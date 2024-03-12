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Украинские защитники обнаружили и уничтожили российский миномет "Тюльпан", полевой склад БК и живую силу врага. ВИДЕО

Воины 63-й отдельной механизированной бригады совместно с бойцами 45-й отдельной артиллерийской бригады уничтожили 240-мм российский самоходный миномет "Тюльпан", полевой склад БК и живую силу врага.

Соответствующее видео опубликовал заместитель комитета ВРУ по нацбезопасности, обороне и разведке Юрий Мысягин, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

уничтожение (7165) 45 артиллерийская бригада (54) 63 ОМБр (105)


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Дякую нашим захисникам! Бийте їх чим більше,тим краще! Слава ЗСУ! Слава Неньці Україні!
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12.03.2024 23:19 Ответить
Суперово накрили касєтой тих хто розбіґлися
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13.03.2024 02:23 Ответить
Ну сам " Тюльпан" наверно дроном замочили. Перед взрывом рашики потикалы.Наверно почулы звук.
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13.03.2024 05:28 Ответить
Так видно же было что дрон подлетел.
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13.03.2024 05:33 Ответить
Касетник, животворящий, от що може......
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13.03.2024 07:22 Ответить
Жалко дрон всех спугнул, осколочный должен быть первым.
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13.03.2024 07:28 Ответить
 
 