2024 20:43 Ответить
І ще один ... У тебе немає більше питань , нє , ти не зрозумів , як і той попередній ? Для тебе , може дійде по посиланню шукай ось це , а потім задавай питання -чому так ? ---"Він підтвердив, що близько 14:00 росіяни у складі легіону "Свобода Росії" та РДК "звільнили" населений пункт Козінка Бєлгородської області й зайшли в населений пункт Гайворон. "https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2023-05-22/v-gur-podtverdili-provedenie-operatsii-na-territorii-belgorodskoy-oblasti-rossiyskimi-dobrovoltsami/297475
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12.03.2024 20:55 Ответить
І тихо, не голосуйте так !))
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12.03.2024 19:24 Ответить
Это кагтавый еврей так выговаривал Грайворон
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12.03.2024 13:51 Ответить
Всюди треба вішати на наших українських землях Білій Горі (Білгород) правельні прапори і герби ! Ось такий гарний прапор і герб, наприклад! Вертайтесь в лоно Святої матері Русі - України !
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12.03.2024 13:13 Ответить
Вони не зовсі то і русь, та й не біла гора, а білий город. ну то таке.
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13.03.2024 16:17 Ответить
Цибульку собі скоро посаджу на дачі під українським Білгородом........
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12.03.2024 13:15 Ответить
Ця новина для зе -лохторату
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12.03.2024 13:20 Ответить
Пропоную всім ветераним ЗСУ після війни виділяти по декілька гектарів землі на ведення сільського господарства і побудову собі дачі на наших українських землях Білгорощини, Таганрогу, Краснодару, Воронежу... Бо у нас на Галичині, наприклад, вже всьо Дубневичі з Садовим собі позабирали. Землі вільної нема.
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12.03.2024 13:24 Ответить
 
 