Задержаны 16 нарушителей, пытавшихся попасть в Венгрию: они оплатили переправщику $111 500, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Пограничники задержали 16 мужчин, планировавших незаконно перейти границу и попасть в Венгрию. Вместе с ними задержан и переправщик.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Сначала пограничники заметили 12 человек, направлявшихся в сторону госграницы. Впоследствии - еще 5. Сопровождал их 27-летний местный житель, который вместе с "клиентами" пытался убежать от правоохранителей.

Мужчин доставили в пограничное подразделение. На них составлены админпротоколы. По переправщику направлено сообщение в Нацполицию", - говорится в сообщении.

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