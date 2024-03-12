Мы будем наносить российскому государству потери в ответ. В Кремле должны приучиться к тому, что террор не бывает безнаказанным, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение Владимира Зеленского в конце 748-го дня войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращение было опубликовано в телеграм-канале президента Украины.

"В настоящее время в Кривом Роге еще продолжается спасательная операция после российского ракетного удара. Разрушена часть девятиэтажного дома, перекрытие между этажами, был пожар. Многие пострадали. Всем оказывается необходимая помощь. Есть, к сожалению, погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким.

Мы будем наносить России ответные потери - вполне справедливо. Они в Кремле должны приучиться тому, что террор для них не бывает безнаказанным. Этих больных уже ничто не вылечит от зла, но потери они почувствуют. Российское государство будет терять, и только это может сделать его безопасным для соседей. Не только для Украины – для разных народов наши действия сейчас спасительны.

Сегодня отчитывался Главком Сырский по поводу наших действий на поле боя, действий наших разведчиков и достижений украинских дронов. Главком сейчас на фронте. И нужна для Украины динамика действий.

Также сегодня получил предварительные результаты применения наших дронов от Вооруженных Сил, ГУР и СБУ. Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех", – подчеркнул Зеленский.

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