Россиянин поражен моментом прилета украинского ударного дрона на НПЗ в Калужской области: "Них#я себе! Бл#дь!!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент прилета украинского дрона на нефтеперерабатывающий завод в Калужской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видеозаписи, предприятие, расположенное неподалеку от населенных пунктов Дурнево и Полотняный завод, получило значительные повреждения.

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