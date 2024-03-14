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Украинского оружия будет еще больше: больше наших снарядов, наших дронов, наших систем РЭБ, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский анонсировал увеличение производства украинского оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня я имел возможность поблагодарить работников нашего оборонного комплекса - людей, которые посвятили свою жизнь украинской силе. Которые делают наше оружие, которое проявляет себя на фронте, на море, в ударах с воздуха по российской системе войны. Спасибо за украинские снаряды, пушки, за дроны, за наши ракеты, за наши системы РЭБ – за все то, что помогает нашим воинам биться и бережет жизнь Украины и украинцев.

Будет еще больше нашего оружия, снарядов, наших дронов, наших систем РЭБ. Я сегодня встречался с работниками одного из таких предприятий – оборонных. Официально об этом не говорим. Сейчас, во время войны, мы не можем открыто показывать все, что мы можем действительно. После войны, конечно, будем выражать нашу признательность открыто. Это люди, которые нашли способ, как нашему государству усилиться. Существенно. И с каждым днем мы накапливаем все больше этой силы. Такой нужной силы - такой дальнобойной нашей силы", - сказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский и Шольц провели телефонный разговор: Обсудили политическое, экономическое и оборонное сотрудничество

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) обращение (765)


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Топ комментарии
+50
И асфальта...

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14.03.2024 21:57
+41
мільярд дерев
мільйон дронів
оведофуя снарядів
як кажуть в народі: для тебе немає нічого неможливого, якщо писдобол!
А якщо по темі: до великої війни нічого не заважало виготовляти зброю, снаряди, ракети і навіть великої дальності, пам"ятаю просили для цього не надто космічні суми на фоні будівництва доріг і мостів здебільшого на сході, тепер нема доріг і нема ракет, проте є вечірній гундос-обіцянка.
Потужно і незламно
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14.03.2024 22:00
+31
хто здає позиції ХАЙМАРС ТА АТАКАМС та ГЕЛІКОПТЕРИ НА АЕРОДРОМІ? При Залужному такого не було й Умєров Ахметівський на фронт не мотався, й Кирилу Тимошенка міністр в радники не брав- а вони обоє здавали Україну в перші перемовини в Турції
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14.03.2024 22:01
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И асфальта...

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14.03.2024 21:57 Ответить


Спикера дожали: Помощь Украине Будет! / Совместная операция Трампа и ФСБ // №696- Юрий Швец
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14.03.2024 22:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5hVQ3jrmhGI&t=11s https://www.youtube.com/watch?v=5hVQ3jrmhGI&t=11s

у вигляді кредиту чи ленд-лізу
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14.03.2024 22:42 Ответить
шлюхец, кацапське лайно, його слухати - себее не поважати.
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14.03.2024 23:09 Ответить
я поняла - у Трампа херовые дела и Илларионовским это не нравится ну и Ермаковским тоже ; Интересные новости у Швеца - Трмапистам очень плохо - газета Гардиан
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15.03.2024 00:07 Ответить
То не є таємницею, що Єрмаки ненавидять Швеця.
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15.03.2024 05:41 Ответить
дєрьмаки, шлюхци це все продукт однієї недокраїни
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15.03.2024 13:05 Ответить
Солодко стеле *****.
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14.03.2024 21:58 Ответить
"нє нравіца вьібор 73% народа іщітє сєбє другую страну"(с)((
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15.03.2024 07:32 Ответить
Буде ще більше нашої зброї, снарядів...

