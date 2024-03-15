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Украинский экипаж БМП M2A2 Bradley "разматывает" в ближнем бою российский БТР-82А под Авдеевкой. ВИДЕО

Украинский экипаж американского БМП M2A2 Bradley в ближнем бою уничтожил российский БТР-82А под Авдеевкой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боя опубликована в соцсетях.

"А вот как выглядела вчерашняя утилизация российского БТР-82А под Авдеевкой с места командира БМП M2A2 Bradley. Наша машина выскочила из засады и с небольшого расстояния в несколько десятков метров размотала вражескую технику в ближнем бою. Bradley продолжает показывать себя как одна из самых лучших машин на войне!", - отмечает автор публикации.

Читайте: Тело оккупанта с куском белой ткани взлетает высоко вверх при взрыве. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19613) уничтожение (7183) боевые действия (4280) Авдеевка (2444) БМП (404)


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Топ комментарии
+34
А що краще: одне таке відео, чи 10 "гундосиків"?
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15.03.2024 11:42
+20
Красівоє. А ще музика M242 Bushmaster має приємний мотив та запальний ритм.
Так і шепче "Давай, давай, давай! Направо і наліво, та по центру, кацапам насипай.".
Ах, лента за лентою, Джо Байден, набої подавай.
25 × 137 mm до списку долучати, дивись, не забувай!
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15.03.2024 12:02
+17
Хлопцям уклін та дяка за роботу, США дяка за Бредли.
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15.03.2024 11:45
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Ну так - в БТРі сидів Замотаєв - от він иого и розмотав
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15.03.2024 11:37 Ответить
Зараз лаптеногі скажуть що то був деревʼяний бтр, тому хохли його перемогли
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15.03.2024 11:38 Ответить
Красівоє. А ще музика M242 Bushmaster має приємний мотив та запальний ритм.
Так і шепче "Давай, давай, давай! Направо і наліво, та по центру, кацапам насипай.".
Ах, лента за лентою, Джо Байден, набої подавай.
25 × 137 mm до списку долучати, дивись, не забувай!
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15.03.2024 12:02 Ответить
Що краще - 1 "Бредлі" або 10 БМП?
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15.03.2024 11:39 Ответить
А що краще: одне таке відео, чи 10 "гундосиків"?
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15.03.2024 11:42 Ответить
переконаний що для зе кожноденні відоси краще ніж підбитий бтр
бо бтр не дає йому права або шансів на другий термін, а відоси 50*50
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16.03.2024 16:47 Ответить
бредли....тут как бы вопрос глупый,что лучше 1 хаймарс или 200 катапульт средневековых?)
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15.03.2024 11:43 Ответить
все нам бачити и бредли и снаряды и атакамсики,сопли нехер размазывать.
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15.03.2024 11:49 Ответить
Тобі то чого хвилюватися, - дасть омеріга-не дасть омеріга, якщо і дасть, тобі точно ніхто доповідати не буде🤔🧐😁 Хоча тобі з дивану видніше, херой в маминій кофті 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺⚰️➕🕯️💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷👉🖕🖕🖕🛳️
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15.03.2024 11:55 Ответить
Кацап, твоя русня нічого не виробляє крім трун на колесах
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15.03.2024 12:05 Ответить
кацапе, читай:
Росія почала використовувати в Україні китайські гольф-кари Desertcross-1000 через шалені втрати БМП, - Forbes Джерело:
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15.03.2024 12:10 Ответить
Жесть... Металорезка...
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15.03.2024 11:40 Ответить
Українські БТР-4Е з відповідним модулем (Грім/Швал/Парус - 30мм автоматична пушка) засрашинські танки ще краще "розмотує". В такому ж стилі. Але державні зрадники з фаміліями, які ви можете подивитись одразу після назв посад "Президент України" та "Міністр оборони України" - з 2000 до 2022 року промоглися для ЗСУ купити за 22 роки менше 150 машин, при цьому продати як "надлишкове майно армії" декілька тисяч БТР-ів.
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15.03.2024 15:36 Ответить
Вони зовсім їх купувати не збиралися. То брак, який навіть зачуханий Ирак приймати відмовився.
28 февраля 2013 года представитель комиссии по безопасности и обороне парламента Ирака Шиван Мухаммед Таха обвинил украинскую сторону в срывах сроков поставок и низком качестве продукции: с момента ратификации контракта поставлено около 100 машин вместо предусмотренных 420, а сами БТР «очень старые, корпуса ржавые, машины непригодны к эксплуатации»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-4#cite_note-ReferenceA-42 [42] .
2 января 2014 года иракская сторона вернула Украине партию из 42 БТР-4, мотивируя это наличием трещин в корпусах бронетранспортёровhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-4#cite_note-43 [43] .
Иракские военные, получившие партию из 88 украинских бронетранспортёров БТР-4, смогли завести только 56 машин, но и из них тронулись с места лишь 34. Об этом говорится в письме, направленном в «Укроборонпром» бывшим руководителем компании «Укрспецэкспорт» А.Коваленко от 28 июля 2014 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-4#cite_note-45 [45] .
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16.03.2024 13:28 Ответить
Дякую.
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15.03.2024 11:44 Ответить
Хлопцям уклін та дяка за роботу, США дяка за Бредли.
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15.03.2024 11:45 Ответить
War Archive
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15.03.2024 11:54 Ответить
Чомусь відео тільки з Брєдлі, а як там Мардери, Страйкери, CV-90..?
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15.03.2024 12:02 Ответить
лада калина проти форда мустанга (добре що музоном ролик не спаскудили)
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15.03.2024 12:03 Ответить
"Лєпота !", "Приятно глазу!", - як казали у совдепівських фільмах.
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15.03.2024 12:04 Ответить
Хлопці цвяхи в свинособак забивають..
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15.03.2024 12:04 Ответить
свинцеві ))
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15.03.2024 13:04 Ответить
Судя по голосам - в эту игру-стрелялку играли всем экипажем! 👌
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15.03.2024 12:55 Ответить
Go away russian pig 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🤮🤮🤮🐖🐖
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15.03.2024 22:12 Ответить
як паровИй молот.. - накував кілька скрєпок і нарубав трохи фаршу з кількох тон заліза з гівном всередині
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15.03.2024 13:02 Ответить
Головне, що Золофьйов сказав, що Бредлі - це йухня, а БМП - кросаучєг
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15.03.2024 13:59 Ответить
Посмотреть бы что у кацапов в это время происходило в БТРе вот шоу было бы.
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15.03.2024 20:16 Ответить
zajebisty anigiliator !
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16.03.2024 12:28 Ответить
 
 