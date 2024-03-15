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Россиянин поражен моментом прилета украинского ударного дрона на НПЗ в Калужской области: "Них#я себе! Бл#дь!!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент прилета украинского дрона на нефтеперерабатывающий завод в Калужской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видеозаписи, предприятие, расположенное неподалеку от населенных пунктов Дурнево и Полотняный завод, получило значительные повреждения.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте: В российском Белгороде взрывы и пожары: "#банаврот! Прилет! Выбило все стекла! Машины горят! Ах#еть!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

НПЗ (242) россия (96095) уничтожение (7183) дроны (4074)


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Топ комментарии
+38
Нехай гніди звикають. (маловато канешна)👈
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15.03.2024 09:52
+35
Во первых, красиво!
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15.03.2024 09:52
+31
Ето хлопкі і бахі.
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15.03.2024 09:50
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Ето хлопкі і бахі.
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15.03.2024 09:50 Ответить
Не ніх.я, *****, а ***.о *****. І ***.останці такіж *****.
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15.03.2024 09:54 Ответить
А ****! - без привички хер устоіш!
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15.03.2024 09:51 Ответить
Для Дурнєва згодиться
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15.03.2024 11:05 Ответить
Лексика потихеньку стає нормативною починаючи з корабля.
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15.03.2024 09:52 Ответить
Нехай гніди звикають. (маловато канешна)👈
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15.03.2024 09:52 Ответить
Во первых, красиво!
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15.03.2024 09:52 Ответить
Це… бездоганно, блискуче, бомбезно! Вдало, винятково, витончено, влучно, вражаюче, гарно, гоже, дивовижно, довершено, захопливо! Казково, карколомно, круто, надзвичайно, невимовно, незрівнянно, неймовірно, неперевершено, приголомшливо, прекрасно, розкішно, славно, сприятливо, фантастично, феєрично, феноменально...
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15.03.2024 10:24 Ответить
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15.03.2024 11:38 Ответить
Файно
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16.03.2024 16:06 Ответить
А во-вторых - тоже красиво.. )
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16.03.2024 10:24 Ответить
Весна ,час бавовни.
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15.03.2024 09:52 Ответить
Нє останавлівайтєсь.
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15.03.2024 09:53 Ответить
Це вже інший завод чи позавчорашній? Шось заплутався...
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15.03.2024 09:54 Ответить
Служба безпеки України в ніч на 13 березня атакувала безпілотниками нафтопереробні заводи в Рязані, Кстово Нижегородської області та Кірішах Ленінградської області РФ.
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15.03.2024 10:07 Ответить
У ніч на 15 березня українські безпілотники атакували підприємство "Первый завод" у Калузькій області Росії, яке займається переробкою нафти, https://www.pravda.com.ua/news/2024/03/15/7446588/ повідомляє "Українська правда" із посиланням на на джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
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15.03.2024 10:30 Ответить
Кади Мазир?
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15.03.2024 09:54 Ответить
ПРИВЫКАЙ.... мОСКОВЧИК🤪

МАТЕРИТСЯ, **** ,БУДЕШЬ- ЧАЩЕ..

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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15.03.2024 09:55 Ответить
...неподалік населених пунктів Дурнєво... Джерело:

Тільки дебіли біля дурнів такі об'єкти будують.
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15.03.2024 09:55 Ответить
Красівоє
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15.03.2024 09:55 Ответить
Денафтофикация кацапії йде повним ходом,сторого в соотвєтствшї с графіком
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15.03.2024 09:55 Ответить
празднічная елюмінация встрєчает украінскій дпрон в блізі насєльонага пункта Дурнєво
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15.03.2024 09:57 Ответить
Важк перехрдити на українську? "Уражений" - це підстрелений. Якщо здивований, то "вражений". Цим ччсто УП грішить. У них всі кацапи, у яких потрапило, чомусь вражені. Чи то точністю, чи самим фактом ураження. 😊
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15.03.2024 09:58 Ответить
А тут то постійно, якась фобія на літеру "в", всюди "у" ліплять, чи треба, чи не треба.. То як скажи дурню богу молитись, то воно й чоло розіб`є.
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15.03.2024 10:05 Ответить
Шо, опять "каталитический крекинг"?
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15.03.2024 09:58 Ответить
Католический крякинг
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15.03.2024 13:10 Ответить
ООО "Первый завод" в поселке Полотняный Завод - крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Калужской области. Расположен недалеко от Москвы. Основной комплекс по переработке углеводородного сырья - установка АВБТ-101 мощностью 1,2 млн тонн в год.

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15.03.2024 10:01 Ответить
пикарды
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15.03.2024 10:02 Ответить
Опять кацапы крекинговыми установками дроны сбивают.
Ну, тупые...
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15.03.2024 10:03 Ответить
Нп. Дурнєво...
Ксе ж зрозуміло
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15.03.2024 10:08 Ответить
Спєцабасриция ідьот па плану,шо вам нє панятна рашисти?Ета проста план бил такой...
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15.03.2024 10:05 Ответить
"вьібарьі, вьібарьі..."(руснарпестня)
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15.03.2024 10:06 Ответить
прої...ти стратегічну авіацію кацапам за 0 грн 0 копійок а тепер дирчики пускати ...
нерозумію чому слідство не розпочате по подіям ..Тимошенко Кучма і вся Дніпропетровська шобла повинна сидіти довічно
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15.03.2024 10:06 Ответить
Так і порошенка посадити можуть, той теж 30 років крав...
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15.03.2024 10:08 Ответить
У них були політичні посади. У ті часи був такий тренд - на розброєння.
Усі-усих запевняли - мир, дружба, кукурудза.

Не винуваті вони.
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15.03.2024 19:10 Ответить
Вражений ,чи уражений ? це різні речі
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15.03.2024 10:09 Ответить
Вражений ураженням...
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15.03.2024 10:11 Ответить
Bob Fayn
Одне й теж. Впасти-упасти, вкрасти-украсти. etc. etc.
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15.03.2024 10:34 Ответить
Вражений - впечатльон
Уражений - поражен
Ураженний - пораженный
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15.03.2024 10:58 Ответить
Вдача - характер. Удача - везіння. Зовсім різне
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15.03.2024 11:08 Ответить
то святковий салют на честь вже відбувшоїся перемоги ***** в його майбутніх "виборах".
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15.03.2024 10:09 Ответить
Сходження благодатного вогню на пекельний мордор.
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15.03.2024 10:15 Ответить
Мосфільм проводить з'йомки на натурі.
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15.03.2024 10:18 Ответить

і підсвітка заводу вжЕ у кольорах Українського Прапора
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15.03.2024 10:24 Ответить
Може всрався?
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15.03.2024 10:29 Ответить
хлоп на якійсь іноземній мові розмовляв, а після вибуху так зразу на розсійскій забалакав
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15.03.2024 10:53 Ответить
У них сейчас новая тактика. Замалчивание. Комменты поотключали. Не выдержали украинцев)) поперлись на выборы.
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15.03.2024 11:33 Ответить
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15.03.2024 13:18 Ответить
Каацапня, і єта ми есчо не начналі! Далі буде...
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15.03.2024 13:49 Ответить
Росіянин не казав слово "СЕБЕ", такого слова немає в калузьком нарєчіі...
Там тільки "НИХ#Я" і "БЛ#ДЬ"
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15.03.2024 14:05 Ответить
по 100 раз в день на всей всей территории московии
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16.03.2024 18:17 Ответить
 
 