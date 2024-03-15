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Двое мужчин в военной форме обворовывали в Херсоне заброшенные магазины и офисы. Их задержали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время комендантского часа мужчины, выдавая себя за военных, выносили из заброшенных офисов и магазинов все: от кофеварок до спорттренажеров и лампочек.

Об этом сообщили в полиции Херсонщины, информирует Цензор.НЕТ.

Злоумышленники тщательно готовились к ограблениям, заранее изучали систему охраны, наличие камер наблюдения и сигнализации.

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"Вечером, до начала комендантского часа или непосредственно во время его действия, злоумышленники, при необходимости выдавая себя за военных, проникали в помещения, забирали деньги и ценные вещи. Добычей воров было разное имущество: от кофеварок до спортивных тренажеров и лампочек", - говорится. в сообщении.

Их не могли поймать несколько месяцев. За это время злоумышленники ограбили 7 объектов. Вынесли имущества на общую сумму более 2 млн гривен.

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Но полицейские смогли заметить на записях камер наблюдения, что во время нескольких краж неподалеку стоит один и тот же автомобиль. Во время следующей кражи злоумышленников уже ждала засада.

Выяснилось, что задержанные – жители Николаева 40 и 43 лет. Один из них уже не раз был привлечен к уголовной ответственности за кражи.

Во время обыска у них изъяли целый арсенал оружия – гранаты, пистолеты, автоматы, винтовки, ножи, корпуса от мин, большое количество патронов, боеприпасов и снарядов разных модификаций. А также около 5 кг каннабиса. Также обнаружены гидравлические ножницы, плоскогубцы, фомки, разнообразные отмычки, отвертки и другие инструменты.

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Злоумышленникам сообщили о подозрении в краже и отправили под стражу. Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Двоє миколаєвців обкрадали в Херсоні офіси та магазини
Двоє миколаєвців обкрадали в Херсоні офіси та магазини
Двоє миколаєвців обкрадали в Херсоні офіси та магазини
Двоє миколаєвців обкрадали в Херсоні офіси та магазини
Двоє миколаєвців обкрадали в Херсоні офіси та магазини
Двоє миколаєвців обкрадали в Херсоні офіси та магазини
Двоє миколаєвців обкрадали в Херсоні офіси та магазини
Двоє миколаєвців обкрадали в Херсоні офіси та магазини
Двоє миколаєвців обкрадали в Херсоні офіси та магазини
Двоє миколаєвців обкрадали в Херсоні офіси та магазини
Двоє миколаєвців обкрадали в Херсоні офіси та магазини
Двоє миколаєвців обкрадали в Херсоні офіси та магазини

Автор: 

мародерство (463) Нацполиция (16552) Херсон (2879) хищение (679)


