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В Госдуме РФ пьяный депутат говорил о войне с НАТО, однако его прервали. ВИДЕО

Депутат от правящей партии "Единая Россия" Сергей Веремеенко оскандалился в Госдуме. Он не только заявился на заседание, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения, но и попытался говорить о войне с НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, он попытался задать вопрос о российском ответе на санкции.

"Действительно, в прошлый раз мы обсуждали этот вопрос, и на каждом практически сейчас... Действиям недружественных сил происходит наше противодействие. Оно очень хорошее. Вот хотелось бы подумать, а как мы будем отвечать им? Или снова они скажут: "А вы привезли… это же страшное оружие на самом деле", - сказал депутат.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прервал его до того, как тот смог закончить свой вопрос.

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Автор: 

Госдума (1262) Единая Россия (298) россия (96038)


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Топ комментарии
+39
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12.03.2024 21:00
+32
За що ви так тварин не любите??? Це : в світі мудаків, вбивць, алканавтів та гвалтівників
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12.03.2024 21:00
+21
В світі тварин.
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12.03.2024 20:58
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В світі тварин.
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12.03.2024 20:58 Ответить
За що ви так тварин не любите??? Це : в світі мудаків, вбивць, алканавтів та гвалтівників
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12.03.2024 21:00 Ответить
Блін, так і підозрював що не зацінять образу тварин кацапізмом))
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12.03.2024 21:05 Ответить
Так у нас в зраді теж за колонами закидувались
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12.03.2024 22:00 Ответить
срочно в пару к гурулеву на тв)
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12.03.2024 20:59 Ответить
Чи в пару до мєдвєда, бо йому точно собутильник-однодумець треба - сам постійно бухає...
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12.03.2024 21:01 Ответить
Мєдвєд, гуруль і цей п...здюк можуть на троїх
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12.03.2024 21:06 Ответить
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12.03.2024 21:00 Ответить
Мокшанський слуга народу міг би своїм перегаром знищити війська НАТО. Депресуха наліцо.
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12.03.2024 21:03 Ответить
то він просто по порадах малахова, про уринотерапію, мочу пив. от вона йому в голову й вдарила ))
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12.03.2024 21:04 Ответить
Як в бункері Гітлера - вже бухають. Скоро почнуть стрілятись
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12.03.2024 21:07 Ответить
Бухой в дупу! Еле варнякает.
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12.03.2024 21:08 Ответить
"Ека нєвідаль": п:яний кацап
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12.03.2024 21:12 Ответить
а в раде брат депутата добкина тоже депутат- принимал дозу прямо в зале, есть видео, журналисты поймали
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13.03.2024 06:55 Ответить
Він не п'яний,це у нього такий стан скрєп
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12.03.2024 21:15 Ответить
Скажи Сірьога, ми випілі нємнога.
І єслі вотку гнать нє із апілок
То чоб нам било с пяті бутилак .
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12.03.2024 21:17 Ответить
"...он фсьо панімаєт"
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12.03.2024 21:21 Ответить
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12.03.2024 21:17 Ответить
как скучно стало жить
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12.03.2024 22:28 Ответить
мені сподобався вислів Цимбалюка: "пресалкаше" , це про машку захарову ))
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12.03.2024 21:30 Ответить
Це як Дмітрій Алкоголіч, про мєдвєдєва.
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12.03.2024 21:38 Ответить
Не дали высказаться суки.
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12.03.2024 21:46 Ответить
Там всі пяні і йо@нуті без вживання чогось.
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12.03.2024 21:47 Ответить
А давайтє лучше спайом…
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12.03.2024 21:57 Ответить
Це його від хрюського духу так вставило
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12.03.2024 22:01 Ответить
Робить хорошу міну при поганій грі. Це відповідь Макрону на його заяви про солдатів НАТО.
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12.03.2024 22:19 Ответить
В самому кінці він каже про страшну зброю 500 кілограмову бомбу . Це він про ФАБ-500 ?
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12.03.2024 22:44 Ответить
в чому новина??
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13.03.2024 00:26 Ответить
Справжній кацап. І дурний,і п*яний...
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13.03.2024 01:07 Ответить
Дипутат накатил боярки, это действительно страшное оружие.
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13.03.2024 02:10 Ответить
Казав Жириновський, що на Уралі одні дебіли живуть. Цей депутат точно з Уралу. А інколи думаєш,що вся Держдума в них з Уралу.
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13.03.2024 06:24 Ответить
Його перервали , бо по міркам русні, він занадто інтелектуальний і не вжив в виступі жодного мата.
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13.03.2024 08:34 Ответить
устин акиныч где ты ***** нализалси епта
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13.03.2024 15:11 Ответить
Kacapius vulgaris
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13.03.2024 19:10 Ответить
 
 