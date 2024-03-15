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Задержаны 16 нарушителей, пытавшихся попасть в Венгрию: они оплатили переправщику $111 500, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Пограничники задержали 16 мужчин, планировавших незаконно перейти границу и попасть в Венгрию. Вместе с ними задержан и переправщик.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Сначала пограничники заметили 12 человек, направлявшихся в сторону госграницы. Впоследствии - еще 5. Сопровождал их 27-летний местный житель, который вместе с "клиентами" пытался убежать от правоохранителей.

Мужчин доставили в пограничное подразделение. На них составлены админпротоколы. По переправщику направлено сообщение в Нацполицию", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело организатора "схем для уклонистов" закрыли из-за "правок Лозового". Зеленский игнорирует петицию об их отмене, - Шабунин

Автор: 

Госпогранслужба (6564) граница (5302) уклонисты (918)


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Топ комментарии
+9
Переправник І грошей заробив i допоміг ТЦК
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15.03.2024 13:20
+8
Хлопці - ухилянти , не робіть цього , бо всім соромно за ваші не обдумані діі 😠
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15.03.2024 13:07
+7
/вони сплатили переправникові $111 500\
Сподіваюсь, "переправник" вже отримав чергове звання та підвищення по службі? 🤣
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15.03.2024 13:18
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якісь береговські "койоти" хєрові...
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15.03.2024 13:02 Ответить
організую переправку до Е100нії - карту монобанку у п.п. скину ))
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15.03.2024 13:06 Ответить
Хлопці - ухилянти , не робіть цього , бо всім соромно за ваші не обдумані діі 😠
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15.03.2024 13:07 Ответить
Ти це про себе? Не варто - і так знають про тебе вже всі. Раніше, може, тільки не поважали, а тепер і зневажають.
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15.03.2024 13:18 Ответить
Тупа тварина, це такі уй.бки як ти! Іди накуй за кораблем!
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15.03.2024 13:20 Ответить
ви трохи дупля не відстрілюєте, що таке кндр
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15.03.2024 13:45 Ответить
Добре, Ви їх! Молодчинка!
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15.03.2024 13:48 Ответить
від оманського життя.... ЕХ
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15.03.2024 13:07 Ответить
Переправник - Харон?
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15.03.2024 13:08 Ответить
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15.03.2024 13:10 Ответить
/вони сплатили переправникові $111 500\
Сподіваюсь, "переправник" вже отримав чергове звання та підвищення по службі? 🤣
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15.03.2024 13:18 Ответить
и премию Безусловно
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15.03.2024 13:32 Ответить
Нехило так пацан хотів піднятися за раз - $111 500.
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15.03.2024 13:20 Ответить
Ну прямо-таки, он же в доле
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15.03.2024 13:33 Ответить
його лиш 10%
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15.03.2024 17:52 Ответить
Переправник І грошей заробив i допоміг ТЦК
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15.03.2024 13:20 Ответить
і підвищення по службі отримав
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15.03.2024 17:51 Ответить
Правильніше було б ввести офіційну грошову заставу для певних категорій громадян при виїзді за кордон - не повернувся у зазначений термін, гроші перераховуються в бюджет країни. Бо так, чи інакше такі громадяни втікають за кордон, сплачуючи кошти різним ділкам.
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15.03.2024 13:22 Ответить
Спецпропозиція в інтернет магазинах 😂.
.
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15.03.2024 13:23 Ответить
Схема ім Зеленського, дає вчергове, збій… Умеров з резніковим посадами не відбудуться. Це дискридитація хєранта..
Оманський, недопрацьовує …
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15.03.2024 13:25 Ответить
какой прибыльный бизнес
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15.03.2024 13:31 Ответить
коли це ухиляшки когось захищали?
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15.03.2024 13:46 Ответить
Там жодного військового. Кого вони захищали?
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15.03.2024 14:24 Ответить
Краще б тонули у Тисі, ніж таке лайно поветрати до України.
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15.03.2024 14:05 Ответить
Стартапи, інвестиції, кар'єрне зростання, гарварди... Нахєра воно треба! Можна просто рубати по 100 штук баксів з ухилянтів за ходку.
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15.03.2024 14:27 Ответить
Какая вы добрая женщина. Недостаточно молодых парней погибло на фронте и в тылу, пусть ещё и эти утонут.
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15.03.2024 16:54 Ответить
 
 