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Топ комментарии
+19
Схема відома, приліпити скотчем до стовпа і поставити рядом дрючок, щоб кожен херсонець міг "віддячити".
Це на добу, а далі за законною процедурою!
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15.03.2024 10:32
+10
мародерство, військовий час... вишка....
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15.03.2024 10:50
+9
По законам военного времени !
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15.03.2024 10:41
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Схема відома, приліпити скотчем до стовпа і поставити рядом дрючок, щоб кожен херсонець міг "віддячити".
Це на добу, а далі за законною процедурою!
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15.03.2024 10:32 Ответить
По законам военного времени !
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15.03.2024 10:41 Ответить
За добу не встигнуть віддячи всі бажаючі.
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15.03.2024 13:40 Ответить
Кажуть у Дніпрі біля Херсону гарні раки! От вам і маркетінгове решениє! І раки будуть і місце в тюрмі залишиться вільним для якогось розвідника...
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15.03.2024 13:53 Ответить
Я ловив раків на каховській греблі у дитинстві і продавав на трасі по 2 гривні десяток.
На тій самій трасі по який 24 лютого йшли російські колони
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15.03.2024 14:15 Ответить
за мародерство і цілий "букет порушень" - і тільки п"ять років?
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15.03.2024 10:34 Ответить
---
Та не смішіть мої тапочки..."Обявлять Підозру" .. і на тому все скінчиться..
...
За мішок комбікорму або зерна можуть дати від 5 до 8...
...
Схема відпрацьована ще з 37 років.. коли за три колоски давали 10 років
...
У законодавстві відносно " колхозного крестьянства" та " трудовога класса"
..
майже нічого не змінилося..
...
Щоб не попасти до буцигарні слід красти мілліонами і вагонами..
...
Або мати гарний дах, як оці хлопці..
...
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15.03.2024 11:22 Ответить
А шоб відсидіти рік у слідчому ізоляторі взагалі не треба нічого робити - просто "за походочку" могуть посадить
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15.03.2024 13:51 Ответить
От 5 до 8???
За мародёрство!
Это как?
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15.03.2024 10:44 Ответить
А як інакше? Місце місце посла вже зайнято рєзніковим
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15.03.2024 10:45 Ответить
Тогда и за людоедство нужно от пяти до восьми. Ну и если жертву перед тем как съесть убили, то тогда это смягчающее, и можно и условно дать, до второго проступка...
С такими законами и судами как у нас для полного развала государства и войны не надо - хватит с головой двух сроков молодого и креативного президенства.
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15.03.2024 10:59 Ответить
Це як би ще найшли атомну бімбу то могли до 10 років розкрутити а так 5 на двоїх.
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15.03.2024 12:17 Ответить
а это олег такое ****** ..правосудие.. во время войны --этих тварей поймали на мародерстве . отвезли бы на городскую свалку и расстреляли ***** . дали бы бомжам пару бутылок водки чтобы закопали вот и все . а так эти животные ничего не боятся ну дадут 8 лет через 4 года выйдет на удо и снова полезет грабить
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17.03.2024 06:24 Ответить
Нихуясе, американская граната и револьвер.
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15.03.2024 10:45 Ответить
Револьвер під флобера можна було б і не фотоорафувати, бо то іграшка
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15.03.2024 10:58 Ответить
мародерство, військовий час... вишка....
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15.03.2024 10:50 Ответить
Коли буде, як пошепче.
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15.03.2024 11:22 Ответить
*****, всех следователей и прокуроров на фронт, на полгодика, но в места погорячее! Если выживет, значит голова есть. Тогда надавать по заднице напутствий и можно вернуть на старое место стажером! Заодно послужит учебным пособием для новичков.
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15.03.2024 11:04 Ответить
Ти часом не онук сраліна? Був би на провладній позиції крав би як всі. Теж мені святий)
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15.03.2024 12:31 Ответить
Обізнанність аж пре!
А на провладну позицію тому і не попав, що характер дурний - де треба лизати я кусав. Тому мій рекорд у житті - командир взводу розвідки. Так шо команду комендантському взводу біля стіночки можу подавати!
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15.03.2024 13:46 Ответить
Як не в політику то в армію. Чому не в науку? Ну, менше з тим. Кругова порука вона повсюду. Зверху вимагають зтиснути скули? Прийдеться зтиснути.
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15.03.2024 15:08 Ответить
Ти на провладній позиції?
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15.03.2024 13:50 Ответить
Ще чого бракувало. Способів вести бізнес багато, не обов'язково занурюватися в політичне лайно.
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15.03.2024 15:10 Ответить
Например надеть форму и в комендантский час выносить закрытые магазины и офисы?
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15.03.2024 15:18 Ответить
Мені не настільки скучно. Всі вони там потім один одного пожруть. Не зараз то послідовники через роки десь згадають. Це вічний круговорот. Спокійний сон дорожче.
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15.03.2024 15:23 Ответить
Ну і де прийнятий закон проти мародерів від "нашої" НЕ ПРАЦЮЮЧОЇ ВЕРХОВНОЇ ЗРАДИ???
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15.03.2024 11:42 Ответить
5-8 років за арсенал важко зброї, 5 кг маріванни та мародерство? Та в нас найгуманніший кримінальний кодекс, шкіряний мʼяч 🤬🤬🤬
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15.03.2024 12:27 Ответить
Найтупіші і найжадібніші слідаки і прокурори! Їм треба в петлиці не щити з мечами, а жабу зелену.
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15.03.2024 13:48 Ответить
Ну там дещо інша мотивація, мені здається. Наша судова система є креатурою кaцaпa портнова. Тож дивно що взагалі якісь строки дають, а не випускають на волю «за відсутністю складу злочину
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15.03.2024 18:47 Ответить
Шоб на волю то треба забашлять ще слідаку. Щоб всі докази він оформив з процесуальними порушеннями. Тоді адвокат зробить не дійсними і трохи забашлять прокурору, щоб не ви***бувався і відзивав звинувачення у суді. Найдешевший шлях на волю...
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15.03.2024 19:39 Ответить
Якщо по справі проходитиме патріот, то там башляй не башляй, до сраки. А якщо якась ватна потвора, або рецидивіст то з ними як з рідними. Я про це взагалі т
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16.03.2024 00:16 Ответить
В Україні патріоти - це чужерідний елемент, рудимент лицарського минулого і головний ворог барижно-продажного каганату! Вони - могильщик кагального олігархату. Та й не пропонують вони хабаря.
Тому тут охорона місця біля кормушки - головна мета церберів правохренітельной системи!
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16.03.2024 09:45 Ответить
Теж мені грабіжники. Дурачки якісь. В опі грабіжники капітальні, в законі. А дибільний мєнт сидить викрутки схожі на ключ розглядає. Геній мислитель.
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15.03.2024 12:29 Ответить
Зловмисникам повідомили про підозру в крадіжці та відправили під варту. Джерело:

Ну канабис же медицинский, а оружие страйкбольное ....
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15.03.2024 14:36 Ответить
Война и мародерство просто неразрывно. Оставленные хаты бомбят в первую очередь соседи. Потом идет волна приезжие на грузовых.
Скоко комков пооткрывалось в относительно безопасных местах.
Про военных врать не буду у нас не было. Но.
Кто то же на блокпостах пропускает барахло из зон б.д
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15.03.2024 16:23 Ответить
Похоже следаку уже забашляли - отсюда и открытие дела по почетной, но не грозной статье. Прокурор и судья еще попросят доплатить, за то они сделают гопстопников-мародереров ворами в законе (украинском)!
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15.03.2024 19:44 Ответить
Сколько лет за хранение оружия в Украине?

Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет..
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17.03.2024 15:57 Ответить
Интересно с чем связан такой шпагат - от 3 до семи? Это для торговли с подследственным?
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17.03.2024 16:00 Ответить
 
 