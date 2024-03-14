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"Бывшая" - миллионерша, Козин и инвест-мама: журналисты обнаружили элитное имущество у родственников директора Киевского метрополитена Брагинского. ВИДЕО

Виктор Брагинский вступил в должность директора Киевского метрополитена в 2014 году. С тех пор у его родственников появилась недвижимость и машины.

Об этом говорится в расследовании BIHUS.Info, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты разобрали декларации чиновника, проанализировали новое имущество его родных и выяснили, что его мама-пенсионерка покупает дорогие квартиры, сестра покупает землю, бывшая жена-миллионерша строит дачу в Козине, а связанные с Брагинским люди получали подряды от самого метрополитена.

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Автор: 

Киев (25665) Метрополитен (1016)


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Топ комментарии
+25
Навіть якщо квиток у київське метро буде коштувати 10 американських доларів, цієї суми буде недостатньо для фінансування особистих будмайданчиків очільників цього транспорту. Апетит це дуже потужний показник.
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14.03.2024 23:39
+19
Звичайна історія. Простий народ воює, гине а гниди крадуть і шикують на крові.
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14.03.2024 23:49
+15
Треба тариф на метро підвищити. Мама-пенсіонерка брагінського страждає.
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14.03.2024 23:54
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Навіть якщо квиток у київське метро буде коштувати 10 американських доларів, цієї суми буде недостатньо для фінансування особистих будмайданчиків очільників цього транспорту. Апетит це дуже потужний показник.
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14.03.2024 23:39 Ответить
Очільники не з квитків мають прибуток, а з реклами.
Там давня схема з рекламою у метрополітені через прокладку, якою є фірма очільника. Через цю прокладку до Метрополітену грубо кажучи доходить 1 копійка з кожної гривні, яку платять рекламодавці.
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15.03.2024 01:03 Ответить
Вже давно метрополітен не займається рекламою. Цей функціонал забрав під себе КМДА.
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15.03.2024 12:24 Ответить
Звичайна історія. Простий народ воює, гине а гниди крадуть і шикують на крові.
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14.03.2024 23:49 Ответить
"Звичайна історія" - жлоб не ділився і засвітився.
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14.03.2024 23:56 Ответить
Так батько Брагинського керував при Верховній Раді у 90х ДП ПО БУДІВНИЦТВУ. Тому і Брагинський зробив таку карьеру.

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14.03.2024 23:53 Ответить
Біля зелених дивні персонажи
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14.03.2024 23:54 Ответить
"Віктор Брагінський обійняв посаду директора Київського метрополітену у 2014 році. "
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15.03.2024 01:04 Ответить
так, але ж Зе-мародери "обіцяли" на стадіонах: "прийде весна...будемо...."

