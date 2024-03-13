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Новости Видео Война
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Легион "Свобода России" уничтожил дронами "Дикі шершні" две БМД-2 оккупантов на территории Белгородской области. ВИДЕО

Воины Легиона "Свобода России" с помощью дронов "Дикі шершні" уничтожили две боевые машины десанта войск РФ на территории Белгородской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Эффективно сработали пилоты взвода "ГРОЗА" РУБпАК Легиона. Спасибо народу Украины за поддержку молодой республики!" - отметили бойцы.

Также смотрите: Бойцы батальона "Волки Да Винчи" ликвидировали семерых окупантов дронами "Дикі шершні". ВИДЕО

Автор: 

БМД (33) Легион Свобода России (57) Дикие шершни (227)


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Топ комментарии
+20
Бєлгородській молодій незалєжній республіці - РЕСПЕКТ!
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13.03.2024 15:07
+19
Бійцям вдачі і надалі!
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13.03.2024 15:06
+17
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13.03.2024 15:16
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Бійцям вдачі і надалі!
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13.03.2024 15:06 Ответить
Эти бойцы - отцы-основатели молодой республики - БелгородскаяНароднаяРеспублика
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13.03.2024 16:27 Ответить
Бєлгородській молодій незалєжній республіці - РЕСПЕКТ!
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13.03.2024 15:07 Ответить
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13.03.2024 15:16 Ответить
Гарний монтаж
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13.03.2024 16:18 Ответить
В якому сенсі -- позитивному чи негативному?
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13.03.2024 16:27 Ответить
Звісно, в позитивному )) У них гарний відеомонтажер. Прикольні ефекти збільшення, переходи. Таке нечасто побачиш у віддео, змонтованих із записів з FPV-дронів.
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13.03.2024 16:29 Ответить
Не вірю я цим "лохіонам"..
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13.03.2024 16:46 Ответить
БМД второй армии мира?
Неудобно даже
ЗСУ издеваются над второй армией мира
А теперь какой- то крошечный Легион
Так пойдет - все кому не лень прибегут
Дать пи....... ы второй армии мира
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13.03.2024 18:05 Ответить
БМД? Тав кацапське ВДВ на кордоні?!
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13.03.2024 18:31 Ответить
 
 