знову обнюхався
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14.03.2024 21:58 Ответить
мільярд дерев
мільйон дронів
оведофуя снарядів
як кажуть в народі: для тебе немає нічого неможливого, якщо писдобол!
А якщо по темі: до великої війни нічого не заважало виготовляти зброю, снаряди, ракети і навіть великої дальності, пам"ятаю просили для цього не надто космічні суми на фоні будівництва доріг і мостів здебільшого на сході, тепер нема доріг і нема ракет, проте є вечірній гундос-обіцянка.
Потужно і незламно
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14.03.2024 22:00 Ответить
хто здає позиції ХАЙМАРС ТА АТАКАМС та ГЕЛІКОПТЕРИ НА АЕРОДРОМІ? При Залужному такого не було й Умєров Ахметівський на фронт не мотався, й Кирилу Тимошенка міністр в радники не брав- а вони обоє здавали Україну в перші перемовини в Турції
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14.03.2024 22:01 Ответить
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14.03.2024 22:15 Ответить
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14.03.2024 22:19 Ответить
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14.03.2024 22:36 Ответить
головні зрадники отримали від Джонсона пЗЕдюлєй?
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14.03.2024 22:37 Ответить
Резніков Боневтіку дзвонить?
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14.03.2024 22:38 Ответить
Интересно было бы посмотреть кино, которое снимали за спинами этих персонажей. Видимо зеля послал с "переговорщиками" съёмочную группу как он это любит делать. Надеюсь эти исторические видосики когда нибудь опубликуют.
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15.03.2024 08:12 Ответить
,,... шляпу сними...,,. Чурчхела прелая!
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15.03.2024 05:15 Ответить
Даремно думати що фігура Тимошенко була у Стамбулі другорядною, що він тільки по МАРОДЕРСТВУ - у ВІКІПЕДІЇ ( а це інфа вже часів ЗЕБЛДСТВА) немає прізвища Тимошенко у делегації. І от чомусь зараз муслять знову про перемовини й притулили його до Умєрова - разом вони й були тоді у Стамбулі. САВПАДЕНІЄ?
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14.03.2024 22:24 Ответить
Отут трохи є, від Бутусова - https://www.5.ua/regiony/unaslidok-urazhennia-zrk-patriot-bilia-pokrovska-zahynuly-deviat-biitsiv-zsu-zhurnalist-butusov-324372.html https://www.5.ua/regiony/unaslidok-urazhennia-zrk-patriot-bilia-pokrovska-zahynuly-deviat-biitsiv-zsu-zhurnalist-butusov-324372.html

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14.03.2024 22:26 Ответить
Бутусов Висновки: з історії втрат

1. Маневрування батареї та вихід з зони ураження на максимальній швидкості за межі дальності ворожих дронів, окремими машинами, не очікуючи команд та колон має бути визначено як один з приортетів бойової підготовки.

2. У разі активної бойової роботи та недоцільності на деякий час залишати позиційний район, позиції Patriot має в обов'язковому порядку прикриватись зенітно-ракетними системами малої дальності.

3. Засоби РЕБ у випадку наближння дронів до позиційних районів Patriot мають ставити направлені перешкоди відеосигналу дронів противника, щоб ускладнити спостереження та визначення цілі.

4. В позиційному районі Patriot навколо мають розготоратись макети, які імітують роботу батареї. Такі засоби маскування досі не застосовуються, хоча вартість таких макетів у сотні разів менше вартості однієї пускової. Ворог повинен постійно бачити хіибні цілі і витрачати час на їх ідентифікацію та боєкопмлект на ураження. Справжні машини системи Patriot повинні мати комплект маскування, щоб приховувати свій сілует від швидкого розпізнавання. Командування Повітряних сил макети Patriot не застосовує, хоча це найпотужніша зброя яка потребує максимального захисту.

Віповідальність за ураження пускових установок Patriot в повній мірі несе командування Повітряних сил, частково - командування батареї, яке не встигло вивести особовий склад та техніку з-під удару.

Стояти у колонах на відкриому місці в зоні дій дронів противника - смертельно небезпечно, прошу військовослужбовців не чекати ніколи команди на рух, а діяти по обстановці, не допускати скупчень, не стояти.

