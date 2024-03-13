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Россияне наблюдают за атакой дронов на НПЗ в Рязани: "Такого не было них#я! Въ#бал! Вот еще один, бл#, нах#й! В то же место!". ВИДЕО

Жители российской Рязани публикуют видеозаписи, на которых снята успешная атака ударных дронов на тамошний нефтеперерабатывающий завод.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам очевидцев, НПЗ подвергся нескольким ударам, которые стали причиной пожара. Нефтеперерабатывающий завод в Рязани третий по мощности производства в России. На записи слышна активная, но малоэффективная работа системы ПВО.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дроны СБУ ночью атаковали два российских НПЗ, - источники

Автор: 

НПЗ (242) атака (397) Рязань (16) дроны (4049)


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Топ комментарии
+59
А дійсно, цікава машинка. Підлетіла, зробила коло - і чітко в колону.
Враховуючи те, що обладнання здебільшого закордонне, і таке, що на АліЕкспрес швидко не купиш, геморою у русні буде повна срака.
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13.03.2024 09:38
+57
летели ********* на воздушном шарике
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13.03.2024 09:37
+51
Навіть результати атаки контролювати не треба, кацапи самі все покажуть. А точність і справді неймовірна.
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13.03.2024 09:38
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Дрон з колесами.
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13.03.2024 14:49 Ответить
Схоже багаторазовий, перепрограмований.
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13.03.2024 14:52 Ответить
Я не дуже тямлю в моделях дронів, але мені здаеться, що на відео дрон, який схожий на байрактар.
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13.03.2024 14:54 Ответить
БПЛА-камикадзе байрактарного типа
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13.03.2024 15:16 Ответить
Прилетели ********* на воздушном шарике!
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13.03.2024 17:44 Ответить
Чомусь згадалося : Над седой равниной ... рязани гордо реет буревестник ! То он член в окно засунет, то завоет как ва-а-здушная тревога.... І справді, "магуч" маскальський язик !...
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13.03.2024 18:03 Ответить
какой мерзкий кацапский акцент. Ну а дрон красавчик!
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14.03.2024 01:43 Ответить
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