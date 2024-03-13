Легион "Свобода России" уничтожил дронами "Дикі шершні" две БМД-2 оккупантов на территории Белгородской области. ВИДЕО

Воины Легиона "Свобода России" с помощью дронов "Дикі шершні" уничтожили две боевые машины десанта войск РФ на территории Белгородской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Эффективно сработали пилоты взвода "ГРОЗА" РУБпАК Легиона. Спасибо народу Украины за поддержку молодой республики!" - отметили бойцы.

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