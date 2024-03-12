"Сибирский батальон" призвал россиян игнорировать "выборы": "Не#уй голосовать на бюллетенях, давайте голосовать калибром". ВИДЕО
Воины "Сибирского батальона" призвали сограждан игнорировать так называемые "выборы" президента России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Воины призвали жителей РФ игнорировать так называемые президентские выборы.
"Нех#й голосовать на бюллетенях, давайте голосовать калибром, присоединяйтесь к "Сибирскому батальону", - сказал военный.
"Бюллетени и избирательные участки в данном случае – фикция. Реально изменить жизнь к лучшему можно только с оружием в руках. Каждый, кто не воспринимает нищую жизнь в тирании, должен сделать правильный выбор", - говорится в сообщении батальона.
Известно, что президентские выборы в России начнутся 17 марта.
Напомним, 12 марта 2024 г. легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон вошли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции.
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Вся русня, що тут є - тільки кадрова, по долгу служби.
Знову панєслось - хдє наші вайска , пачаму граніца до сіх пор дирявая , власть в расіі вапще - есть , ілі нєма , алєнєвод да ти зає..л і т.д.
English text - http://zhurnal.lib.ru/k/koganickij_g_a/short_4.shtml
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ABSTRACT
…. Выбирать - не из кого.
Выйти на протесты - вас арестуют и посадят.
Не прийти на выборы - за вас услужливо поставят галочку.
Так что же делать?
Я могу предложить вам очень простой и вполне безопасный способ протеста.
тик-ток блогери