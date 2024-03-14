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Бойцы пропутинского подразделения в селе Сподарюшине на Белгородщине подняли белое знамя, чтобы сдаться в плен.. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой бойцы пропутинского подразделения подняли белый флаг, чтобы сдаться в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сигнал о намерении сдаться снял беспилотник в селе Сподарюшине Грайворонского района Белгородщины.

Также читайте: Боец РДК Богданов о новом рейде в Белгородскую область: Пленные россияне есть, им предоставлена помощь, они переданы украинской стороне

Автор: 

плен (2629) боевые действия (4280) Белгород (457)


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Топ комментарии
+59
це на росії такі руїни ? нунігуясобі,нормально так,продовжуйте братья.
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14.03.2024 14:56
+46
Правильний вибір
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14.03.2024 14:54
+44
Мабуть почули Папу про білии прапор
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14.03.2024 14:58
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Правильний вибір
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14.03.2024 14:54 Ответить
Правильний вибір. Як у крамниці.
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14.03.2024 14:58 Ответить
Щось він недостатьньо білий, краще підірвали би себе гранатою!
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14.03.2024 23:30 Ответить
Цей білий прапор подарувати поупу.
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14.03.2024 15:03 Ответить
я не зрозумів!
вони що католики?
чи їх папа с ксендзами охмурили ?
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14.03.2024 15:14 Ответить
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14.03.2024 15:39 Ответить
Симпатичное село
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14.03.2024 14:56 Ответить
Було....
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14.03.2024 18:44 Ответить
Симпатичним стало. Засрашка повинна бути зруйнована. Вщент.
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14.03.2024 20:59 Ответить
це на росії такі руїни ? нунігуясобі,нормально так,продовжуйте братья.
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14.03.2024 14:56 Ответить
Латиніна,ау.Ти де? Що вчора казала,що це все на теріторіі Украіни.Намагалася помьякшити позор путіна,що він не здатний захістити свою теріторию. Треба захвавтити територию росіі,щоб показати неспроможність диктатора.
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14.03.2024 14:57 Ответить
латиніна кожного вечора перевзувається. Її аналітичний мозок почав пробуксовувати. У параші.
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14.03.2024 15:00 Ответить
Ага,консерва вже не знае,що взути.Памьятаю,як з арестовічем все хотіла,щоб іі лайкали.А, ми знаем,хто така латиніна-кацйапська покі ще погана людина.
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14.03.2024 15:03 Ответить
Если она ещё жива, значит точно не оппозиционерка
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14.03.2024 15:15 Ответить
Вона завжди була імперською наволоччю. І ніколи цього не приховувала. Єдине, що їй зараз не так, що диктатором в засрашці не вона особисто, а *****.
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14.03.2024 21:01 Ответить
латиніна курва!

я цю сучку з самого початку розколов - від неї тхнуло фсб навіть через монітор
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14.03.2024 15:15 Ответить
О, вона ще повернеться у білих рукавичках у свободную фєдєрацію. Щоб повчати лібералів як ТРЕБА повалити режим. Сидячи у м'якому кріслі одним тільки УМОЗАКЛЮЧЕНИЕМ.
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14.03.2024 15:30 Ответить
Так те відео про яке говорила реально було на теріторії України.
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14.03.2024 15:16 Ответить
Мабуть почули Папу про білии прапор
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14.03.2024 14:58 Ответить
ксендзи-шпійони охмурили неокрєпших молодих бойцов.
не догледів кірілка паству стадо своє

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14.03.2024 15:19 Ответить
Я б зайшов до них у келію на сповідь...
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14.03.2024 16:02 Ответить
Не знаю. Чомусь є сумнів виходячи з того, що це село дуже розбомблене. Враження що там бої місяцями йшли, а не два дні.
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14.03.2024 14:58 Ответить
Це місце геолоковане.
Локація: Сподарюшино, бнр

50.501360,35.471440
(зверху фрагмент з відео, внизу супутниковий знімок для порівняння)
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14.03.2024 15:21 Ответить
Тоді да Бог, щоб ще зруйнованіше було. Під ноль.
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14.03.2024 15:22 Ответить
Слабо. Це ще не масовий хід колонами без зброї ! Але з'являються смутні думки. У касапів, які почали підозрювати, що цар то не НАСТОЯЩИЙ.
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14.03.2024 14:58 Ответить
Вони знають, що цар несправжній. Але їх це влаштовує. Їм похєру. ***** тільки карабін повідка з цих тварюк скинув, а воюють вони - самі.

Тож пропогандистський ефект від дій РДК тощо - це добре, але нам своє робити - знищувати якомога більше громадян засрашки.
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14.03.2024 21:37 Ответить
пріемно бачіті клаптік Марьінкі в русні...
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14.03.2024 14:59 Ответить
Свободу Сподарюшенской Народной Республике!!!

СподНР не хочет кормить Мацкву!!!

