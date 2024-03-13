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Легион "Свобода России" провел ночь на территории РФ и уничтожил пункт управления россиян. ВИДЕО

Воины Легиона "Свобода России" уничтожили пункт управления на территории РФ.

Об этом бойцы сообщили в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Был пункт управления и нет пункта управления. Приближаем кризис для оборонки кровавого режима. Все равно она не на оборону работает, а на нападение", - говорится в сообщении.

Также воины Легиона сообщили, что провели ночь "в родных краях", обнародовав соответствующее фото.

Легіон "Свобода Росії"

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, бойцы легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона вошли на территорию Курской и Белгородской областей.

Читайте: Путин заявил, что в приграничные области РФ якобы зашли не российские добровольцы, а "иностранные наемники"

Автор: 

россия (96018) Легион Свобода России (57)


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Топ комментарии
+24
И что? Война на территории паРашии, это очень хорошо!!!!
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13.03.2024 10:21
+16
Як задрали ці скиглики!
Самі не воюють, на армію не донатять, працюють за зарплату в 5000 і постійно ллють на всіх свій негатив!
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13.03.2024 10:24
+12
Так что там ***** готов до преговоров с учетом новых реалий?
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13.03.2024 10:12
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Правила форума Совет форумчан
Тьоткіно НАШ!!!!😍
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13.03.2024 10:08 Ответить
На кілька годин.
Це величезна перемога у порівнянні із втратою Авдіївки та купи "тьоткіних" навколо неї.
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13.03.2024 10:19 Ответить
И что? Война на территории паРашии, это очень хорошо!!!!
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13.03.2024 10:21 Ответить
ху@ло ударними темпами будує залізні дороги і автобани на окупованих територіях півдня України.
Руйнувати потрібно їх, щоб по них не перевозились військові вантажі та жива сила окупантів на найтяжчі ділянки фронту.
Цей пункт управління, знищення якого так піарять, не можна було знищити дронами?
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13.03.2024 10:41 Ответить
Зруйнувати будівництво можна касетними атакамсами які не дають.
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13.03.2024 10:59 Ответить
Треба не красти і жувати зелені соплі, а мати свої Нептуни.
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13.03.2024 11:05 Ответить
Пишіть тим хто жує соплі та краде.
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13.03.2024 11:08 Ответить
Ви мені написали про атакамси, я вам відповіла.
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13.03.2024 11:16 Ответить
А я написав що руйнувати залізниці нічим бо не дають відповідної зброї.
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13.03.2024 11:20 Ответить
До своїх щурів питань немає стосовно зброї?

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13.03.2024 12:27 Ответить
щурам і пиши
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13.03.2024 19:07 Ответить
То не пиши МЕНІ про атакамси.
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13.03.2024 19:20 Ответить
не залавайте дурних запитань.щоб я на них не відповідав
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13.03.2024 19:44 Ответить
Це дурні не розуміють нормальних питань.
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13.03.2024 19:47 Ответить
Як задрали ці скиглики!
Самі не воюють, на армію не донатять, працюють за зарплату в 5000 і постійно ллють на всіх свій негатив!
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13.03.2024 10:24 Ответить
Не воюють і не донатять такі, як "Михаил Сергиенко" ( реєстрація вересень 2023 ), але кидаються грудьми на захист циркових вистав.
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13.03.2024 10:37 Ответить
З-за того що кацапи захопили Авдіївку,не проводити рейди на сосію?навпаки треба розтягувати їх сили.
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13.03.2024 10:57 Ответить
НЕ роблять ці підопічні Буданова нічого такого, що ху@ло вважає загрозою.
Інакше там був би виставлений відповідний рашистський контингент ще після минулих вилазок "Легіону Свободи".
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13.03.2024 11:11 Ответить
Так він і виставлений раніше вдавалося заходити глибше.
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13.03.2024 11:19 Ответить
Яка мета була саме цього заходу на територію Мордора?
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13.03.2024 11:35 Ответить
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13.03.2024 12:18 Ответить
Саме так виглядають ті, кому немає що відповісти.
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13.03.2024 12:30 Ответить
Тварюка здивована вашим запитанням, якщо ви не зрозуміли шановна пані Алла.
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13.03.2024 13:39 Ответить
А де Дядькино?
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13.03.2024 10:59 Ответить
Так что там ***** готов до преговоров с учетом новых реалий?
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13.03.2024 10:12 Ответить
Коефіцієнт корисної дії цих підрозділів для України не нульовий, а мінусовий. І що з ними робити? Відгодувати морди "легіонерів" і далі? В ********* вони вже не повернуться. Мені якось зовсім не хочеться мати таких "співгромадян".
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13.03.2024 10:28 Ответить
Якщо мед є, то й ложку дай ? Всьому свій час.
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13.03.2024 10:57 Ответить
Не треба хаяти і знецінювати роботу тих, хто допомагає Україні в боротьбі. Багато воїнів з цих формувань героїчно загинули, захищаючи нашу землю. Пам'ятаймо
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13.03.2024 12:13 Ответить
Нечого немаю проти цього легіону,но яка в них мотівація.Звісно такими діями режим не повалиш,як що б на самой росіі тикий двіж почався в деяких регіонах(по прикладу пригожина,то можна подумати)Але там все зачищається под нуль.
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13.03.2024 10:37 Ответить
Це все таки ДІЇ, а не квіти та чмоньки нацгвардійців з забитих дєрєавєнь, яким маскавіти по барабану. По голові так по голові, аби зарплату платили.
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13.03.2024 11:00 Ответить
Це непогана піар-акція і все...Наслідки є і в них, і в нас.
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13.03.2024 11:30 Ответить
Это если и вправду на росс территории делали пиар акцию, то не плохо, а если фоткаются где-нибудь в селе в Винницкой области то это немного другое. Вчера Теткино "взяли" и много пользы от такой пиар акций? днем пиар, вечером - позор.
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13.03.2024 12:33 Ответить
МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность по поводу трёхстороннего конфликта, возникшего между Белгородской, Курской и Воронежской народными республиками. Призываем стороны немедленно прекратить кровопролитие и завершить конфликт за столом переговоров. В противном случае руководству Украины придётся принять меры по защите украиноязычного населения на территории указанных республик. Украина всегда готова стать гарантом мира и безопасности для своих людей.
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13.03.2024 12:14 Ответить
Щоби не втягнули їх в засідку,як це 20 бійців ССО,які проникли в тил ворога,адже кротоферма працює і 100% над тим,як би три російські добровольчі батальйони заманити в пастку. Посадили же Червінського за його дії в тилу ворога.
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13.03.2024 12:34 Ответить
Українські бійці звернулись до "орлів"Буданова із "Легіону Свободи роZії"

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13.03.2024 19:50 Ответить
 
 