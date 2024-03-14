Бойцы пропутинского подразделения в селе Сподарюшине на Белгородщине подняли белое знамя, чтобы сдаться в плен.. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой бойцы пропутинского подразделения подняли белый флаг, чтобы сдаться в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сигнал о намерении сдаться снял беспилотник в селе Сподарюшине Грайворонского района Белгородщины.

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