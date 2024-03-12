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Мы будем наносить российскому государству потери в ответ. В Кремле должны приучиться к тому, что террор не бывает безнаказанным, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение Владимира Зеленского в конце 748-го дня войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращение было опубликовано в телеграм-канале президента Украины.

"В настоящее время в Кривом Роге еще продолжается спасательная операция после российского ракетного удара. Разрушена часть девятиэтажного дома, перекрытие между этажами, был пожар. Многие пострадали. Всем оказывается необходимая помощь. Есть, к сожалению, погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким.

Мы будем наносить России ответные потери - вполне справедливо. Они в Кремле должны приучиться тому, что террор для них не бывает безнаказанным. Этих больных уже ничто не вылечит от зла, но потери они почувствуют. Российское государство будет терять, и только это может сделать его безопасным для соседей. Не только для Украины – для разных народов наши действия сейчас спасительны.

Сегодня отчитывался Главком Сырский по поводу наших действий на поле боя, действий наших разведчиков и достижений украинских дронов. Главком сейчас на фронте. И нужна для Украины динамика действий.

Также сегодня получил предварительные результаты применения наших дронов от Вооруженных Сил, ГУР и СБУ. Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех", – подчеркнул Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20742) обращение (764)


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Топ комментарии
+22
Мы с ним не выживем....
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12.03.2024 21:41
+18
Як завжди, "у майбутньому"...
Кількість вибитих вікон вражає
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12.03.2024 21:41
+15
Его любимый город- Москва! Все годы жизни в КР мечтал туда тикануть!
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12.03.2024 21:51
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тобто, сирській відкозиряв, бадьоро, по малалдєцкі, дивлячись у очі?
про буданова мовчу. його підпис, для перетину кордону, дуже дорогий, останнім часом.
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12.03.2024 21:39 Ответить
Чим же ж ти будеш завдавати тих втрат? Хлопушками?
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12.03.2024 21:51 Ответить
Новими, потужними відосиками у яких неголена мордяка гундосить якусь маячню.
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12.03.2024 22:01 Ответить
Мы с ним не выживем....
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12.03.2024 21:41 Ответить
Зебіли підписали нам вирок у 2019. І нажаль у моєму оточенні таких багато. Родичи навіть є! Я не можу з ними тепер спокійно розмовляти, хочу по макитрі молотком бахнути.
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12.03.2024 21:55 Ответить
родичі за зеленського? Це ще напівлихо. серед моїх є, що сидять в хаті із вибитими шибками, але для них рашка рідна. На пропозицію "чемодан - вокзал - расея", як води в рота набрали. Припускаю, що вони кляті ждуни
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12.03.2024 22:19 Ответить
и в мене така ж ситуация
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12.03.2024 22:48 Ответить
А деякі за кордоном стирчать. Поставили галочку у 2019 і повтікали придурки
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12.03.2024 21:58 Ответить
Просто суки
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12.03.2024 22:00 Ответить
Як завжди, "у майбутньому"...
Кількість вибитих вікон вражає
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12.03.2024 21:41 Ответить
С маузером в атаку роты ведет????
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12.03.2024 21:45 Ответить
Не будь ганчіркою Зеля, помстися хоча б за своє місто
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12.03.2024 21:45 Ответить
він з Кривого Рогу здриснув ще коли в квні грав
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12.03.2024 21:48 Ответить
Его любимый город- Москва! Все годы жизни в КР мечтал туда тикануть!
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12.03.2024 21:51 Ответить
Если нужная динамика Теткино, то "у матросов нет вопросов".
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12.03.2024 21:45 Ответить
Як там, до речі, Тьоткине поживає?
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12.03.2024 22:09 Ответить
Тьоткіне вже стало Дядькіним.
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12.03.2024 22:27 Ответить
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12.03.2024 21:48 Ответить
До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о двух раненых. Гладков также писал, что беспилотник врезался в стену магазина в Белгороде. Пострадавших нет. В результате взрыва в здании были выбиты окна и посечен фасад, повреждены четыре легковых автомобиля.
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12.03.2024 21:52 Ответить
А целились в електроподстанцию.
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12.03.2024 21:56 Ответить
Степень этого "вреда" регулируется оманскими договорняками. Сопротивляться можно и нужно, но так, чтобы лох это принял за сопротивление, а Ху#ло не сильно обиделось в ответ.
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12.03.2024 21:53 Ответить
«Ми?», дуже сильно сказано, бо ви можете тільки мародерити і брехати. Скоро на шашлики?
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12.03.2024 22:04 Ответить
От дурне! Та не в кремлі це повинні усвідомлювати, повинен відчувати на собі кожний глибинний кацап і ті буряти з кавказцями, які сраки кацапам лижуть.
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12.03.2024 22:10 Ответить
Україна перетворюється у Великий Ізраїль… Тільки будь ласка, без введення іудаїзму!
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12.03.2024 22:11 Ответить
Шо він несе?! Єрмак йому за ці слова в табло дасть!
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12.03.2024 22:12 Ответить
А звідки він? Шо за куди такий
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12.03.2024 22:21 Ответить
А може навпаки, не дасть. Гостинця з братньої Аргентини.
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13.03.2024 06:48 Ответить
Може не по темі. Але чомусь зникло слово потужно взагалі кругом, якось дивно.
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12.03.2024 22:15 Ответить
Ага, ми будем... Це безтолкве чмо може хіба що дратувати народ. Воно вже наробило і обіцяє ще наробити. Гнида бездарна!
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12.03.2024 22:18 Ответить
Ми повинні це робити ще з перших днів.Яку треба лупити тормозу щоб нарешті дійшло що там ворог якого треба нищити і не гратися в добрих і не добрих.
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12.03.2024 22:22 Ответить
І це варнякає жалюгідний ЗЕлений чоловічок, який ДОСІ НЕ НАВАЖИВСЯ НАЗВАТИ кремлівського ***** ВБИВЦЕЮ УКРАЇНЦІВ!!!
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12.03.2024 22:29 Ответить
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12.03.2024 22:34 Ответить
Це звіздець.Зрада.
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12.03.2024 23:19 Ответить
Чергова потужна відповідь кацапам на обстріл у вигляді вечірнього гундосика
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12.03.2024 23:26 Ответить
А это уже "террор" или еще нет?

