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Оккупанты "задвухсотили" двух своих бойцов, которые хотели сдаться в плен. ВИДЕО беспилотника

Оккупанты ликвидировали двух своих бойцов, которые хотели сдаться в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, двум оккупантам с украинского дрона только сбросили инструкцию о том, как сдаться. Те начали ползти в указанном направлении. Это заметили другие оккупанты. Они сначала бросили гранату в беглецов, а затем расстреляли их из стрелкового оружия.

Смотрите также: Бойцы пропутинского подразделения в селе Сподарюшине на Белгородщине подняли белое знамя, чтобы сдаться в плен.. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19613) уничтожение (7183) пленные (2169)


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Топ комментарии
+30
сваих не бросили
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14.03.2024 15:35
+25
«Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только
угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.» (А. И. Солженицын).
Хоча солженніцин теж була імперська кацапська сволота.
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14.03.2024 15:37
+22
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.» (Иван Ильин, русский философ, один из главных идеологов Белого движения) и идейный вдохновитель в. в. путина.)
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14.03.2024 15:39
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сваих не бросили
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14.03.2024 15:35 Ответить
задвухсотили.
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14.03.2024 17:44 Ответить
Розважаються оркоморді)
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14.03.2024 15:37 Ответить
«Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только
угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.» (А. И. Солженицын).
Хоча солженніцин теж була імперська кацапська сволота.
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14.03.2024 15:37 Ответить
Так теж непогано
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14.03.2024 15:38 Ответить
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.» (Иван Ильин, русский философ, один из главных идеологов Белого движения) и идейный вдохновитель в. в. путина.)
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14.03.2024 15:39 Ответить
2:0 UA vs RU
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14.03.2024 15:41 Ответить
«Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло, захватившее власть в России, и что будет с моей страной через два--три поколения. Впрочем, что тут думать. Всё более или менее ясно.» (Иван Бунин).
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14.03.2024 15:42 Ответить
Ой та затаскали вже цю цитату. Краще спитайте свого прадіда кого нарожало своє рідне бидло, що 85% чекало більшовиків і бігло ділити панську халявну землю й палило маєтки.
Запитайте себе чого Сікорський емігрував у США
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14.03.2024 16:40 Ответить
..так у нас **прогрес**..))) З 85 відсотків ми покращились за 100 років до 73 відсотків!?)))) А тут ще СОЦІС провів опитування бажаючих вибрати президента... То з 3000 опитаних 57 бажають бачити арестовича!! А якщо під*єднати безмозкових бойківців.. юльок.. зеленої погані... і навіть комунодебілів... то вже треба починати думать про зростання від 73....
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14.03.2024 17:02 Ответить
чему удивляться что ли Российская империя последняя страна в Европе отменившее крепостное право а считай мягкую форму РАБСТВА каково же было удивление Императора когда ему донесли что крестьяне именно сегодняшней кацапии Рашки ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ СВОБОДЫ И БУНТУЮТ ТРЕБУЯ ВЕРНУТЬ ВСЕ КАК БЫЛО.... отмена имела место 1861 год пройдет 54 года и в Советской Рашке РСФСР а это 80% всего СССР вернется крепостное право в форме колхозов... не зря кацапы боялись и ненавидели украинцев свободных людей самостоятельных хозяев которым Бог дал рукам расти с правильного места а не как у кацапов с жопы...их украинцев раскулачивали убивали ссылали в Сибирь Дальний восток Камчатку Сахалин а ничего сделать не могли отобрали часть Украины превратив в недолугие Ростовскую Белгородскую Воронежские и Курские области и Брянск частично.. ассимилировав смешав украинцев сделав с них быдло кацапию населив туда с нематюгальной полосы рашки скотобазу...
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14.03.2024 17:54 Ответить
Пальцем в небо! Почитайте причини еміграції Сікорського і вони аж ніяк не пов'язані з українством, а навпаки з кривавою московською ЧК .
Я міг би розповісти історію своє родини, але категорично цього робити не буду, бо вже маю гіркий досвід на ЦН, коли щось розповів з історії своєї родини, як раптом понабігали невігласи і просто падонки, захейтили, наплювали та наригали в душу, потопталися по пам'яті.
І про українців ви підло набрехали, так як абсолютно не знаєте історії України. Щоб українці робили те що ви описали,то московити не душили б їх голодами та Голодомором, не було б примусових масових заслань до Сибіру і т. д. і т. п.
Одним словом, тавасчь під канадським прапором ВИ ПІДЛО ОББРЕХАЛИ УКРАЇНУ ТА УКРАЇНЦІВ!.
А коли так, то в ігнор. Мені просто гидко з таким спілкуватися.
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14.03.2024 19:23 Ответить
То твою сраку затаскали по борделям, вертайся на йух, кацапєрдов
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15.03.2024 08:51 Ответить
Кацапська натура: самі нє живьом і вам нє дадім.
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14.03.2024 15:42 Ответить
орк що зміг потрапити в український полон щасливчик
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14.03.2024 15:42 Ответить
..то он шо воно означає: руzzкіє своіх нє бросают...
кацапи, ви гірше диких тварин.. - самі по-людські не живете і іншим не даєте
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14.03.2024 15:57 Ответить
Раз рашисти підривають себе,чи стріляють самі себе - В НИХ НАКАЗ,НЕ ЗДАВАТИСЬ У ПОЛОН.
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14.03.2024 15:57 Ответить
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула.... хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
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14.03.2024 15:58 Ответить
це треба було робити на росії. хоча, якщо їм так до вподоби, то нехай.
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14.03.2024 16:00 Ответить
Интересно, вчера видео почти с таким же текстом было у орков.
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14.03.2024 16:06 Ответить
что ты этим хотел сказать...? что кацапские ********* показывают что буде с теми, кто решит сдаться в плен украинцам...?
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14.03.2024 16:18 Ответить
Вони завжди беруть щось і перекручують. Наприклад, свої знищені танки показують як танки ЗСУ. Навіть якщо на них зетка намальована. Треба бути кацапом щоб вірити кацапській інфі
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14.03.2024 18:52 Ответить
Вот вам и ответ на вопрос почему рашисты лезут в Украину. Им просто на рашке еще страшнее и опаснее чем в Украине на войне. Жалко не засняли морду крупным планом того кто расстреливал. Чтобы рашисты видели за кого они воюют и подыхают.
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14.03.2024 16:12 Ответить
два кацапа стали харошимі, все ОК.
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14.03.2024 16:37 Ответить
мінуси? і скид не витратили і інші русняві показали свої позиції і витратили БК, і не треба кормити цих 2 іванів... ну і взагалі -2 кацапа.
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14.03.2024 16:50 Ответить
То могли бути і насильно мобілізовані з окупованої території...
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14.03.2024 17:13 Ответить
Саунд в тему. А не гоп-ца-ца ...
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14.03.2024 18:15 Ответить
Вывод: отходить от позиций надо так же как и подходить, один кроет, другой отходит. Это должно быть в инструкции.
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14.03.2024 18:38 Ответить
Ну таке. Скорбим, короче говоря.
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14.03.2024 18:53 Ответить
Йа плакалъ))
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14.03.2024 19:07 Ответить
занадто драматичний муз.супрвід для такого...
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14.03.2024 20:05 Ответить
 
 