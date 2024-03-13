Бойцы батальона "Волки Да Винчи" ликвидировали семерых оккупантов дронами "Дикі шершні". ВИДЕО

Бойцы 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" с помощью дронов "Дикі шершні" ликвидировали семерых оккупантов.

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