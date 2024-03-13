Легион "Свобода России" провел ночь на территории РФ и уничтожил пункт управления россиян. ВИДЕО
Воины Легиона "Свобода России" уничтожили пункт управления на территории РФ.
Об этом бойцы сообщили в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Был пункт управления и нет пункта управления. Приближаем кризис для оборонки кровавого режима. Все равно она не на оборону работает, а на нападение", - говорится в сообщении.
Также воины Легиона сообщили, что провели ночь "в родных краях", обнародовав соответствующее фото.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, бойцы легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона вошли на территорию Курской и Белгородской областей.
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+24 Andrii #589038
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+16 Михаил Сергиенко #582158
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+12 Alex Nosov #582146
показать весь комментарий13.03.2024 10:12 Ссылка
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Це величезна перемога у порівнянні із втратою Авдіївки та купи "тьоткіних" навколо неї.
Руйнувати потрібно їх, щоб по них не перевозились військові вантажі та жива сила окупантів на найтяжчі ділянки фронту.
Цей пункт управління, знищення якого так піарять, не можна було знищити дронами?
Самі не воюють, на армію не донатять, працюють за зарплату в 5000 і постійно ллють на всіх свій негатив!
Інакше там був би виставлений відповідний рашистський контингент ще після минулих вилазок "Легіону Свободи".