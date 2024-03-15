Кабмин должен сделать все для создания еще более технологичных и дальнобойных массовых дронов, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 751-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел несколько совещаний с военным руководством и нашими чиновниками. Главком Сырский вместе с министром обороны были на фронте и представили сегодня отчет по сложившейся ситуации и подготовке наших действий. Обсудили и обеспечение снарядами, фронтовой ПВО. Главком дал оценку общей ситуации и действий командиров на первой линии. Согласовали сегодня с Главкомом дальнейшие активные шаги.

Обсудили сегодня же производство и применение наших ударных дронов, дальнобойных дронов. По российской логистике, по их системе финансирования войны. Совместное совещание – Главком, министр обороны, начальник Генштаба, руководители ГУР и СБУ, командующий Силами беспилотных систем Сухаревский. Все ясно понимают задачи, конкретные цели.

Кабинет Министров должен сделать все для создания еще более технологичных и дальнобойных массовых дронов. Это должен быть конвейер российской ответственности за террор. И это принципиальный момент, во многом исторический. Чем больше наших справедливых ответов будет российскому государству и чем ощутимее будут наши действия против российской системы, тем труднее будет Путину продолжать свое больное правление, а значит, и войну", - рассказал Зеленский.

Смотрите также: Украинского оружия будет еще больше: больше наших снарядов, наших дронов, наших систем РЭБ, - Зеленский. ВИДЕО