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Новости Видео Война
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"Сибирский батальон" призвал россиян игнорировать "выборы": "Не#уй голосовать на бюллетенях, давайте голосовать калибром". ВИДЕО

Воины "Сибирского батальона" призвали сограждан игнорировать так называемые "выборы" президента России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воины призвали жителей РФ игнорировать так называемые президентские выборы.

"Нех#й голосовать на бюллетенях, давайте голосовать калибром, присоединяйтесь к "Сибирскому батальону", - сказал военный.

"Бюллетени и избирательные участки в данном случае – фикция. Реально изменить жизнь к лучшему можно только с оружием в руках. Каждый, кто не воспринимает нищую жизнь в тирании, должен сделать правильный выбор", - говорится в сообщении батальона.

Известно, что президентские выборы в России начнутся 17 марта.

Напомним, 12 марта 2024 г. легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон вошли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции.

Смотрите также: Бойцы Легиона "Свобода России" обратились к россиянам: "Мы сделаем все, чтобы Путин переехал из Ново-Огарева в Полярный волк". ВИДЕО

Автор: 

выборы (24756) россия (96038)


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Топ комментарии
+24
Чудовий заклик для ,, виборів " кремлівського окурка і фюрера 🙁
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12.03.2024 11:26
+17
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12.03.2024 11:32
+15
Кацапи дуже боялись "бандерівців", а до них завітали РОА. 🤣
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12.03.2024 11:31
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Чудовий заклик для ,, виборів " кремлівського окурка і фюрера 🙁
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12.03.2024 11:26 Ответить
В рашкованів аж челюсті відвисли від таких закликів
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12.03.2024 11:30 Ответить
Кацапи дуже боялись "бандерівців", а до них завітали РОА. 🤣
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12.03.2024 11:31 Ответить
Дуже некоректне порівняння.
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12.03.2024 12:15 Ответить
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12.03.2024 11:32 Ответить
Дотриндiвся пыня о терпиле-красавице...
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12.03.2024 11:34 Ответить
Тока я вас умоляю, отбили территорию и обращаться к НАТО и НАМ мол, присоедените новую народную республику.
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12.03.2024 11:36 Ответить
...а хоть и на правах автономии.
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12.03.2024 11:45 Ответить
Вважаю ,що нічого не буде...це стадо ,народонасєлєнія рашки ,ні на що не здатне.бунтувати можуть тільки на колінах перед царем..Та і історично в рашці ,там тільки кремлівський переворот можливий.
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12.03.2024 11:40 Ответить
Пишу по-русски, чтобы смогли понять россияне. Это реальный шанс для вас изменить свою жизнь и не быть скотом, которым вас считают . Среди вас есть думающие и нормальные люди. Поддержите тех, кто пытается бороться с действующим российским режимом.
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12.03.2024 11:41 Ответить
Цензор заборонений на росії.
Вся русня, що тут є - тільки кадрова, по долгу служби.
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12.03.2024 11:43 Ответить
Пане , а наша подмуйловная вата... ни фига не бычит в соловьиной.
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12.03.2024 11:46 Ответить
Як не дивно, у нас навіть вата якось розуміє солов'їну, сказати тільки нею нічого не може, щелепа заважає.
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12.03.2024 11:48 Ответить
В Одессе кацапье притаилось. Они тенденциозно не желают говорить языком нашего государства, хотя могут.
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12.03.2024 11:50 Ответить
Коли припече, навіть московські чорти мову згадують, як ті "зощітнікі Лаври".
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12.03.2024 11:51 Ответить
Ничего там нельзя изменить. Только раздел на три десятка улусов воюющих между собой. Остальное раздать соседям.
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12.03.2024 12:02 Ответить
Воєнного злочинця прутіна, шістки з кремля, намагаються призначити паханом на московії, щоб самим вижити… ГУЛАГ 2,в дії…
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12.03.2024 11:41 Ответить
БО По-ХОРОШЕМУ ПЫНЯ, ВНАТУРЕ - ЗАМОЧИМ, в любую секунду... На жмура всегда можно повесить все негаразди.
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12.03.2024 12:03 Ответить
Ну що сказати , молодці . Не знаю як буде далі і чим все це закінчиться , але зараз в соцмережах на болоті - виття стоїть несамовите . Хороша "реклама" ***** , перед виборами .
Знову панєслось - хдє наші вайска , пачаму граніца до сіх пор дирявая , власть в расіі вапще - есть , ілі нєма , алєнєвод да ти зає..л і т.д.
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12.03.2024 11:57 Ответить
Плакат "К сибирякамъ. Свободная Сибирь". Розмір 16 Mb.

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12.03.2024 12:01 Ответить
Пацани все ж круті ! Піти проти царя-самодєржавця - це вчинок гідного чоловіка. Треба ще трошки медійної розкрутки про РЕКРУТИНГ ДО РДК ! Хороший ролик про вдалу операцію. І звісно запис пару добровольців з Білгородщини на картинку. Свободу Росії !
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12.03.2024 12:04 Ответить
Русский текст на - http://zhurnal.lib.ru/k/koganickij_g_a/short_3.shtml

English text - http://zhurnal.lib.ru/k/koganickij_g_a/short_4.shtml

Или в прикрепленных файлах

Or in the attached files

ABSTRACT

…. Выбирать - не из кого.

Выйти на протесты - вас арестуют и посадят.

Не прийти на выборы - за вас услужливо поставят галочку.

Так что же делать?

Я могу предложить вам очень простой и вполне безопасный способ протеста.
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12.03.2024 12:07 Ответить
хоч би до одного села доїхали
тик-ток блогери
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12.03.2024 12:26 Ответить
панєнка із схибнутою клавою проти із вбрутанії?
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12.03.2024 13:51 Ответить
Eto pered vyborami parad,no sto ponravilos segodnia udar po neftepererobatyjecomu zavodu novgorode,eto rec idiot ob ostanovki zavoda i poteri daze ne sotni milionov dolarov,miliardami budem cytat .eto dengi dlia armiji kacapov,kotoryx oni neuvydet
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12.03.2024 12:27 Ответить
Радію, що в Росії все таки ще є люди. Удачі !
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12.03.2024 19:48 Ответить
 
 