Це не перший випадок обстрілів росіянами позицій Patriot, і випадки абсолютно незрозумілого тривалого знаходження на позиціях, запізнення з маневром, трапляються, на жаль, не вперше. Але висновки досі не були зроблені, і тому закономірно, що наслідком відсутності післяопераційного аналізу стала трагедія 9 березня під Покровськом.

Війна не пробачає не засвоєних уроків. Споіваюсь, що нарешті висновки будуть зроблені, і війська отримають точні накази і в тактиці бойового застосування та в забезпеченні роботи ППО нарешті почнуться системні зміни.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZWdkJHT7tsvncZfNYFtFJRmIExhyLXt0mGkeX-cB57_WhpBikh9QwD1Gd4qm6eQxMNFPtBSHQb9IqPLxMFTJZZs8ENk2bFd9Hif3-V6q-V3YAH3mkehZxZRq9QPmSiDOZK-uejv0VCpx-72to73zxOS&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов
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14.03.2024 22:34 Ответить
Для кого Бутусов это пишет?
В армии думать особо некому.
Видимо залужный не разрешал тянуть пэтриот на передовую. А как только сняли, "великий" палковводец пошел в наступление и потерял пусковую, хаймарс и вертолеты, а может ещё что.
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15.03.2024 08:19 Ответить
Туреччина, а не турція дітей у 7-8 класі вчать як писати назви країн - Німеччина, Словаччина та Туреччина.
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15.03.2024 09:10 Ответить
южноамериканский белый порошок творит чудеса....
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14.03.2024 22:01 Ответить
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14.03.2024 22:02 Ответить
Було таке, на авіазаводі ім. Антонова, обіцяв побудувати великий літак і всіх бомбити але походу в той день "бомбило" лише його одного.
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14.03.2024 22:05 Ответить
якби ж то на авіазаводі...
29 липня під час під час відвідування у Києві дитячої лікарні «Охматдит» президент Володимир Зеленський, схоже, спробував пожартувати та спародіювати чи-то попередників, чи-то типових політиків. Вийшло невдало: заява голови держави розлетілася мережею та не викликала очікуваної реакції: лише непорозуміння, обурення та кепкування.
дітки впісялись, няні упали в обморок

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14.03.2024 22:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LTPWl4rJG_A www.youtube.com/watch?v=LTPWl4rJG_A - вова про Украіне нужни танчікі
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14.03.2024 22:59 Ответить
Та он бухой был, спирта нанюхался или наркоту принял
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15.03.2024 08:21 Ответить
Кажуть, у Ньо-Васюках Рейнметал мільйон нових заводів побудує
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14.03.2024 22:03 Ответить
Залишилось тільки Нью-Васюки побудувати
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14.03.2024 22:31 Ответить
Можуть не дочекатися тієї зброї.. Третій рік пішов ( людей більше не стає )))
Та й набридли байки із склєпа !
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14.03.2024 22:03 Ответить
5 років обіцянок про майбутні досягнення.
НаріТу це подобається. Хоче ще.
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14.03.2024 22:03 Ответить
Невже почав відновлювати те, що зруйнував після приходу до влади? Ой вірю-вірю! Що там з заводом байрактарів? Про 17млрд на дороги чув, а про налагодження випуску безпілотників турецькою компанією - ні слова! А скільки часу пройшло?
Те ж саме дєрьмак протягне з "Рейнметаллом" під кришею найвеличнішого...

