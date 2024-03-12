Украинские защитники обнаружили и уничтожили российский миномет "Тюльпан", полевой склад БК и живую силу врага. ВИДЕО
Воины 63-й отдельной механизированной бригады совместно с бойцами 45-й отдельной артиллерийской бригады уничтожили 240-мм российский самоходный миномет "Тюльпан", полевой склад БК и живую силу врага.
Соответствующее видео опубликовал заместитель комитета ВРУ по нацбезопасности, обороне и разведке Юрий Мысягин, информирует Цензор.НЕТ.
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