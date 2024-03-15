Россиянин поражен моментом прилета украинского ударного дрона на НПЗ в Калужской области: "Них#я себе! Бл#дь!!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент прилета украинского дрона на нефтеперерабатывающий завод в Калужской области РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видеозаписи, предприятие, расположенное неподалеку от населенных пунктов Дурнево и Полотняный завод, получило значительные повреждения.
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МАТЕРИТСЯ, **** ,БУДЕШЬ- ЧАЩЕ..
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Тільки дебіли біля дурнів такі об'єкти будують.
Ну, тупые...
Ксе ж зрозуміло
нерозумію чому слідство не розпочате по подіям ..Тимошенко Кучма і вся Дніпропетровська шобла повинна сидіти довічно
Усі-усих запевняли - мир, дружба, кукурудза.
Не винуваті вони.
Одне й теж. Впасти-упасти, вкрасти-украсти. etc. etc.
Уражений - поражен
Ураженний - пораженный
і підсвітка заводу вжЕ у кольорах Українського Прапора
Там тільки "НИХ#Я" і "БЛ#ДЬ"