Нагадаю: з усіх обісцянок найвеличнішого виконано лише дві: "проє@алі" і "я ваш вирок"
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14.03.2024 22:03 Ответить
Все у цього шоуграя у майбутньому - мільйярд дерев, мільйон дронів, снаряди, зброя…
Коли ця курва скаже, що воно щось вже зробила???
Вже пʼять років лише відосікі з обіцянками, з яких виправдались лише шашлики… але з людей…
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14.03.2024 22:03 Ответить
Та закрийся вже нарешті, чмо обкурене.
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14.03.2024 22:06 Ответить
Шоб тобі повилазило брехливий неголений крадій.
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14.03.2024 22:06 Ответить
А в нас були президенти некрадуни?
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14.03.2024 22:10 Ответить
Здрастуй жопа, новий год.
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14.03.2024 22:43 Ответить
Цей з менеджерами перевершив усих...
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14.03.2024 23:57 Ответить
А конкретніше що не так було із минулим президентом і що він вкрав?
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15.03.2024 03:09 Ответить
Такого маштабу ні.
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15.03.2024 07:24 Ответить
А літаків скільки буде!!! "будут лєтєть і всєх бамбіть!" (С)
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14.03.2024 22:06 Ответить
А скільки ти **** закрив програм війського промислового комплексу як взяв булаву до своїх поганих рук??? Уяви **** скільки за три роки зробили ??? Чмо!!!
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14.03.2024 22:08 Ответить
Здобувайло майбутнього.
Нам би такого президента хоча би у 2021-му році...
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14.03.2024 22:09 Ответить
Ви прослухали чергове включення ********.
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14.03.2024 22:10 Ответить
Хрипунця.
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14.03.2024 22:15 Ответить
Ось і вся робота ******* - поскрипів, подякував, пообіцяв (на все про все 3 хвилини)..
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14.03.2024 22:11 Ответить
Зате кожного дня. Так переможемо з кварталом95! Ввійдемо в історію людства.
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14.03.2024 22:32 Ответить
Це вам тута 3 хвилини, а воно бідненьке сиділо півдня коптіло-вичитувало, та з десяток дублів зробило.
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14.03.2024 22:46 Ответить
Української зброї більше буде лише тоді, коли тебе, ЗЕлена ватна курва, вже не буде ...
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14.03.2024 22:14 Ответить
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14.03.2024 22:14 Ответить
Бла БЛА

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14.03.2024 22:29 Ответить
Знов потужно гундосить. Де мільйон дронів, брехун?
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14.03.2024 22:30 Ответить
За два місяці у ЗСУ повино вже бути 166666 штук дронів з обіцяного міліона на рік. Шикса, от кращеб ти сказав - є вже, чи ти тварина знов збрехав.
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14.03.2024 22:32 Ответить
Порошенко вчора ще 2 тисячі дронів привіз, які наш Зе включить до свого мільону, хоча ні він, ні його ОПа не поставили навіть одного убогого безпілотника.
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14.03.2024 22:46 Ответить
Шмаркля ти зелена, зроби нарешті хоч щось хороше у своєму нікчемному житті - піди застрелися
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14.03.2024 22:35 Ответить
Патужний 24-й?
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14.03.2024 22:36 Ответить
Те саме було напочатку того року... анонсував збільшення виробництва зброї
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14.03.2024 22:57 Ответить
Мразь брехлива....досить говорити "що буде колись", каже що вже зробив.
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14.03.2024 23:10 Ответить
Тільки хотів написати як він вже дістав своїм "буде"......
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14.03.2024 23:16 Ответить
...надої корів зростуть, працент жиров у маслі виросте, "атстроім гарада краше прєжнєго, вкрутім во всє фанарі лампачкі, под фанарямі заасфальтіруєм, каждой бабє дадім мужіка, каждому мужіку дадім по бабє, у кого ужє єсть, дадім двє - жість станєт луччє, жість станєт вєсєлєє"...
***, якщо це гундосе блювотиння іще заходить посполитим, то нам ****** по-любому, навіть якщо станеться неймовірне й нас не погромлять кацапи...
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14.03.2024 23:16 Ответить
Напевно коли я почую у гундосику "Ось! Ми виконали, що я наобіцяв!", я проснусь...
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14.03.2024 23:32 Ответить
А тим часом ЗСУ за неділю "випадково" втратили Хаймаррс ,2 Петріот і 2 гвинтокрила.(На землі(!)при Залужному такої муйні не було...
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14.03.2024 23:53 Ответить
Головний накопичувач.
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14.03.2024 23:56 Ответить
А у нас делают снаряды? На сколько ноль не умножай, больше не будет.
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15.03.2024 00:14 Ответить
Багато чого робиться насправді, от тільки і прилітає по тому теж часто. Підари не просто так ракети і дрони пуляють. Вирахувати, де знаходиться виробництво, не проблема - в реєстрах та у податкової є вся інформація. А далі справа техніки - за пару гривень загітувати щура, який все перевірить на місці і уточнить координати.
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15.03.2024 00:42 Ответить
Про дроны слышал, про снаряды нет.
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15.03.2024 02:51 Ответить
Української зброї буде ще більше: більше наших снарядів, наших дронів, наших систем РЕБ, - Зеленський Джерело:
ху*ло мале зелене - коли в тебе вже язик відсохне від брехні