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12.03.2024 23:31 Ответить
ми, це хто? Ти з єрмаком?? Моня, не смєшітє моі тапочкі.
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12.03.2024 23:54 Ответить
Так это надо делать с первого дня войны - вести себя зеркально противнику. Бить по Москве и война через 2 часа закончится.
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13.03.2024 06:22 Ответить
Одна оманська поїздка задля спасіння бєніного офшору, залила кров"ю , майже знищила , Україну...і повернула владу януковіча в вигляді ярмака....де дздурбезуглий з імпічментом?..яка це війна : якщо одні з лопатою і рожком гинуть захищаючи а свора розкрадає,мароднрить і все здає,нівечить зв"язки з партнерами,нічого не зробила для нарощування оборонки,приймає скотські закони,імітує тупу діяльність....одне тільки те що послицями стали ескортниці, а в "савєтніках" фсб і няні...бєня пішов в буцеганю-сауну,що б трошки схуднуть....
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13.03.2024 06:33 Ответить
Щось Слова і Діло є АНТОГОНІСТАМИ...
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13.03.2024 06:35 Ответить
А що воно не робить з того, що обіцяло? Хіба не казало воно перед виборами, що не проти віддати половину чужої країни своєму кумиру?
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13.03.2024 06:51 Ответить
Генільно. Гундос-відос!. Кацапи ракетами знищують у нас по декілька багатоповерхівок за добу із вбивством мирних людей, а ми дронами будемо вибивати шибки у їх будинках? Де наші ракети пане Президенте? Ти нам обіцяв рай і знищував ракетні програми, садив генералів, які захищали Україну з 2014 року, коли ти "косив" і давав концерти в Горлівці, всі бюджетні і виграні у міжнародних судах гроші, зарив у дороги. Але це питання скоріше не до президента, він яким був, таким і залишився, хіба, що одягнув мілітарі. Це питання до наріду 73%, як вам?
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13.03.2024 09:08 Ответить
 
 