В Госдуме РФ призвали не бояться вернувшихся с войны в Украине зеков: "Возвращается весьма и весьма небольшой процент". ВИДЕО
Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов призвал не бояться вернувшихся с войны в Украине заключенных.
По словам Картаполова, заключенные так или иначе после отбывания срока наказания будут возвращаться, а так после участия в штурмовых отрядах на фронте, по словам российского депутата, зэки возвращаются "другими людьми", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо.
"Я сейчас не буду называть вам проценты, сколько из них потом возвращается по понятным причинам, но этот процент очень и очень невелик. Поэтому опасаться этого не надо", - заявил Картаполов.
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+30 Alex Nosov #582146
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+20 Юрий Викторович #524822
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+19 Asko Poom
показать весь комментарий15.03.2024 18:11 Ссылка
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Повертається зовсім гезначний процент!😂😂😂
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це лише за один день десь там, сподіваюсь, вас не шокує
Всім знайомим на кацапію відправляв...
"...цей відсоток (що вижили) дуже і дуже невеликий..." Джерело:
https://censor.net/ua/v347893
https://t.me/c/1693714432/97069
хутінські герої сво !
родіну от НАТИ захищали
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