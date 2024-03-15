Задержаны 16 нарушителей, пытавшихся попасть в Венгрию: они оплатили переправщику $111 500, - Госпогранслужба. ВИДЕО
Пограничники задержали 16 мужчин, планировавших незаконно перейти границу и попасть в Венгрию. Вместе с ними задержан и переправщик.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
"Сначала пограничники заметили 12 человек, направлявшихся в сторону госграницы. Впоследствии - еще 5. Сопровождал их 27-летний местный житель, который вместе с "клиентами" пытался убежать от правоохранителей.
Мужчин доставили в пограничное подразделение. На них составлены админпротоколы. По переправщику направлено сообщение в Нацполицию", - говорится в сообщении.
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+9 Дмитрий Сириус
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Сподіваюсь, "переправник" вже отримав чергове звання та підвищення по службі? 🤣
.
Оманський, недопрацьовує …