Украинский экипаж БМП M2A2 Bradley "разматывает" в ближнем бою российский БТР-82А под Авдеевкой. ВИДЕО

Украинский экипаж американского БМП M2A2 Bradley в ближнем бою уничтожил российский БТР-82А под Авдеевкой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боя опубликована в соцсетях.

"А вот как выглядела вчерашняя утилизация российского БТР-82А под Авдеевкой с места командира БМП M2A2 Bradley. Наша машина выскочила из засады и с небольшого расстояния в несколько десятков метров размотала вражескую технику в ближнем бою. Bradley продолжает показывать себя как одна из самых лучших машин на войне!", - отмечает автор публикации.

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