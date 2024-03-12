Более 12 тысяч военных ВСУ подготовило Минобороны Германии в рамках обучающей Миссии ЕС. ВИДЕО
В рамках Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM) более 12 000 украинских военных уже прошли военное обучение от Министерства обороны Германии.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Более 12 000 украинских солдат уже прошли военное обучение от Федерального министерства обороны Германии в рамках учебной миссии EUMAM. Среди них защитники, работающие над германскими зенитными танками Gepard. Спасибо за жизненную поддержку в трудную минуту", - отметило ведомство.
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Чому Меркель? Тому що без «благословення» Меркель, Шольц цього не зробить.
Відомо, що Німетчина ( до агресії) побудувала тренувальний табір для військових рф , де німецьки інструктори тренінували кацапів по програмамам/ стандартам НАТО.
Немцы очевидно готовили ребят под начальный уровень. С какой стороны держать автомат, как заменять ствол у пулемета, как именно рыть окопы и на какую глубину выкапывать блиндаж. Вот это вот все, начальный уровень.
Мова про підготовку військових.