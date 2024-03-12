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Раненый оккупант корчится и кричит от боли на Марьинском направлении. ВИДЕО 18+

На Марьинском направлении пилоты 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады точным сбросом боеприпаса ликвидировали российского захватчика.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Россиянин с голой задницей убегает от дрона-камикадзе 82-й ОДШБр. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19578) ликвидация (3663) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (198)


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Топ комментарии
+45
Він Дякує і Вірить в ЗСУ !!!

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12.03.2024 16:50
+33
Вже запізно кричати-волати. Раніше потрібно було думати.
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12.03.2024 16:44
+31
Дякує!
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12.03.2024 16:44
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Дякує!
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12.03.2024 16:44 Ответить
Він Дякує і Вірить в ЗСУ !!!

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12.03.2024 16:50 Ответить
Так кричав, що аж ноги повідривались)
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12.03.2024 19:30 Ответить
Вже запізно кричати-волати. Раніше потрібно було думати.
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12.03.2024 16:44 Ответить
Можна думати, коли є чим.
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12.03.2024 16:55 Ответить
красівоє
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12.03.2024 16:45 Ответить
Ніяк не зрозумію - при чім тут попередження про "нестійку психіку"?
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12.03.2024 19:05 Ответить
Хто помітив справа ще одного?
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12.03.2024 16:45 Ответить
...он уши закрывает от истерического крика тааварисча.
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12.03.2024 16:56 Ответить
Той тихенько канає😀
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12.03.2024 19:27 Ответить
То підтанцівка
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13.03.2024 11:08 Ответить
+2
Денацифіковані!
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12.03.2024 16:46 Ответить
культяпку відірвало ********, так кричить, потвора, боляче істоті. а якби сиділо вдома, на паРаші, то б нічого й не боліло.
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12.03.2024 16:47 Ответить
Оторвало вместе с женилкой.
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12.03.2024 16:54 Ответить
А для этого ему надо было иметь мозги для начала.
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12.03.2024 17:04 Ответить
дуже гарно тягне носок
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12.03.2024 16:52 Ответить
Ещё 2 лауреата премии Дарвина. Поздравляю новопредставленных с этой высокой наградой
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12.03.2024 16:53 Ответить
За дурною головою і ногам нема спокою
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12.03.2024 16:54 Ответить
Там по ходу і яйця відірвало, жалко що не виживе, через паркан ще один асвабадітель доканує
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12.03.2024 16:55 Ответить
і навіщо московським окупантам таке вєлічіє...?
впєрдє за сраліна, путлєра, абрамовіча!
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12.03.2024 17:01 Ответить
есть головы нет, то ноги уже не нужны, точнее, зачем дурной голове ноги?
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12.03.2024 17:02 Ответить
Наверное он просит оставить его доживать инвалидом. Мол типа хватит с него. Я не знаю что сказать. Не стал бы трать на него боеприпас. Есть еще боеспособные орки.
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12.03.2024 17:03 Ответить
готується до концерту Кабзона в хорі.
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12.03.2024 17:03 Ответить
Здається він кричить: "Гойда!!! Гойда!!!"
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12.03.2024 17:03 Ответить
Станіславскій: нє вєрю!
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12.03.2024 17:04 Ответить
не жилец..., навіщо було їхати так далеко, помер би вдома...
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12.03.2024 17:05 Ответить
Ось кому Оскар треба давати! За саундтрек 100%
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12.03.2024 17:05 Ответить
ЙОЙ
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12.03.2024 17:05 Ответить
До сватьбы заживет
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12.03.2024 17:05 Ответить
А десь на расєє.
Кавіляй патіхонєчку, а мєнья пазабудь
зажівут тваі ноженькі, пражвьйошь как нібудь
якщо виживеш курва
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12.03.2024 17:05 Ответить
"Центр прінятія решений" постраждав, а так все норм.
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12.03.2024 17:08 Ответить
Ну что ж ты так неосторожно.Вон и штаны порвал.Не по уставу,панимаш..Чтоб к вечернему построению заштопал,а то получишь два наряда вне очереди.Ты ж служишь во второй армии мира.Эх,Ваня...
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12.03.2024 17:23 Ответить
путлєра завьот навєрна-вова памагі...
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12.03.2024 17:24 Ответить
Желаю чтобы все!
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12.03.2024 17:24 Ответить
эт точно
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12.03.2024 17:35 Ответить
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12.03.2024 17:31 Ответить
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12.03.2024 18:53 Ответить
відос мамі треба скинуть
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12.03.2024 17:37 Ответить
***** рад за бойца.
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12.03.2024 17:37 Ответить
Это какая там стена, берлинская?
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12.03.2024 17:40 Ответить
Декілька раз подивився, кайф !
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12.03.2024 17:43 Ответить
Треба було в раші сидіти. Ти прийшов вбивати українців.
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12.03.2024 17:44 Ответить
Хароший руский виглядит приблизительно так
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12.03.2024 17:50 Ответить
Дуже завидна гнучкість ніг 😁
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12.03.2024 17:54 Ответить
Станиславский говорит верю. Какой актер, какая гибкость
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12.03.2024 18:00 Ответить
Агния Барто