я розумію, добре розумію, що ці "обіцянки" були "па-пріколу для лахов"....
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15.03.2024 09:58 Ответить
Треба тариф на метро підвищити. Мама-пенсіонерка брагінського страждає.
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14.03.2024 23:54 Ответить
Ось такі вони, борцюни - за гроші Українців!!!
Співпадіння чи просто, як лохів розвів на млн з кишень…
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15.03.2024 00:14 Ответить
Давай Витек! До встречи в Монаке, епт
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15.03.2024 00:15 Ответить
Як несподівано...
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15.03.2024 00:15 Ответить
Во фарт пенсионерке! Так удачно - а главное вовремя понести.... Теперь понятно зачем на болотах рождаемостью озаботились...
КИЕВЛЯНИН! ЗАЧНИ МЕТРОСТРОЕВЦА! КОЗИН ЖДЕТ ИНВЕСТИЦИЙ!
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15.03.2024 00:19 Ответить
Вони там рекдаму продають, мабуть її ніхто не обліковує.
Кілька років тому, зараз не пам"таю хто саме, сильно рвав жопу, що київському метро конче необхідні табло зворотнього відліку часу, бо без них далі ніяк. Нескажу чи встановили на всіх станціях але є на багатьох, замість табло за бюджетні кошти на станціях поставили по 8 телевізорів плазм для реклами, і весь час крутять рекламу, у вагонах рекламу розміщують теж, хто там скільки її розмістив ніхтоне рахує, реклама у них дорога, за ці кошти можна було б відремонтувати метрополітен.
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15.03.2024 00:31 Ответить
Все рахують. Тільки за рекламу рекламодавці платять не Метрополітену, а фірмі-прокладці, яка вже типу розраховується з Метрополітеном, знімаючи свої комісійні у розмірі 99%.
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15.03.2024 01:05 Ответить
*******, але самі собі, головне, що телевізори плазми під виглядом табло для метрополітену закупили за бюджетні кошти
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15.03.2024 01:11 Ответить
Я про це й написав. Чи вам не зрозуміла фраза "комісійні у розмірі 99%"?
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15.03.2024 11:30 Ответить
Плазми в метро точно не кілька років. Десь 5 мінімум. Ще самунг на них піарився. Однак найбільший для тебе сюрприз, що вони якраз і показують зворотній відлік до прибуття поїзду. Нахєра тобі ще одне табло?!
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15.03.2024 06:41 Ответить
Ну 5, і що? Цей чувачок керує метрополитеном вже майже 10 років.
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15.03.2024 11:31 Ответить
То телевізори плазма, це табло?
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15.03.2024 18:02 Ответить
Когда Бигус на Зелю или Резникова копнет???
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15.03.2024 00:34 Ответить
Не на часі.
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15.03.2024 06:37 Ответить
Знову :: Мама любіт Sкорость ....
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15.03.2024 00:52 Ответить
Оце все і вимагає "європейських" цін на метро. "Нема за що "добудувати маєток в Козині.
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15.03.2024 02:52 Ответить
Ось так, метро в жахливому стані ,натомість "керівник"з родиною стали мільярдерами. Показово за 30 років незалежності України таке відбувалося усюди. Що не так з нашим народом, га?
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15.03.2024 02:57 Ответить
Всё, что нажито непосильным трудом: три куртки, три магнитофона, дача в Козыни, 3.
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15.03.2024 03:19 Ответить
...конфіскувати все,
розстріляти, може хоч одного...
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15.03.2024 04:17 Ответить
Ви бачили, які убогі фонтанчики питні поставили в метро? З гімна і палок...
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15.03.2024 05:55 Ответить
всім поху... що там в метро...
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15.03.2024 06:23 Ответить
Ти хочеш фонтани із фантою і пепсі за 5 млн штука?
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15.03.2024 06:38 Ответить
ти не їздиш в метро. ти їх не бачив. як не забуду, сфоткаю- покажу
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15.03.2024 12:39 Ответить
а ще ти не бачив, якою ганчіркою баба перила на ескалаторі протирає. Уж повір не від кутюр.
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15.03.2024 12:41 Ответить
Там тільки з однієї реклами можна намітити мільйони не кажучи про інше .
З метрополітену зробили "колхоз" дизайн , обліпили все рекламою лайном , навіщо взагалі робили проекти станцій платили кошти за це все , якщо всі станції обліпили однаково рекламним лайном ...
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15.03.2024 07:29 Ответить
когда в стране правохранительные органы по уши в дерьме и воровстве, остаются журналисты. да и те под колпаком у сбу.
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15.03.2024 09:19 Ответить
Якесь дивне у суспільства враження про елітарність (елітне майно у родичів). Дороге - значить елітне (і плювати, що це дороге може бути "Пшонка стайл", позбавлене всякого смаку). Таким чином елітарність визначається вмінням барижити та організовувати схематози, а не клепкою в голові, вкладом в розвиток суспільства, науки, мистецтва, економіки тощо.
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15.03.2024 09:58 Ответить
Треба дивитись на сплату податків, якщо купив майно з доходів по яким не було сплачено до бюджету податку на доходи, відразу конфіскація.
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15.03.2024 10:30 Ответить
Там все, зазвичай, чисто. Якісь фопи, тови через які проходять гроші за міфічні послуги. Навіть податки з фопів сплачені. В усякому разі, так роблять, якщо не повні дибіли.
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15.03.2024 11:04 Ответить
Якісь фопи не підходять бо це особисте майно. Тови також мають сплачувати податки. Це легко прослідкувати, якщо не інспектор не дибіл, або не зацікавлена особа.
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15.03.2024 14:52 Ответить
Цей випадок ще раз доказує,що Україна дуже багата країна,якби небуло розкрадань-ми могли б самі Євросоюзу кредити роздавати і інвестувати.Злодії при владі-велика проблема України.
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15.03.2024 11:04 Ответить
даже под ядерным грибом, продолжат схематозить и воровать...прям картина перед глазами, эпичная такая.....
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15.03.2024 11:09 Ответить
Классный парень...очередной, он, кстати ещё и депутат вроде, сразу видно действенная "кадровая" система (почти, как в столовке)- заработал, освободи место, дай заработать другому
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15.03.2024 11:34 Ответить
Наче Кличко нічого не знав! Підмочуєш свою репутацію пане Кличко. Ох підмочуєш...
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15.03.2024 11:43 Ответить
Отже, людина прийшла з Майдану.
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15.03.2024 14:58 Ответить
Коротко, а где сейчас президент Киевгорстроя Игорь Кушнир который побрил и обанкротил холдинг со своей женой? Инвестора на улице - а Кушнир в Ницце в поместье за 20 млн евро, без единого уголовного дела, Кличко тоже не в курсе был с 2012 года о схемах в Киевгорстрое, он просто в доле был, а инвестора - да по..уй на них
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15.03.2024 15:11 Ответить
А ну, давай бухти про "економічно обгрунтований тариф на проїзд" і про те як метрополітен зводить кінці з кінцями.
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15.03.2024 16:29 Ответить
**** конченная во время войны. Кто голосовал за этого ******? Они и есть ******
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15.03.2024 16:39 Ответить
Коротко, а где сейчас президент Киевгорстроя Игорь Кушнир который побрил и обанкротил холдинг со своей женой? Инвестора на улице - а Кушнир в Ницце в поместье за 20 млн евро, без единого уголовного дела, Кличко тоже не в курсе был с 2012 года о схемах в Киевгорстрое, он просто в доле был, а инвестора - да по..уй на них
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15.03.2024 17:23 Ответить
 
 