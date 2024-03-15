Украинский экипаж БМП M2A2 Bradley "разматывает" в ближнем бою российский БТР-82А под Авдеевкой. ВИДЕО
Украинский экипаж американского БМП M2A2 Bradley в ближнем бою уничтожил российский БТР-82А под Авдеевкой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боя опубликована в соцсетях.
"А вот как выглядела вчерашняя утилизация российского БТР-82А под Авдеевкой с места командира БМП M2A2 Bradley. Наша машина выскочила из засады и с небольшого расстояния в несколько десятков метров размотала вражескую технику в ближнем бою. Bradley продолжает показывать себя как одна из самых лучших машин на войне!", - отмечает автор публикации.
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+34 Ol Ol #584272
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+20 Aleksander Lukashenko
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+17 Старый зольдат
показать весь комментарий15.03.2024 11:45 Ссылка
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Так і шепче "Давай, давай, давай! Направо і наліво, та по центру, кацапам насипай.".
Ах, лента за лентою, Джо Байден, набої подавай.
25 × 137 mm до списку долучати, дивись, не забувай!
бо бтр не дає йому права або шансів на другий термін, а відоси 50*50
Росія почала використовувати в Україні китайські гольф-кари Desertcross-1000 через шалені втрати БМП, - Forbes Джерело:
28 февраля 2013 года представитель комиссии по безопасности и обороне парламента Ирака Шиван Мухаммед Таха обвинил украинскую сторону в срывах сроков поставок и низком качестве продукции: с момента ратификации контракта поставлено около 100 машин вместо предусмотренных 420, а сами БТР «очень старые, корпуса ржавые, машины непригодны к эксплуатации»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-4#cite_note-ReferenceA-42 [42] .
2 января 2014 года иракская сторона вернула Украине партию из 42 БТР-4, мотивируя это наличием трещин в корпусах бронетранспортёровhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-4#cite_note-43 [43] .
Иракские военные, получившие партию из 88 украинских бронетранспортёров БТР-4, смогли завести только 56 машин, но и из них тронулись с места лишь 34. Об этом говорится в письме, направленном в «Укроборонпром» бывшим руководителем компании «Укрспецэкспорт» А.Коваленко от 28 июля 2014 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-4#cite_note-45 [45] .