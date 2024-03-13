Удар "Шахеда" по пятиэтажке в Сумах: из-под завалов извлекли тело человека. ВИДЕО

На месте попадания вражеского БПЛА типа "Шахед" в жилой пятиэтажный дом в Сумах спасатели обнаружили тело человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

"Сумы. На месте разбора завалов в пятиэтажном жилом доме спасатели деблокировали тело человека.

В настоящее время также известно о 8 пострадавших. Работы продолжаются. Под завалами еще могут находиться люди", – говорится в сообщении.

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Как ранее сообщалось, в Сумах ночью "шахед" попал в многоэтажку. Есть погибшие. Из-под завалов удалось спасти 10 человек. Разрушены 15 квартир, еще столько же - повреждены.