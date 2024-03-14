Украинского оружия будет еще больше: больше наших снарядов, наших дронов, наших систем РЭБ, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский анонсировал увеличение производства украинского оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня я имел возможность поблагодарить работников нашего оборонного комплекса - людей, которые посвятили свою жизнь украинской силе. Которые делают наше оружие, которое проявляет себя на фронте, на море, в ударах с воздуха по российской системе войны. Спасибо за украинские снаряды, пушки, за дроны, за наши ракеты, за наши системы РЭБ – за все то, что помогает нашим воинам биться и бережет жизнь Украины и украинцев.

Будет еще больше нашего оружия, снарядов, наших дронов, наших систем РЭБ. Я сегодня встречался с работниками одного из таких предприятий – оборонных. Официально об этом не говорим. Сейчас, во время войны, мы не можем открыто показывать все, что мы можем действительно. После войны, конечно, будем выражать нашу признательность открыто. Это люди, которые нашли способ, как нашему государству усилиться. Существенно. И с каждым днем мы накапливаем все больше этой силы. Такой нужной силы - такой дальнобойной нашей силы", - сказал Зеленский.

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