За два роки війни з ким тільки Зе не підписував договори про виробництво зброї, і з турками і з німцями і з іншими країнами, а той зброїм ніхто в очі не бачив, бо то блєф і відволікання уваги від ЗДАЧІ України в березні в Туреччині.
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15.03.2024 01:00 Ответить
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15.03.2024 01:01 Ответить
як завжди, все в майбутньому часі.

"буде", "стане більше", "почнемо виготовляти", "плануємо" .

і майже ніколи у відосиках не звучить "виготовлено", "зроблено", "досягнуто"
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15.03.2024 01:10 Ответить
Краще б воно мовчало! Всї вже втомилися вїд його пустих обїцянок та брехнЇ, Живе в якомусь своєму паралельному свїтї. Обїцяє ї бреше, Бреше та обїцяє, Ну ї вїдосики кожного дня - це едине на що воно здатне......
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15.03.2024 01:32 Ответить
СБУ мало би зайнятися єрмаком на предмет здання інформації про розташування знищених систем Patriot.
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15.03.2024 05:11 Ответить
Будем всех бамбіть.
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15.03.2024 05:18 Ответить
Ще більше? Фофа, астанавісь!!!
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15.03.2024 06:52 Ответить
А шашликів буде ще білше? Вовка переживає, травень наближається...
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15.03.2024 08:13 Ответить
Чергова локшина на вуха наріду 73%, бо інші ніколи не вірили в брехливі обіцянки. І сьогодні обдурений нарід з гордістю скаже, що не помилився, бачите Володька ж за виготовлення зброї. А фактично, Володька за виготовлення асфальту, бруківки, бо там можна багато вкрасти. Володька за корупцію його оточенням, якої не було навіть при янику.
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15.03.2024 08:23 Ответить
Слава богу, на пятом году вдуплил, шо в приоре уже не не должен быть асфальт.
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15.03.2024 08:30 Ответить
Не вдуплил.
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15.03.2024 13:22 Ответить
Снова селфигундосого понесло
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15.03.2024 09:00 Ответить
я обещаю еще больше обещать
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15.03.2024 09:31 Ответить
Особливо багато буде асфальту - треба ж закатати сотні тисяч воїнів і воїнок, десятки мільйонів діточок та цивільних. ****!!!
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15.03.2024 10:06 Ответить
Та да, і іноземні війська нам не потрібні, а Франція хай іде нах воювати за НАТО. І ніхто нам не потрібен, бо в нас все є і ми всіх переможемо і каву в Ялті вже п'ємо.
То може і зброя нам вже не потрібна іноземна.
Все йде по путінському плану.
Мрія росі здійснилась в зеенькому.
Господи, позбав нас українців цього недорозумінняня, яке випадково в 2019році взяло на себе правління України і яке вдягло корону найвеличнішого правителя всесвіту.
Дякую.
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15.03.2024 13:31 Ответить
зеленському )))
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15.03.2024 13:32 Ответить
 
 