Раненый оккупант корчится и кричит от боли на Марьинском направлении. ВИДЕО 18+
На Марьинском направлении пилоты 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады точным сбросом боеприпаса ликвидировали российского захватчика.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+45 ирина ира #418568
показать весь комментарий12.03.2024 16:50 Ссылка
+33 Амандрапапупа
показать весь комментарий12.03.2024 16:44 Ссылка
+31 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий12.03.2024 16:44 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Денацифіковані!
впєрдє за сраліна, путлєра, абрамовіча!
Кавіляй патіхонєчку, а мєнья пазабудь
зажівут тваі ноженькі, пражвьйошь как нібудь
якщо виживеш курва
Мишка
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Я ему гранату брошу -
Потому что он хороший (русский).
И жизнь переломить свою!
В мираж и в дым, в химеры верьте.
Пожитки не за чем тащить.
Ведь не уехать дальше смерти.
Не бойтесь жизнь переломить!