РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7319 посетителей онлайн
Новости Видео Война
11 324 8

Бойцы батальона "Волки Да Винчи" ликвидировали семерых оккупантов дронами "Дикі шершні". ВИДЕО

Бойцы 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" с помощью дронов "Дикі шершні" ликвидировали семерых оккупантов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Раненый оккупант горит в спальном мешке. ВИДЕО 18+

Мы готовим новую партию дронов. Присоединяйтесь к сбору средств.

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Военная контрразведка СБУ работает в тылу врага дронами "Дикие шершни". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19578) уничтожение (7165) дроны (4055) Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (227)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Добігались - якісь неблагодарні - хотя би хтось подякував за влучні скиди
показать весь комментарий
13.03.2024 13:59 Ответить
Імузон бадьоий, і кацапурам "весело"
показать весь комментарий
13.03.2024 13:59 Ответить
Красунчики зі всіх курників пєтухів вибили.
показать весь комментарий
13.03.2024 14:00 Ответить
красави!!!
люблю дивитися як дохнуть орки
а ще більше коли вони здихають повільно як той що горить і коверає рукою
дуже люблю важку музику
але вона тут недоречна.
Слава ЗСУ!!!!
показать весь комментарий
13.03.2024 14:16 Ответить
гуд джоб. Скинув трошки на продовження...
показать весь комментарий
13.03.2024 14:17 Ответить
ці недоумки повні кишені конфеті з собою таскають? виглядає гарно.
показать весь комментарий
13.03.2024 14:27 Ответить
Не "Дикі шершні",а "Дике поле".
показать весь комментарий
13.03.2024 15:13 Ответить
Гарне включення нижньої підсвітки.
показать весь комментарий
13.03.2024 17:28 Ответить
 
 