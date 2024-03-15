Двое мужчин в военной форме обворовывали в Херсоне заброшенные магазины и офисы. Их задержали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время комендантского часа мужчины, выдавая себя за военных, выносили из заброшенных офисов и магазинов все: от кофеварок до спорттренажеров и лампочек.

Об этом сообщили в полиции Херсонщины, информирует Цензор.НЕТ.

Злоумышленники тщательно готовились к ограблениям, заранее изучали систему охраны, наличие камер наблюдения и сигнализации.

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"Вечером, до начала комендантского часа или непосредственно во время его действия, злоумышленники, при необходимости выдавая себя за военных, проникали в помещения, забирали деньги и ценные вещи. Добычей воров было разное имущество: от кофеварок до спортивных тренажеров и лампочек", - говорится. в сообщении.

Их не могли поймать несколько месяцев. За это время злоумышленники ограбили 7 объектов. Вынесли имущества на общую сумму более 2 млн гривен.

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Но полицейские смогли заметить на записях камер наблюдения, что во время нескольких краж неподалеку стоит один и тот же автомобиль. Во время следующей кражи злоумышленников уже ждала засада.

Выяснилось, что задержанные – жители Николаева 40 и 43 лет. Один из них уже не раз был привлечен к уголовной ответственности за кражи.

Во время обыска у них изъяли целый арсенал оружия – гранаты, пистолеты, автоматы, винтовки, ножи, корпуса от мин, большое количество патронов, боеприпасов и снарядов разных модификаций. А также около 5 кг каннабиса. Также обнаружены гидравлические ножницы, плоскогубцы, фомки, разнообразные отмычки, отвертки и другие инструменты.

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Злоумышленникам сообщили о подозрении в краже и отправили под стражу. Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.























