Бойцы батальона "Волки Да Винчи" ликвидировали семерых оккупантов дронами "Дикі шершні". ВИДЕО
Бойцы 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" с помощью дронов "Дикі шершні" ликвидировали семерых оккупантов.
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люблю дивитися як дохнуть орки
а ще більше коли вони здихають повільно як той що горить і коверає рукою
дуже люблю важку музику
але вона тут недоречна.
Слава ЗСУ!!!!