"Бывшая" - миллионерша, Козин и инвест-мама: журналисты обнаружили элитное имущество у родственников директора Киевского метрополитена Брагинского. ВИДЕО

Виктор Брагинский вступил в должность директора Киевского метрополитена в 2014 году. С тех пор у его родственников появилась недвижимость и машины.

Об этом говорится в расследовании BIHUS.Info, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты разобрали декларации чиновника, проанализировали новое имущество его родных и выяснили, что его мама-пенсионерка покупает дорогие квартиры, сестра покупает землю, бывшая жена-миллионерша строит дачу в Козине, а связанные с Брагинским люди получали подряды от самого метрополитена.

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