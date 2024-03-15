"Слуга народа" Тищенко за последние годы построил себе в Ужгороде бизнес-империю, - СМИ. ВИДЕО

Киевский "слуга народа" Николай Тищенко, его семья и приближенные к нему люди за последние 2 года обзавелись в Ужгороде апартаментами, рядом бизнесов и "своими людьми" на высоких должностях.

Об этом говорится в расследовании журналистов Украинской правды, сообщает Цензор.НЕТ.

Тищенко – депутат-мажоритарщик, избранный по спискам "Слуги народа" на одном из киевских округов. В марте 2021 года его назначили главой Закарпатской областной организации партии СН, но в середине 2022-го сняли "из-за плохой репутации".

Впрочем, присутствие в регионе он сохранил и ведет активную бизнес-деятельность.

Журналисты проследили за поездкой Тищенко на Закарпатье в феврале 2024 года.

С кем Тищенко встречался на Закарпатье

Он останавливался в одном из самых дорогих ЖК Ужгорода, где живет его бывшая жена Алла Барановская с сыном Давидом. Супруги развелись именно перед тем, как снова были открыты декларации чиновников. Журналисты предполагают, что развод может быть фиктивным. Сам Тищенко это отрицает.

Барановская владеет в Ужгороде салоном красоты. Она проживает в одном из самых дорогих домов Ужгорода. При этом апартаментов в собственности там нет ни у Тищенко, ни у Барановской. Депутат говорит журналистам, что не знает, кому принадлежит это жилье и кто платит за его аренду.

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После встречи с Барановской Тищенко уехал в загородный комплекс "Киликия", принадлежащий местному депутату-слуге Арсену Мелкумяну. По данным Украинской правды, после назначения Тищенко главой закарпатской ячейки СН при его содействии Мелкумян стал секретарем Ужгородского городского совета (сейчас он уже эту должность потерял).

Журналисты утверждают, что Мелкумян связан с Тищенко бизнес-интересами. Мелкумян в комментарии журналистам сказал, что бизнес-отношений с Тищенко нет, а они просто вместе раньше работали как с руководителем ячейки партии. Приезд Тищенко в феврале в ресторан он объяснил тем, что это заведение питания и туда может кто-угодно прийти.

Также Тищенко ненадолго встречался в Ужгороде с новым председателем Мукачевской РГА Сергеем Гайдаем. А после этого несколько часов говорил в ресторане с бывшим начальником экологической инспекции в Закарпатской области, который сейчас является первым заместителем начальника Михаилом Банком. По данным журналистов УП, назначение Банка лоббировал именно Тищенко.

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Банк журналистам сказал, что обсуждал с Тищенко экологические нарушения в лесной отрасли. NGL Media ранее проводило расследование о вероятной причастности Михаила и его отца к хищению земельных участков.

Имущество Тищенко на Закарпатье

У журналистов есть данные о возможной связи Тищенко с комплексом отдыха "Бристоль". Возле этой гостиницы журналисты видели коллегу Тищенко Андрея Стрихарского. Также в недостроенный паркинг Бристоля въехал электрокар Mercedes, штрафы за который приходили на владелицу гостиницы Камаеву. До того, как стать владелицей гостиницы, она работала директором строительной фирмы "Статус-премиум".

Еще один возможный бизнес Тищенко в Ужгороде – похоронное бюро "Сяйво". Его официальная владелица – Светлана Андриенко. Муж Светланы по фамилии Зинченко - помощник Тищенко на общественных началах. Светлана отрицает связь бизнеса с народным депутатом, а также сказала, что ее муж на Тищенко не работает. Сам Зинченко сказал, что со своей женой уже разошелся.

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По данным УП, Тищенко часто пользуется не принадлежащим ему имуществом - квартирой в Киеве, квартирой в Ужгороде, двумя машинами.

Что обо всем этом говорит сам Тищенко

В комментарии журналистам Тищенко подтвердил, что пользуется автомобилем человека по фамилии Орлов, которого журналисты назвали его водителем. Тищенко обещал отразить информацию в декларации за 2023 год, а пока он не скажет, чтобы была "маленькая интрига".

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Лоббирование Михаила Банка депутат возразил. Относительно гостиницы "Бристоль" Тищенко сначала сказал, что такого не знает, а потом вспомнил, что знает. По его словам, с этой гостиницей связан другой парламентарий, от "Слуги народа". Журналист Михаил Ткач отметил, что есть данные о причастности к гостинице и самому Тищенко, а не только Стрихарского. Тищенко назвал это ложью и сказал, что был там только раз, когда "открывал уголовное дело" по захвату территории. Относительно "Сяйва" Тищенко сказал, что связи нет, но признал, что Зинченко до сих пор является его помощником на общественных началах и он "хорошо работает".

"Никакого отношения не знаю, и жену видел однажды, еще давно", - сказал Тищенко о владелице "Сяйва".