Россияне наблюдают за атакой дронов на НПЗ в Рязани: "Такого не было них#я! Въ#бал! Вот еще один, бл#, нах#й! В то же место!". ВИДЕО
Жители российской Рязани публикуют видеозаписи, на которых снята успешная атака ударных дронов на тамошний нефтеперерабатывающий завод.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам очевидцев, НПЗ подвергся нескольким ударам, которые стали причиной пожара. Нефтеперерабатывающий завод в Рязани третий по мощности производства в России. На записи слышна активная, но малоэффективная работа системы ПВО.
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Luca Generis #588158
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Luca Generis #588158
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Котяра Бегемот
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Евгений Пономарев #542031
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Володимир Ярощук #452835
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Женя-Женя
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Враховуючи те, що обладнання здебільшого закордонне, і таке, що на АліЕкспрес швидко не купиш, геморою у русні буде повна срака.