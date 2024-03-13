Легион "Свобода России" провел ночь на территории РФ и уничтожил пункт управления россиян. ВИДЕО

Воины Легиона "Свобода России" уничтожили пункт управления на территории РФ.

Об этом бойцы сообщили в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Был пункт управления и нет пункта управления. Приближаем кризис для оборонки кровавого режима. Все равно она не на оборону работает, а на нападение", - говорится в сообщении.

Также воины Легиона сообщили, что провели ночь "в родных краях", обнародовав соответствующее фото.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, бойцы легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона вошли на территорию Курской и Белгородской областей.

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