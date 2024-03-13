Легион "Свобода России" уничтожил дронами "Дикі шершні" две БМД-2 оккупантов на территории Белгородской области. ВИДЕО
Воины Легиона "Свобода России" с помощью дронов "Дикі шершні" уничтожили две боевые машины десанта войск РФ на территории Белгородской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Эффективно сработали пилоты взвода "ГРОЗА" РУБпАК Легиона. Спасибо народу Украины за поддержку молодой республики!" - отметили бойцы.
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+20 Luk Viktor
показать весь комментарий13.03.2024 15:07 Ссылка
+19 Владислав Сварчевський
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+17 YU ST
показать весь комментарий13.03.2024 15:16 Ссылка
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Неудобно даже
ЗСУ издеваются над второй армией мира
А теперь какой- то крошечный Легион
Так пойдет - все кому не лень прибегут
Дать пи....... ы второй армии мира