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"Слуга народа" Тищенко за последние годы построил себе в Ужгороде бизнес-империю, - СМИ. ВИДЕО

Киевский "слуга народа" Николай Тищенко, его семья и приближенные к нему люди за последние 2 года обзавелись в Ужгороде апартаментами, рядом бизнесов и "своими людьми" на высоких должностях.

Об этом говорится в расследовании журналистов Украинской правды, сообщает Цензор.НЕТ.

Тищенко – депутат-мажоритарщик, избранный по спискам "Слуги народа" на одном из киевских округов. В марте 2021 года его назначили главой Закарпатской областной организации партии СН, но в середине 2022-го сняли "из-за плохой репутации".

Впрочем, присутствие в регионе он сохранил и ведет активную бизнес-деятельность.

Журналисты проследили за поездкой Тищенко на Закарпатье в феврале 2024 года.

С кем Тищенко встречался на Закарпатье

Он останавливался в одном из самых дорогих ЖК Ужгорода, где живет его бывшая жена Алла Барановская с сыном Давидом. Супруги развелись именно перед тем, как снова были открыты декларации чиновников. Журналисты предполагают, что развод может быть фиктивным. Сам Тищенко это отрицает.

Барановская владеет в Ужгороде салоном красоты. Она проживает в одном из самых дорогих домов Ужгорода. При этом апартаментов в собственности там нет ни у Тищенко, ни у Барановской. Депутат говорит журналистам, что не знает, кому принадлежит это жилье и кто платит за его аренду.

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После встречи с Барановской Тищенко уехал в загородный комплекс "Киликия", принадлежащий местному депутату-слуге Арсену Мелкумяну. По данным Украинской правды, после назначения Тищенко главой закарпатской ячейки СН при его содействии Мелкумян стал секретарем Ужгородского городского совета (сейчас он уже эту должность потерял).

Журналисты утверждают, что Мелкумян связан с Тищенко бизнес-интересами. Мелкумян в комментарии журналистам сказал, что бизнес-отношений с Тищенко нет, а они просто вместе раньше работали как с руководителем ячейки партии. Приезд Тищенко в феврале в ресторан он объяснил тем, что это заведение питания и туда может кто-угодно прийти.

Также Тищенко ненадолго встречался в Ужгороде с новым председателем Мукачевской РГА Сергеем Гайдаем. А после этого несколько часов говорил в ресторане с бывшим начальником экологической инспекции в Закарпатской области, который сейчас является первым заместителем начальника Михаилом Банком. По данным журналистов УП, назначение Банка лоббировал именно Тищенко.

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Банк журналистам сказал, что обсуждал с Тищенко экологические нарушения в лесной отрасли. NGL Media ранее проводило расследование о вероятной причастности Михаила и его отца к хищению земельных участков.

Имущество Тищенко на Закарпатье

У журналистов есть данные о возможной связи Тищенко с комплексом отдыха "Бристоль". Возле этой гостиницы журналисты видели коллегу Тищенко Андрея Стрихарского. Также в недостроенный паркинг Бристоля въехал электрокар Mercedes, штрафы за который приходили на владелицу гостиницы Камаеву. До того, как стать владелицей гостиницы, она работала директором строительной фирмы "Статус-премиум".

Еще один возможный бизнес Тищенко в Ужгороде – похоронное бюро "Сяйво". Его официальная владелица – Светлана Андриенко. Муж Светланы по фамилии Зинченко - помощник Тищенко на общественных началах. Светлана отрицает связь бизнеса с народным депутатом, а также сказала, что ее муж на Тищенко не работает. Сам Зинченко сказал, что со своей женой уже разошелся.

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По данным УП, Тищенко часто пользуется не принадлежащим ему имуществом - квартирой в Киеве, квартирой в Ужгороде, двумя машинами.

Что обо всем этом говорит сам Тищенко

В комментарии журналистам Тищенко подтвердил, что пользуется автомобилем человека по фамилии Орлов, которого журналисты назвали его водителем. Тищенко обещал отразить информацию в декларации за 2023 год, а пока он не скажет, чтобы была "маленькая интрига".

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Лоббирование Михаила Банка депутат возразил. Относительно гостиницы "Бристоль" Тищенко сначала сказал, что такого не знает, а потом вспомнил, что знает. По его словам, с этой гостиницей связан другой парламентарий, от "Слуги народа". Журналист Михаил Ткач отметил, что есть данные о причастности к гостинице и самому Тищенко, а не только Стрихарского. Тищенко назвал это ложью и сказал, что был там только раз, когда "открывал уголовное дело" по захвату территории. Относительно "Сяйва" Тищенко сказал, что связи нет, но признал, что Зинченко до сих пор является его помощником на общественных началах и он "хорошо работает".

