Удар "Шахеда" по пятиэтажке в Сумах: из-под завалов извлекли тело человека. ВИДЕО
На месте попадания вражеского БПЛА типа "Шахед" в жилой пятиэтажный дом в Сумах спасатели обнаружили тело человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.
"Сумы. На месте разбора завалов в пятиэтажном жилом доме спасатели деблокировали тело человека.
В настоящее время также известно о 8 пострадавших. Работы продолжаются. Под завалами еще могут находиться люди", – говорится в сообщении.
Как ранее сообщалось, в Сумах ночью "шахед" попал в многоэтажку. Есть погибшие. Из-под завалов удалось спасти 10 человек. Разрушены 15 квартир, еще столько же - повреждены.
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