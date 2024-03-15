В Госдуме РФ призвали не бояться вернувшихся с войны в Украине зеков: "Возвращается весьма и весьма небольшой процент". ВИДЕО

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов призвал не бояться вернувшихся с войны в Украине заключенных.

По словам Картаполова, заключенные так или иначе после отбывания срока наказания будут возвращаться, а так после участия в штурмовых отрядах на фронте, по словам российского депутата, зэки возвращаются "другими людьми", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо.

"Я сейчас не буду называть вам проценты, сколько из них потом возвращается по понятным причинам, но этот процент очень и очень невелик. Поэтому опасаться этого не надо", - заявил Картаполов.

Смотрите также: В России помилованный Путиным педофил Семьянов, после того как повоевал в Украине, ходит по школам как "почетный гость". ФОТОрепортаж