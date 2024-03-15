Двое мужчин в военной форме обворовывали в Херсоне заброшенные магазины и офисы. Их задержали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Во время комендантского часа мужчины, выдавая себя за военных, выносили из заброшенных офисов и магазинов все: от кофеварок до спорттренажеров и лампочек.
Об этом сообщили в полиции Херсонщины, информирует Цензор.НЕТ.
Злоумышленники тщательно готовились к ограблениям, заранее изучали систему охраны, наличие камер наблюдения и сигнализации.
"Вечером, до начала комендантского часа или непосредственно во время его действия, злоумышленники, при необходимости выдавая себя за военных, проникали в помещения, забирали деньги и ценные вещи. Добычей воров было разное имущество: от кофеварок до спортивных тренажеров и лампочек", - говорится. в сообщении.
Их не могли поймать несколько месяцев. За это время злоумышленники ограбили 7 объектов. Вынесли имущества на общую сумму более 2 млн гривен.
Но полицейские смогли заметить на записях камер наблюдения, что во время нескольких краж неподалеку стоит один и тот же автомобиль. Во время следующей кражи злоумышленников уже ждала засада.
Выяснилось, что задержанные – жители Николаева 40 и 43 лет. Один из них уже не раз был привлечен к уголовной ответственности за кражи.
Во время обыска у них изъяли целый арсенал оружия – гранаты, пистолеты, автоматы, винтовки, ножи, корпуса от мин, большое количество патронов, боеприпасов и снарядов разных модификаций. А также около 5 кг каннабиса. Также обнаружены гидравлические ножницы, плоскогубцы, фомки, разнообразные отмычки, отвертки и другие инструменты.
Злоумышленникам сообщили о подозрении в краже и отправили под стражу. Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
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Це на добу, а далі за законною процедурою!
На тій самій трасі по який 24 лютого йшли російські колони
Та не смішіть мої тапочки..."Обявлять Підозру" .. і на тому все скінчиться..
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За мішок комбікорму або зерна можуть дати від 5 до 8...
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Схема відпрацьована ще з 37 років.. коли за три колоски давали 10 років
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У законодавстві відносно " колхозного крестьянства" та " трудовога класса"
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майже нічого не змінилося..
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Щоб не попасти до буцигарні слід красти мілліонами і вагонами..
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Або мати гарний дах, як оці хлопці..
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За мародёрство!
Это как?
С такими законами и судами как у нас для полного развала государства и войны не надо - хватит с головой двух сроков молодого и креативного президенства.
А на провладну позицію тому і не попав, що характер дурний - де треба лизати я кусав. Тому мій рекорд у житті - командир взводу розвідки. Так шо команду комендантському взводу біля стіночки можу подавати!
Тому тут охорона місця біля кормушки - головна мета церберів правохренітельной системи!
Ну канабис же медицинский, а оружие страйкбольное ....
Скоко комков пооткрывалось в относительно безопасных местах.
Про военных врать не буду у нас не было. Но.
Кто то же на блокпостах пропускает барахло из зон б.д
Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет..