Мы будем наносить российскому государству потери в ответ. В Кремле должны приучиться к тому, что террор не бывает безнаказанным, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение Владимира Зеленского в конце 748-го дня войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращение было опубликовано в телеграм-канале президента Украины.
"В настоящее время в Кривом Роге еще продолжается спасательная операция после российского ракетного удара. Разрушена часть девятиэтажного дома, перекрытие между этажами, был пожар. Многие пострадали. Всем оказывается необходимая помощь. Есть, к сожалению, погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким.
Мы будем наносить России ответные потери - вполне справедливо. Они в Кремле должны приучиться тому, что террор для них не бывает безнаказанным. Этих больных уже ничто не вылечит от зла, но потери они почувствуют. Российское государство будет терять, и только это может сделать его безопасным для соседей. Не только для Украины – для разных народов наши действия сейчас спасительны.
Сегодня отчитывался Главком Сырский по поводу наших действий на поле боя, действий наших разведчиков и достижений украинских дронов. Главком сейчас на фронте. И нужна для Украины динамика действий.
Также сегодня получил предварительные результаты применения наших дронов от Вооруженных Сил, ГУР и СБУ. Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех", – подчеркнул Зеленский.
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про буданова мовчу. його підпис, для перетину кордону, дуже дорогий, останнім часом.
Кількість вибитих вікон вражає