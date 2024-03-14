РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10986 посетителей онлайн
Новости Видео
3 513 7

Полиция эвакуировала жителей приграничного села в Сумской области, где россияне уничтожили мост.. ВИДЕО

Россияне ракетой уничтожили мост через реку Ворскла вблизи населенного пункта Луговка, что значительно усложнило эвакуацию мирных жителей из села.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Враг разрушает жилье мирных жителей, объекты инфраструктуры. Вчера российской ракетой уничтожен мост через реку Ворскла. Полицейский Дмитрий Поддубный эвакуировал 16 жителей села Луговка", - сообщили правоохранители.

Также полиция сообщила, что россияне и дальше продолжают разрушать дома мирных жителей и инфраструктуру Сумщины. Из села Луговка полицейские эвакуировали 16 человек. Также они осуществляют сопровождение мирного населения и следят за соблюдением общественного порядка.

Читайте также: Враг ударил по теле- и радиоинфраструктуре: на Сумщине и Харьковщине частично исчезла связь

Автор: 

обстрел (27731) Сумская область (3287) эвакуация (2099) патрульная полиция (1813)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Зеленський з аброхамією, казав, що це відлякає інвесторів з України…
Співпадіння … чи брехня зеліна…

алекс :

https://dl-news.defence-line.org/?p=25737#comment-51172 14th Березень 2024 о 15:11

ЕКЗИЛЬ ЯКИЙ НЕ СТАВСЯ
Я послухав інтерв'ю колишнього посла України у Великій Британії (а доти - віце-прем'єра та міністра іноземних справ) Вадима Пристайка. І не йде у мене з думки та частина інтерв'ю, де Пристайко каже про готовність вивезти з України золотовалютні резерви та кошти державних банків.
Пристайко відвертим текстом розповів, як іноземні дипломати України відкридвали рехунки для виведення коштів, як переводили банки в "хмару", як приготували все для вивезення золотовалютних резервів. До вивезення не дійшло, але підготовчі роботи були виконані. Тобто за наказом президента України всі цінонсті держави Україна виїхали б…
Вас нічого не шокує у цій новині? У вас не пробігає мороз поза плечима?
Тоді нагадую. Все оце відбувалося саме в той час, коли естрадно-циркова влада вустами своїх міністрів, депутатів та всієї своєї дешевої ЗЕботви переконувала нас, що ніякої війни не буде. Розумієте?
Їх попереджали іноземні дипломати - а вони просторікували що не буде вторгнення. Їх попередив особисто голова ЦРУ - а вони нам розповідали про травневі шашлики. І в результаті.
Буча. Бородячнка. Ірпінь. Мощун. Гостомель. Охтирка. Харків. Маріуполь. Ізюм. Тощо й тощо.
Тисячі життів які були просто намотані на траки російських танків просто тому що їх неевакуювали. Та що там? Їх навіть не попередили. Їх до останнього переконували що не буде ніякого вторгнення. Що треба лишетися вдома.
Вдумайтеся! Всі ці люди щиро вірили зеленій владі - саме тому вони її послухалися. Ладно ми - противники цієї влади. Так, я і мої товариші нікуди не уїхали - ми побігли воювати. Виходить, праві були ті хто не вірив Зеленському і його поплічникам?
ЗСУ мусили зупиняти ворога на околицях великих міст - у забудовах. Знаєте чому? Бо укріплення між кордоном і містами будувати почали лише зараз. І от українські солдати і командири мусили давати бій загарбникам серед будівель повних мирних мешканців. Бо їх не евакуювали…
Бо зелена влада не оптурбувалася вивезит людей - зате вона приготувалася вивозити гроші. Всі гроші держави Україна.
Я ставлю собі питання, якщо вони справді розуміли що насувається війна - чому вони турбувалися про гроші і не турбували про людей? Навіщо їм кошти державних і фінансових установ, якщо загинуть тисячі й тисячі людей?
Я запитую себе - і лише одна відповідь мені спадає на думку. Ця влада не просто готувалася до втечі - вона вже готувала себе до ролі такого собі "уряду України в екзилі". У вигнання тобто. А статус "уряду України в екзилі" - це дуже круто. Ти может тоді не просто користуватися коштами держави - ти можеш ще й позичати і отримувати гроші від інших держав. Ти матимеш статус. Будеш за кордоном фігурою…
Знаєте що не віписується в цю ідилію? Ми з вами.
Ми пережили жахливий удар російської воєнщини - але золотовалютні резерви з країни ніхто не вивіз. Чому?
Очевидно. Тому що українці опиралися. Тому що з перших днів плани Москви полетіли шкереберть. Ідея Києва за три дні накрилася мідним тазиком. Чому?
А тому що строчники у Гостомелі не побігли - вони прийняли бій проти пропечених горлорізів з російських ВДВ. Тому що командири 72-ї, назустріч яким перла колона біженців з Києва, повели свої колони другорядними шляхами - і вийшли на опзиції. Тому що генерал Залужний вивів з під удару українську авіацію і ППО. І очолив опір.
І тоді стало очевидно - вивіз грошей з країни буде сприйнятий громадянами як дизертирство, і тоді владі питання ставити почали б озлоблені боями військові та добровольці.
Очевидно тепер чому Зеленський не втік. А кому нафіг він був би потрібен на Заході без коштів держави? І хто б тоді керував Україною за його відсутності?
Пазл складається - і від того стає все більш зловісним. Вони таки готувалися до війни. Виходить Буча, Бородянка та інші міста в московські пазурі були кинуті свідомо?
Я хочу побачити слідство і суд, які дадуть відповідь на такі питання.
Печера Дракона (с)
Слава Україні!
показать весь комментарий
14.03.2024 16:45 Ответить
Якби вони вивезли гроші в березні 2022,Україна б просто посипалась.Все б завмерло,і була б трагедія,якої в історії людства небагато.Мільйони людей були б замучені,мільйони вивезені на Сибір,сотні тисяч по тюрмах,мільйони були б кинуті на штурм Європи.
показать весь комментарий
14.03.2024 16:51 Ответить
Саме це вони вже роблять , знищуючи в першу чергу тих ,хто буде нести супротив,той хто проти русинізації,витравлюючи все українське і роблячи з дітей яничар ( це є ******** голодомор) з залишків відшколять концтабори....ну а пенси підуть на гній...домівки наші займуть асвабадітелі... а їхня шушваль,що дуже старалась ...теж на скрепи.Хіба всі ці 30 років росіянці(пінчук,кадиров,фірташ,каламой,ахметов...ін сво...) не співпрацювали з росмафією і платили 25 відсотків ввп ...так ні мало , кремлівцям їм, потрібне всесвітнє приниження і нівелювання в правах і сводобах цілої країни... а тут ще такий вдалий оман прийшов,вибрали бздура грати керманича...така нагода скористатись допомогою глитаїв....
показать весь комментарий
14.03.2024 22:12 Ответить
Кацапське іпсо
показать весь комментарий
14.03.2024 17:14 Ответить
"Очень жаль, что все, кто "умеют" руководить государством, уже работают таксистами и парикмахерами." - Франсуа Миттеран французский политический деятель 1916-1996г.

В Вашем случае уже работают таксистами и парикмахерами в Австрии...
показать весь комментарий
14.03.2024 19:44 Ответить
Бідні люди мусять покидати домівки через ********* кацапа. ***** здохни.
показать весь комментарий
14.03.2024 16:46 Ответить
кацапи по шматкам відкусують ..
показать весь комментарий
14.03.2024 17:31 Ответить
 
 