"Бывшая" - миллионерша, Козин и инвест-мама: журналисты обнаружили элитное имущество у родственников директора Киевского метрополитена Брагинского. ВИДЕО
Виктор Брагинский вступил в должность директора Киевского метрополитена в 2014 году. С тех пор у его родственников появилась недвижимость и машины.
Об этом говорится в расследовании BIHUS.Info, передает Цензор.НЕТ.
Журналисты разобрали декларации чиновника, проанализировали новое имущество его родных и выяснили, что его мама-пенсионерка покупает дорогие квартиры, сестра покупает землю, бывшая жена-миллионерша строит дачу в Козине, а связанные с Брагинским люди получали подряды от самого метрополитена.
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+25 Михаил Дужик #512165
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Там давня схема з рекламою у метрополітені через прокладку, якою є фірма очільника. Через цю прокладку до Метрополітену грубо кажучи доходить 1 копійка з кожної гривні, яку платять рекламодавці.
я розумію, добре розумію, що ці "обіцянки" були "па-пріколу для лахов"....
Співпадіння чи просто, як лохів розвів на млн з кишень…
КИЕВЛЯНИН! ЗАЧНИ МЕТРОСТРОЕВЦА! КОЗИН ЖДЕТ ИНВЕСТИЦИЙ!
Кілька років тому, зараз не пам"таю хто саме, сильно рвав жопу, що київському метро конче необхідні табло зворотнього відліку часу, бо без них далі ніяк. Нескажу чи встановили на всіх станціях але є на багатьох, замість табло за бюджетні кошти на станціях поставили по 8 телевізорів плазм для реклами, і весь час крутять рекламу, у вагонах рекламу розміщують теж, хто там скільки її розмістив ніхтоне рахує, реклама у них дорога, за ці кошти можна було б відремонтувати метрополітен.
розстріляти, може хоч одного...
З метрополітену зробили "колхоз" дизайн , обліпили все рекламою лайном , навіщо взагалі робили проекти станцій платили кошти за це все , якщо всі станції обліпили однаково рекламним лайном ...