В Госдуме РФ пьяный депутат говорил о войне с НАТО, однако его прервали. ВИДЕО

Депутат от правящей партии "Единая Россия" Сергей Веремеенко оскандалился в Госдуме. Он не только заявился на заседание, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения, но и попытался говорить о войне с НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, он попытался задать вопрос о российском ответе на санкции.

"Действительно, в прошлый раз мы обсуждали этот вопрос, и на каждом практически сейчас... Действиям недружественных сил происходит наше противодействие. Оно очень хорошее. Вот хотелось бы подумать, а как мы будем отвечать им? Или снова они скажут: "А вы привезли… это же страшное оружие на самом деле", - сказал депутат.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прервал его до того, как тот смог закончить свой вопрос.

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