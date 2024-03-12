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Более 12 тысяч военных ВСУ подготовило Минобороны Германии в рамках обучающей Миссии ЕС. ВИДЕО

В рамках Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM) более 12 000 украинских военных уже прошли военное обучение от Министерства обороны Германии.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Более 12 000 украинских солдат уже прошли военное обучение от Федерального министерства обороны Германии в рамках учебной миссии EUMAM. Среди них защитники, работающие над германскими зенитными танками Gepard. Спасибо за жизненную поддержку в трудную минуту", - отметило ведомство.

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Автор: 

Германия (7043) военные учения (3462) Евросоюз (17258) ВСУ (6670)


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Меркель, де Тауруси?!

Чому Меркель? Тому що без «благословення» Меркель, Шольц цього не зробить.
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12.03.2024 16:24 Ответить
А скільки Німетчина підготувала військових рф?

Відомо, що Німетчина ( до агресії) побудувала тренувальний табір для військових рф , де німецьки інструктори тренінували кацапів по програмамам/ стандартам НАТО.
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12.03.2024 17:29 Ответить
И сильно им это помогло?) Кацы уже год воют в стиле СССР. Натовский стандарт по всей видимости это быстрые операции на пару месяцев либо бои против противника без артиллерии, спутников и пво. Для полномасштабной войны будут откапывать тактики 2 мировой)

Немцы очевидно готовили ребят под начальный уровень. С какой стороны держать автомат, как заменять ствол у пулемета, как именно рыть окопы и на какую глубину выкапывать блиндаж. Вот это вот все, начальный уровень.
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12.03.2024 18:28 Ответить
Це треба питати у всих президентів України..куди вони діли нашу зброю
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12.03.2024 17:30 Ответить
Мова не про зброю.

Мова про підготовку військових.
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12.03.2024 17:59 Ответить
 
 