Более 12 тысяч военных ВСУ подготовило Минобороны Германии в рамках обучающей Миссии ЕС. ВИДЕО

В рамках Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM) более 12 000 украинских военных уже прошли военное обучение от Министерства обороны Германии.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Более 12 000 украинских солдат уже прошли военное обучение от Федерального министерства обороны Германии в рамках учебной миссии EUMAM. Среди них защитники, работающие над германскими зенитными танками Gepard. Спасибо за жизненную поддержку в трудную минуту", - отметило ведомство.

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