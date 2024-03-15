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Новости Видео Война
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Кабмин должен сделать все для создания еще более технологичных и дальнобойных массовых дронов, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 751-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел несколько совещаний с военным руководством и нашими чиновниками. Главком Сырский вместе с министром обороны были на фронте и представили сегодня отчет по сложившейся ситуации и подготовке наших действий. Обсудили и обеспечение снарядами, фронтовой ПВО. Главком дал оценку общей ситуации и действий командиров на первой линии. Согласовали сегодня с Главкомом дальнейшие активные шаги.

Обсудили сегодня же производство и применение наших ударных дронов, дальнобойных дронов. По российской логистике, по их системе финансирования войны. Совместное совещание – Главком, министр обороны, начальник Генштаба, руководители ГУР и СБУ, командующий Силами беспилотных систем Сухаревский. Все ясно понимают задачи, конкретные цели.

Кабинет Министров должен сделать все для создания еще более технологичных и дальнобойных массовых дронов. Это должен быть конвейер российской ответственности за террор. И это принципиальный момент, во многом исторический. Чем больше наших справедливых ответов будет российскому государству и чем ощутимее будут наши действия против российской системы, тем труднее будет Путину продолжать свое больное правление, а значит, и войну", - рассказал Зеленский.

Смотрите также: Украинского оружия будет еще больше: больше наших снарядов, наших дронов, наших систем РЭБ, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) дроны (4074)


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Топ комментарии
+24
довбойоб....ти мене називала....
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15.03.2024 19:10
+24
До чого ж потужно та незламно.
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15.03.2024 19:12
+20
Шоб тобі повилазило, смердюче неголене брехливе чмо.
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15.03.2024 19:14
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довбойоб....ти мене називала....
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15.03.2024 19:10 Ответить
"а ми всьож такі пара!" - підспівує єрмак.
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15.03.2024 19:18 Ответить
Слова...слова...слова.....
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15.03.2024 21:27 Ответить
До чого ж потужно та незламно.
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15.03.2024 19:12 Ответить
TIME опубликовало статью о том, почему второй визит президента Украины Владимора Зеленского в США сильно отличался по атмосфере и эффективности от первого, триумфального визита в 2022 году. Одной из причин, по мнению Time, является широко распространенная коррупция в украинском правительстве, в том числе в самом офисе президента.

Це було після візиту вовки з Шурмою в делегації- ще одін менеджер Ахмєтова відповідає за економіку в ОП, Татаров за силовиків- ЇМ ПОСРАТЬ НА ЗАХІД ВОНИ З ***** ЧЕКАЮТЬ НА ТРАМПА
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15.03.2024 21:22 Ответить
95-квартал зробить, це не проблем
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15.03.2024 19:12 Ответить
Навряд чи - роялiв не вистачить
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15.03.2024 19:16 Ответить
А йому пох#й! Спеціально для нього один рояль сховали в кущах!
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15.03.2024 19:21 Ответить
А если бы и не спрятали - о батареи камаринскую наяривать.
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15.03.2024 19:25 Ответить
Шоб тобі повилазило, смердюче неголене брехливе чмо.
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15.03.2024 19:14 Ответить
Сам, нарешті, додумався чи хтось підказав?
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15.03.2024 19:16 Ответить
А що з ракетами вони нам не потрібні. Кацапня кожний день вбиває Українців.
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15.03.2024 19:17 Ответить