"Никакого отношения не знаю, и жену видел однажды, еще давно", - сказал Тищенко о владелице "Сяйва".

Автор: 

Ужгород (437) Тищенко Николай (337) Закарпатская область (2606)


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Топ комментарии
+51
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15.03.2024 11:31
+24
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15.03.2024 11:37
+21
Не так страшні російські воші, як наші доморощенні українські гниди!
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15.03.2024 11:38
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А ведь первоначально Зеленский направил Колю Котлету в Ужгород для наведения порядка на таможне и борьбой там с коррупцией.
Результаты борьбы на лицо - построена личная Империя Коли с подачи Зеленского и поддержки кума Тищенко - Ермака.
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15.03.2024 13:20 Ответить
СЛИЗЬКИЙ ГАД
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15.03.2024 13:24 Ответить
концентрація бізнесу цього типа на закарпатті - це дуже серйозний факт. враховуючи наполегливе бажання його кума дєрьмачили зустрітися з орбаном й про щось домовитися з ним, може свідчити про те, що зелені тварі готують ґрунт для втечі після розпаду країни. наприклад, щось дуже важливе пообіцяти орбану зараз, аби потім, після повної поразки, віддавши мадярам закарпаття, одержати від них юридичне прикриття, недоторканність й легалізацію усього чесно спижженого з 2019 року. це, звісно, виглядає як конспірологія, але розуміючи, що за публіка править зараз, її прогниле зелене нутро, я вже не здивуюся нічому...
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15.03.2024 13:39 Ответить
Гандон кароч... Це якщо коротко...
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15.03.2024 13:45 Ответить
А він для того і йшов у владу. Питання до виборців. Якого Х вони його вибрали. Лохі кончені
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15.03.2024 14:16 Ответить
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15.03.2024 14:17 Ответить
А що буданга така перелякана i обдристана на фото, мабудь прийдеться давати свiдчення за злочiнну змову
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15.03.2024 15:02 Ответить
найкраща частина населення України воює, віддає життя і здоровя своє а ось таки катлети як цей підарас коля виживають і дуже добре живуть і що робити????? хто залишиться ,, розбудовувати Україну,, Оця Каклета???.
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15.03.2024 15:54 Ответить
виживуть ті, хто заробляє більше 35000 грн. і не воює.
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15.03.2024 22:54 Ответить
Партія "слуг народа" "моральних уродів".
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15.03.2024 16:42 Ответить
Где Робин Гуд? Если нет закона. Возможно он и не виноват, но где мазафак Робин Гуд? Только отбирать у Воров награбленное и раздавать народу, другого выхода - лично я не вижу. Сложно этих Воров грабить, они же людей и простой народ грабят! Если закон не работает, нужен тогда Робин Гуд- (отношение народа к Ворам которые грабят народ)
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15.03.2024 17:59 Ответить
Дякую!
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15.03.2024 22:22 Ответить
Гнида безсовісна...
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15.03.2024 21:12 Ответить
Воины придут после войны, будет где им отдохнуть.
А коляна в обслугу, раз он слуга народа))
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15.03.2024 21:36 Ответить
Хочу бути багатим, як зелена команда.
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15.03.2024 22:21 Ответить
Вова Зеленский он хороший , это ему Порошенко Колю котлету в партию слуг народа , подсунул. И Марьяну Безумную тоже он подсунул . И тоже с Оболони.
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15.03.2024 22:43 Ответить
--Це кінчене .моральне.убожество-- паразит яке розпухло від обжорства в час загально--людського горя--заслуговує лише всеохоплюючої зневаги-призирства ( хіба що за винятком отих даунів--73 % ) Це діагноз нинішній ЗЕ-владі !!!
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16.03.2024 00:16 Ответить
Ніколи ще у нас не було влади, такої брехливої, воровливої і серливої!
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16.03.2024 05:37 Ответить
Они - наш приговор.
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16.03.2024 05:46 Ответить
Кияни обрали двох видатних депутатів ********* це Тищенко і Безугла
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16.03.2024 12:00 Ответить
Читаю комменты и как только 73% не называют.Только давайте вспомним Юльку с газовой каббалой,когда газ покупали дороже чем вся Европа
Пороха с фабрикой в рашке,дело "Свинорчука",угольное дело "Роттердам"
А Иловайск забили?Порох парад в Киеве принимал,а парней как в тире пи.ары расстреливали.Пороху поверили,а он доверие про.рал.Идёт война .Слава Украине.
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16.03.2024 18:03 Ответить
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