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В Госдуме РФ призвали не бояться вернувшихся с войны в Украине зеков: "Возвращается весьма и весьма небольшой процент". ВИДЕО

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов призвал не бояться вернувшихся с войны в Украине заключенных.

По словам Картаполова, заключенные так или иначе после отбывания срока наказания будут возвращаться, а так после участия в штурмовых отрядах на фронте, по словам российского депутата, зэки возвращаются "другими людьми", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо.

"Я сейчас не буду называть вам проценты, сколько из них потом возвращается по понятным причинам, но этот процент очень и очень невелик. Поэтому опасаться этого не надо", - заявил Картаполов.

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Автор: 

россия (96095) зэки (76)


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Топ комментарии
+30
Уже даже не скрывают что просто утилизируют рашистов на войне
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15.03.2024 18:07
+20
З****сь!
Дуже сподобалось!
Повертається зовсім гезначний процент!😂😂😂
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15.03.2024 18:10
+19
Аби його зеки почули.
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15.03.2024 18:11
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Уже даже не скрывают что просто утилизируют рашистов на войне
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15.03.2024 18:07 Ответить
Вони і не ховали
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15.03.2024 18:53 Ответить
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15.03.2024 21:58 Ответить
З****сь!
Дуже сподобалось!
Повертається зовсім гезначний процент!😂😂😂
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15.03.2024 18:10 Ответить
так багато і не треба, на всю Чіту достатньо одного "читинского потрошителя", щоб шорох навести

https://nashaniva.com/ru/337716 Осужденный на 14 лет расчленитель из Читы вернулся ...

Mar 4, 2024 - Выйти из тюрьмы убийца должен был к 2034 году, однако он освободился уже через три года. По данным источника, он вернулся с войны в Украине.

https://nashaniva.com › ...


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15.03.2024 18:53 Ответить
Аби його зеки почули.
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15.03.2024 18:11 Ответить


кажуть, що полонені вагнери в РДК воюють гарно і по злому
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15.03.2024 18:41 Ответить
добре пам'ятають мясні штурми "дяді жені"
це лише за один день десь там, сподіваюсь, вас не шокує

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15.03.2024 18:58 Ответить
Це моє улюблено фото!
Всім знайомим на кацапію відправляв...
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15.03.2024 20:35 Ответить
Їбонаріум набирає обертів.
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15.03.2024 18:12 Ответить
цей мандюк дійсно поки що зеків боятися не буде. Бо до нього не припреться якийсь ужратий воєн, якому навіть у глибокому тилу вважається українська мова. І він кинувся з пляшкою розбивши одній дурепі голову, а другій коли б не перерізав горло розочкою. І на відео видно, що це професійний вбивця. вбиває на автоматі.
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15.03.2024 18:12 Ответить
Ви там на рашці скоро один одного будете боятись - уроди
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15.03.2024 18:12 Ответить
А кацапам нравится…
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15.03.2024 18:13 Ответить
Перевага диктаторських режимів - "член" парламенту, "голова" комітету' з дитячою безпосередністтю може заявити:

"...цей відсоток (що вижили) дуже і дуже невеликий..." Джерело:

https://censor.net/ua/v347893
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15.03.2024 18:14 Ответить
ага, не опасны

https://t.me/c/1693714432/97069
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15.03.2024 18:15 Ответить
Повертається - дуже незначний процент , але однаково - патєрь нєт .
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15.03.2024 18:16 Ответить
Вот,вот. А как насчёт историй насчёт "Чёрной кошки" и послевоенной Одессы и Жукова с его расстрелами на месте." Совсем не опасны".Получается: врали,врём и будем врать -пятью восемь двадцать пять".
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15.03.2024 18:34 Ответить
На Росии их свои же добьют.
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15.03.2024 18:27 Ответить
ніззя !!!!
хутінські герої сво !
родіну от НАТИ захищали

.
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15.03.2024 18:59 Ответить
Рашист признал сознательную УТИЛИЗАЦИЮ зэков. И, если зэка не "ссученные", то должны поставить режим на нож.
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15.03.2024 18:27 Ответить
Вроде как, настоящие вори в законе і блатные на эту ***** не ведуться.
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15.03.2024 19:00 Ответить
Головні вори в законі,вже все *перетерли* з ФСБ,навіть укр ВЗ залучають до співпрці.
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15.03.2024 19:11 Ответить
Не бойтесь! Ані вас не больно зарєжут! Чік і ви уже на небесах !)
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15.03.2024 18:27 Ответить
Кортавый половой прговорился!
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15.03.2024 18:28 Ответить
Потэрь НЭТ! 🤣🤣🤣
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15.03.2024 18:29 Ответить
Красава, «вєсьма і вєсьма нєзначітєльний процент» )))
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15.03.2024 18:34 Ответить
Бажаю кожному кацапу, щоб до нього повернувся зек. З автоматом.
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15.03.2024 18:42 Ответить
Але ті, хто все ж повернеться - як кажуть на болотах, це буде "мама, не горюй !"
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15.03.2024 18:48 Ответить
"Ви іх нє бойтєсь - оні вас нєбольно зарєжут!"
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15.03.2024 19:08 Ответить
чикатило нервно курит в сторонке
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15.03.2024 19:15 Ответить
кожному зеку,що не здох,дім на рубльовці))))
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15.03.2024 19:42 Ответить
це він каже що всі зеки (ну, практично всі) фаршируються на фронті?
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15.03.2024 20:05 Ответить
Він каже, росіянці, коли ви і постраждаєте,то не всі підряд,бо ж бандитів мало повертається, на всіх не вистачить,так що всіх не ізнасільнічають, і чик-чик всім не пороблять. А у нього самого дерохорона і плюс спецзакон охороняє.
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16.03.2024 01:43 Ответить
 
 