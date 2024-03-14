Украинского оружия будет еще больше: больше наших снарядов, наших дронов, наших систем РЭБ, - Зеленский. ВИДЕО
Владимир Зеленский анонсировал увеличение производства украинского оружия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Сегодня я имел возможность поблагодарить работников нашего оборонного комплекса - людей, которые посвятили свою жизнь украинской силе. Которые делают наше оружие, которое проявляет себя на фронте, на море, в ударах с воздуха по российской системе войны. Спасибо за украинские снаряды, пушки, за дроны, за наши ракеты, за наши системы РЭБ – за все то, что помогает нашим воинам биться и бережет жизнь Украины и украинцев.
Будет еще больше нашего оружия, снарядов, наших дронов, наших систем РЭБ. Я сегодня встречался с работниками одного из таких предприятий – оборонных. Официально об этом не говорим. Сейчас, во время войны, мы не можем открыто показывать все, что мы можем действительно. После войны, конечно, будем выражать нашу признательность открыто. Это люди, которые нашли способ, как нашему государству усилиться. Существенно. И с каждым днем мы накапливаем все больше этой силы. Такой нужной силы - такой дальнобойной нашей силы", - сказал Зеленский.
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у вигляді кредиту чи ленд-лізу
знову обнюхався
мільйон дронів
оведофуя снарядів
як кажуть в народі: для тебе немає нічого неможливого, якщо писдобол!
А якщо по темі: до великої війни нічого не заважало виготовляти зброю, снаряди, ракети і навіть великої дальності, пам"ятаю просили для цього не надто космічні суми на фоні будівництва доріг і мостів здебільшого на сході, тепер нема доріг і нема ракет, проте є вечірній гундос-обіцянка.
Потужно і незламно
1. Маневрування батареї та вихід з зони ураження на максимальній швидкості за межі дальності ворожих дронів, окремими машинами, не очікуючи команд та колон має бути визначено як один з приортетів бойової підготовки.
2. У разі активної бойової роботи та недоцільності на деякий час залишати позиційний район, позиції Patriot має в обов'язковому порядку прикриватись зенітно-ракетними системами малої дальності.
3. Засоби РЕБ у випадку наближння дронів до позиційних районів Patriot мають ставити направлені перешкоди відеосигналу дронів противника, щоб ускладнити спостереження та визначення цілі.
4. В позиційному районі Patriot навколо мають розготоратись макети, які імітують роботу батареї. Такі засоби маскування досі не застосовуються, хоча вартість таких макетів у сотні разів менше вартості однієї пускової. Ворог повинен постійно бачити хіибні цілі і витрачати час на їх ідентифікацію та боєкопмлект на ураження. Справжні машини системи Patriot повинні мати комплект маскування, щоб приховувати свій сілует від швидкого розпізнавання. Командування Повітряних сил макети Patriot не застосовує, хоча це найпотужніша зброя яка потребує максимального захисту.
Віповідальність за ураження пускових установок Patriot в повній мірі несе командування Повітряних сил, частково - командування батареї, яке не встигло вивести особовий склад та техніку з-під удару.
Стояти у колонах на відкриому місці в зоні дій дронів противника - смертельно небезпечно, прошу військовослужбовців не чекати ніколи команди на рух, а діяти по обстановці, не допускати скупчень, не стояти.
Це не перший випадок обстрілів росіянами позицій Patriot, і випадки абсолютно незрозумілого тривалого знаходження на позиціях, запізнення з маневром, трапляються, на жаль, не вперше. Але висновки досі не були зроблені, і тому закономірно, що наслідком відсутності післяопераційного аналізу стала трагедія 9 березня під Покровськом.
Війна не пробачає не засвоєних уроків. Споіваюсь, що нарешті висновки будуть зроблені, і війська отримають точні накази і в тактиці бойового застосування та в забезпеченні роботи ППО нарешті почнуться системні зміни.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZWdkJHT7tsvncZfNYFtFJRmIExhyLXt0mGkeX-cB57_WhpBikh9QwD1Gd4qm6eQxMNFPtBSHQb9IqPLxMFTJZZs8ENk2bFd9Hif3-V6q-V3YAH3mkehZxZRq9QPmSiDOZK-uejv0VCpx-72to73zxOS&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов
В армии думать особо некому.
Видимо залужный не разрешал тянуть пэтриот на передовую. А как только сняли, "великий" палковводец пошел в наступление и потерял пусковую, хаймарс и вертолеты, а может ещё что.
29 липня під час під час відвідування у Києві дитячої лікарні «Охматдит» президент Володимир Зеленський, схоже, спробував пожартувати та спародіювати чи-то попередників, чи-то типових політиків. Вийшло невдало: заява голови держави розлетілася мережею та не викликала очікуваної реакції: лише непорозуміння, обурення та кепкування.
дітки впісялись, няні упали в обморок
Та й набридли байки із склєпа !
НаріТу це подобається. Хоче ще.
Те ж саме дєрьмак протягне з "Рейнметаллом" під кришею найвеличнішого...
Нагадаю: з усіх обісцянок найвеличнішого виконано лише дві: "проє@алі" і "я ваш вирок"
Коли ця курва скаже, що воно щось вже зробила???
Вже пʼять років лише відосікі з обіцянками, з яких виправдались лише шашлики… але з людей…
Нам би такого президента хоча би у 2021-му році...
***, якщо це гундосе блювотиння іще заходить посполитим, то нам ****** по-любому, навіть якщо станеться неймовірне й нас не погромлять кацапи...
ху*ло мале зелене - коли в тебе вже язик відсохне від брехні
За два роки війни з ким тільки Зе не підписував договори про виробництво зброї, і з турками і з німцями і з іншими країнами, а той зброїм ніхто в очі не бачив, бо то блєф і відволікання уваги від ЗДАЧІ України в березні в Туреччині.
"буде", "стане більше", "почнемо виготовляти", "плануємо" .
і майже ніколи у відосиках не звучить "виготовлено", "зроблено", "досягнуто"
То може і зброя нам вже не потрібна іноземна.
Все йде по путінському плану.
Мрія росі здійснилась в зеенькому.
Господи, позбав нас українців цього недорозумінняня, яке випадково в 2019році взяло на себе правління України і яке вдягло корону найвеличнішого правителя всесвіту.
Дякую.