Кремлёвская хунта, прекратите дамбить СподНР!!!
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14.03.2024 14:59 Ответить
Сподарюшенская Народная Республика скоро установит дипломатические связи с Теткинской Народной Республикой.
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14.03.2024 15:36 Ответить
Параша,набагато більше,чим кілька тижнів .Ти гадаешь,що наші там тільки рахують прильоти?
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14.03.2024 15:05 Ответить
я живу в прикордонні, тому чудово знаю, не гадаю, що тільки рахують прильоти. відповідати тут наші можуть хіба що з рогаток.
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14.03.2024 15:07 Ответить
50.501513, 35.459273
річка, дорога, будинки
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14.03.2024 15:19 Ответить
типова руцкая богатая дірьовня смотріца не погано. й це ще туди явно нічого не прилітало )))
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14.03.2024 15:05 Ответить
Живут как в Безумном Максе в норах.
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14.03.2024 15:06 Ответить
Да - там селу ***** - заруба була не дитяча
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14.03.2024 15:05 Ответить
***** і вся його шобла - старі пирдуни, які мріють про совок. Їм практично всім більше 70 років. Який в дідька совок, вже пора про вічне подумати. Нехай краще мавзолей Членіна розширяють, щоб всі вмістилися. А на мавзолеї написати : Членін і *****.. А можно і без букви і.
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14.03.2024 15:06 Ответить
Там 90 калік жило,так,хуторок під кордоном
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14.03.2024 15:08 Ответить
ДЄрЄвню хлопці перемолотили , під фундамент .Орки в шоці !
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14.03.2024 15:12 Ответить
Ні. Орки обстріляли важким чимось і рапортували що знищили укровську техніку
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14.03.2024 15:37 Ответить
Вчора відео було як каби скидали і напевно з градів валили.
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14.03.2024 16:03 Ответить
Ого , там що другий фронт відкрили ?
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14.03.2024 16:25 Ответить
То вони так придушували прорив рдк але як завжди в них виходить скинули аби куди.
Була новина на цензорі з двома потужними вибухами, не виключено що й тут щось подібне було.
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14.03.2024 16:29 Ответить
То то вони по своїх гатили ? Тоді геть не здивована , що в полон попросилися )))
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14.03.2024 16:24 Ответить
бий своїх щоб чужі боялись на рассее ніхто не відміняв.
воронеж не дасть збрехати.
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14.03.2024 18:09 Ответить
Щось я підозрюю що історична назва Господарюшене. Кацапи як завжди все спотворили.
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14.03.2024 15:14 Ответить
Ну якщо так закопались на третєсортному напрямку, то страшно представити що там на головних напрямках.
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14.03.2024 15:18 Ответить
Третєсортному по відношенню до чого? Там вже хтось напрямки визначив?
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14.03.2024 15:31 Ответить
В цілому третєсортному. Чи ти віриш у великий наступ на Бєлгород?
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14.03.2024 15:36 Ответить
А,ну то подзвони Буданову,нехай відкликає рдк. Адже це все не має сенсу.
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14.03.2024 15:40 Ответить
Іхіхіхіх, ти такий смяшний. Подзвони у квартал 95.
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14.03.2024 15:45 Ответить
А, як же гордый варяг? Ну, в сенсі варяжці, які не здаються?
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14.03.2024 15:34 Ответить
на росії із варяг в греки перелицьовуються швидко. якщо скрепной бояркой хорошо причастить туземні племена
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14.03.2024 18:17 Ответить
Больше похоже на обосраные штаны чем на белый флаг
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14.03.2024 15:38 Ответить
То оркам пощастило так сказати, що на комусь з них були білі трухани, бо як ще можна пояснити білий прапор на палці.
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14.03.2024 16:05 Ответить
Погано що на раше мабуть не знають про це . Треба послати листівки над питером і мацквою
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14.03.2024 15:43 Ответить
От , знову у вас слушна думка ! Так можна таку паніку у них зробити )) Головне правильні тексти !
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14.03.2024 16:28 Ответить
Тю.. ну й на$#@ вони нам у полоні потрібні? Що, РДК буде їх тягнути полоненими до нашої теріторії?
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14.03.2024 17:37 Ответить
Что это еще за 'пропутинское подразделение '? Руснявая армия что ли? Или какой нибудь 'отряд самообороны' из местных уродов??
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14.03.2024 18:59 Ответить
Кажуть строковики. Треба побільше набаранити їх, щоб мамки гвалт підняли. А ті укріплення імені білгородського губернатора терміново переробити в іншу сторону - для оборони.
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14.03.2024 20:55 Ответить
Нічогенький такий ландшафтний дизайн в тому спорядушиному.
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14.03.2024 19:34 Ответить
А скабєєха казала,що все в порядку,кордони не порушені,канашенко підтвердив втрат немає!
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14.03.2024 20:20 Ответить
Мені здається в назві села сталася помилка. Мабуть замість о повинно бути і
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14.03.2024 21:07 Ответить
Этому РДК поставили неправильные задачи. Нужно было первым делом в Белгороде и Курске уничтожать центры коммуникаций и радиотехнические объекты - ТВ вышки, вышки мобильной связи, операторов интернета и т.п. А склады с боеприпасами и снарядами нужно было вывозить в Украину, а не уничтожать. Уничтожать нужно было административные здания, полицейские участки, МФЦ и прочие ВСЕ гос. структурные объекты росиян.
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15.03.2024 06:13 Ответить
А по существу есть что сказать? Или нечего? Сам то, кроме цитирования ленина, на что способен? Только хрюкать из-под дивана?
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16.03.2024 16:58 Ответить
А я его (ленина) разве цитировал? Когда я в политех поступил кафедра марксистско-ленинской философии приказала долго жить, впрочем как и совок. А по существу - без твоих указаний разберутся, когда, куда, зачем, почему и как. А если ты такой умный то почему строем не ходишь?
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16.03.2024 22:34 Ответить
цікаво, а куди вони цих полонених скирдувати будуть?
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15.03.2024 20:13 Ответить
Нічого собі "нєзначітєльниє поврєждєнія" ,поки що, кацапського села - один в один як на донбасі.
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16.03.2024 17:43 Ответить
 
 