..і у боротьбі із зеленим змієм, перемагає змій..
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15.03.2024 19:22 Ответить
потужно!!! дайте йому скумбрію!
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15.03.2024 19:22 Ответить
Та навряд, йому скумбрія дасть!
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15.03.2024 22:21 Ответить
нєплохо пріспособІлся - в Україні та поза її межами усі повинні щось за нього зробити і лише Зєлєнський й досі "нікому нічІво нє должен"... - маючи безмежну владу отриману брехнею та порушеннями Конституції, Найвеличнівшиве ні за що не відповідає і так збирається сцарювати вічно
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15.03.2024 19:23 Ответить
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15.03.2024 19:24 Ответить
Дайте ему "молнию" на официальный сайт.
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15.03.2024 19:27 Ответить
Володя, дронами займетбься вже нормальний Верїховний, а ти після 5 бездарних років првління після 20 травня 2024 готуйся до призову у ЗСУ. Підеш разом зі своєю братвою на передову в укриття, які змайстрували за весь час перебування при владі.
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15.03.2024 19:26 Ответить
Хррр, мрррр, кххххх (гундосик)
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15.03.2024 19:27 Ответить
І знову як Попугай-"ми повинні зробити, ми повинні зробити", ну так зроблять, а не язиками чешіть цілий день, 5 років при владі, а результат лише один-війна в Україні
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15.03.2024 19:33 Ответить
Швидко ж міліон дронів закінчився.
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15.03.2024 19:35 Ответить
Шмигаль почув.....ярди на мову!!!Ярди на дорогу....на дрони донатимо!!!!Тай таке.
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15.03.2024 19:37 Ответить
А как же "нужно просто перестать стрелять"? Ты недоумок уж как то определись.
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15.03.2024 19:39 Ответить
Є той хто прослухав всі його гундосики? Про що вони?
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15.03.2024 19:39 Ответить
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15.03.2024 20:03 Ответить
они все про то - какие же украинцы ТУПЫЕ что во время войны выбрали этого кровавого ЗЕ-бедоносца и упыря себе на голову
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15.03.2024 20:25 Ответить
Не знал, что у нас Кабмин дроны делает.
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15.03.2024 19:40 Ответить
Ну, ты даешь! А кто по-твоему на кухнях по ночам, в свободное от работы время?
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15.03.2024 19:52 Ответить
Вова, проснись! Ты обосрался. - А я не сплю.
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15.03.2024 19:40 Ответить
О, в країні є ще й Кабмін? А два роки
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15.03.2024 19:44 Ответить
був тільки Єрмак
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15.03.2024 19:46 Ответить
уа-ха-ха)) прямо в точку !
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15.03.2024 20:26 Ответить
Дивлячись на всі попередні здобутки Кабміну, впевнений, так і буде...
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15.03.2024 19:48 Ответить
Твій кабмін на такі речі не здатен. Думай-те!
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15.03.2024 19:48 Ответить
Зеленський, тормоз ‼️
Пора созивать Радбез ООН после удара по Одесі. І всех африканців , котрих України кормить , довбати пикою об стіл, якщо не проголосують викинути рашу із ООН
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15.03.2024 19:49 Ответить
он не тормоз - зе-плесень предатель(зрадник)
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15.03.2024 20:27 Ответить
Брэйкер- это не то слово... Просто, АБЫРВАЛГ... по 8 грн.
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15.03.2024 20:57 Ответить
Хрипатий, незламний, неголений.
Нетряпка мівіною вскормлений
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15.03.2024 19:49 Ответить
Не лох...
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15.03.2024 20:58 Ответить
...вгондурасений Марусею Звiробiй та Софiею Фединою- тобто, зобiжений...
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15.03.2024 21:08 Ответить
ти зелений мерзотник все зробив щоб у нас не було нічого
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15.03.2024 19:52 Ответить
а хто те руйнував те що було з 2010, нагадати? 🤓👀
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15.03.2024 19:54 Ответить
20 травня... вже скоро!!!
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15.03.2024 20:01 Ответить
А що має зробити тупорилий ішак? Це безтолкове чмо вважає, що всі мають щось робити, а воно тільки піаритись. Ганьба ішаку!
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15.03.2024 20:04 Ответить
Нах кабмину эти дроны, там все давно распилено. А вот тут новую затевают - Держава компенсуватиме вартість збудованих бізнесом доріг та комунікацій за законом про "інвестнянь" (оновлено) Джерело: https://biz.censor.net/n3478927
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15.03.2024 20:06 Ответить
😳
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15.03.2024 21:00 Ответить
В тому році кабмін вже виділив на дрони 40 млрд грн
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15.03.2024 20:11 Ответить
А цьому році виділить 100 мільярдів...і хай той довгоносик подавиться (с)
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15.03.2024 20:56 Ответить
При чому тут кабін,як всім керує єрмак!
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15.03.2024 20:14 Ответить
Треба петицію створити,щоб перекинути млн дронів які охороняють млрд дерев на фронт.
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15.03.2024 20:15 Ответить
вже мільярд дронів треба...чи як
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15.03.2024 20:18 Ответить
А хто в цьому Кабміні включно з прем'єром має професійні здібності організатора промислового виробництва, а не лише пустобрехів і професійних розкрадачів бюджетних коштів? Знову всілякі федорови закличуть розробляти на кухнях? До речі, не так давно хтось хвалився зробленими за 2 місяці 200 тис. дронів! Де вони?
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15.03.2024 20:19 Ответить
Менеше:1 000 000: 12 = ? але й для них ще мільярд дерев не виріс, залишається асфальтом супостата, тим більше той асфальт в більшості місць на слідуючу весну з доріг сповз
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15.03.2024 20:46 Ответить
Анонсування відкриття заводу з виробництва чипів 5 покоління, заводу з іонних двигунів, відправку у космос тисяч супутників з квантових навігацій
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15.03.2024 20:21 Ответить
А де дрони від Звиздла? А нема! Бо Звиздло!
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15.03.2024 20:28 Ответить
Чмо
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15.03.2024 20:30 Ответить
в кубi
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15.03.2024 21:02 Ответить
Зейло.
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15.03.2024 21:32 Ответить
Теряюсь в догадках: асфальтодрон или дрон квартальный...
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15.03.2024 20:30 Ответить
А що, кабін від рук відбився і не хоче? То указ суворий може видасти?
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15.03.2024 20:36 Ответить
"кабмін"
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15.03.2024 22:49 Ответить
Кулеба! Шмыгаль! ****! Где дроны ????
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15.03.2024 20:37 Ответить
Вова, а ти асфальтом супостата, досвід же є!)
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15.03.2024 20:42 Ответить
зеля,ти дурак! ти зрадник номер 1.ти ***#ло номер 2.
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15.03.2024 20:50 Ответить
Зеля может только рукой водить или неподвижно смотреть в камеру и читать, написанный Ермаком, текст.
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15.03.2024 20:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Z-tF5jpcDdw Звіробій і Федина про тебе.
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15.03.2024 21:13 Ответить
Це рило - блювотина. Воно на тому ж рівні що і ху-ло.
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15.03.2024 21:17 Ответить
кабмін повинен,ЗСУ повинні, громадяни повинні,.."а я буду потужні відосики записувати" 🤡
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15.03.2024 21:29 Ответить
"Я вам ничего не должен" (В.О.Зеленський) - Золотий фонд цитат українських політиків
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16.03.2024 08:13 Ответить
зекіздун
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15.03.2024 21:43 Ответить
Все що може зробити кабмін - це не заважати в створенні.
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16.03.2024 00:40 Ответить
Фіолетові промені зельоного Владіміра
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16.03.2024 05:13 Ответить
Пока запустится линия далекобiйних дронi , Васю, a тебе слабо раскошелиться на те дроны. К примеру, как Порошенко.
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16.03.2024 07:03 Ответить
Так із міліарда дерев під шашличок іще і не таке можна вистругати.
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16.03.2024 08:11 Ответить
Петицію треба,млн дронів які охороняють млрд дерев,відправити на фронт
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16.03.2024 09:25 Ответить
 
 