Мишка

Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Я ему гранату брошу -
Потому что он хороший (русский).
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12.03.2024 18:02 Ответить
Летів собі мирно наш дрон,а це одоробало сто % відірвав його від справ. Валяються різні уїбани,відволікають мирні дрони,падли...
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12.03.2024 18:07 Ответить
хорошо тому живется, у кого одна нога, и штанина меньше трётся, и не надо сапога! (с)
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12.03.2024 18:12 Ответить
Жорстоко, але його сюди зі зброєю ніхто не кликав. Смерть русско-фашистським скаженим собакам-окупантам!
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12.03.2024 18:30 Ответить
Та і йух з ним!
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12.03.2024 18:39 Ответить
А оце вже не точно.
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12.03.2024 19:25 Ответить
цікаво, виживе?
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12.03.2024 19:06 Ответить
терпи боец, генералом станешь!
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12.03.2024 19:07 Ответить
Очень неудачное попадание, немного жалко дрон, он же денег стоит. А почему неудачное - оторвало большой кусок, стопроцентно разорваны крупные сосуды, тварь быстро сдохнет от потери крови, не успев толком насладиться пребыванием на украинской земле. Лучше бы та сволочь сдыхала медленно, но уже как получилось.
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12.03.2024 19:12 Ответить
Ніжку відірвало, ойойой, але ***** не жалко, дуже хороший рекламний ролик для кацапських військоматів., слід максимально розповсюджувати по московітським болотам.
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12.03.2024 19:28 Ответить
Что-то с ногами у него не так...запутались они меж собой.
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12.03.2024 19:28 Ответить
Впєрдоліло😂
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12.03.2024 19:29 Ответить
Не бойтесь бросить все на карту
И жизнь переломить свою!

В мираж и в дым, в химеры верьте.

Пожитки не за чем тащить.
Ведь не уехать дальше смерти.
Не бойтесь жизнь переломить!
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12.03.2024 19:41 Ответить
Русские сваих небросают! Они на сваих аккуратно ложат. С прибором!
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12.03.2024 19:44 Ответить
Русские своих не бросают - они их кидают!
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12.03.2024 20:09 Ответить
Не має ніжки - не буде й канхветки!
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12.03.2024 20:07 Ответить
не послухав руцкую бабу, не взяв з собою тампакс. от кравіща з жопи так і хлєщє, так і хлещє. у окупанта останні критичні хвилини ))
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12.03.2024 20:55 Ответить
Жалко,звука нет(в оригинале)
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12.03.2024 21:12 Ответить
Ну наконец-то повторил!
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12.03.2024 21:41 Ответить
👍 ..
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12.03.2024 21:51 Ответить
Плохой русский становится хорошим.
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13.03.2024 00:01 Ответить
Мабуть - турист, аж кричить від захоплення красотами України!
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13.03.2024 09:00 Ответить
А таки живучий москаль, інший би при такому пораненні втратив би свідомість, а цей ще сіпається...
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13.03.2024 11:13 Ответить
Балет танец чёрный лебедь исполняет будущий солит подтанцовки кабздона!
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13.03.2024 11:28 Ответить
 
 