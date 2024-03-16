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Зеленский во вторую годовщину удара по драмтеатру Мариуполя: Каждый российский убийца должен отвечать за совершенное. ВИДЕО

Сегодня, 16 марта, вторая годовщина авиаудара российских захватчиков по драмтеатру в Мариуполе.

Вспомнил эту страшную трагедию президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Драмтеатр. Надпись "Дети". Два года прошло... Мир должен помнить все, что сделала Россия против Украины и украинцев, и каждый российский убийца должен отвечать за содеянное. Мы обеспечим такую их ответственность.

Светлая память всем, чья жизнь унес российский террор", - написал Зеленский в телеграм-канале.

Драматический театр стал трагическим символом преступлений россиян в Мариуполе. 16 марта 2022 года оккупанты целенаправленно сбросили авиабомбы на театр, несмотря на огромную надпись "ДЕТИ". По предварительным данным, погибли около 600 человек. Точное количество жертв установить невозможно.

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) Мариуполь (5724)


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Топ комментарии
+38
Вова, а оті шо крадівництвом вбивають солдат та цівільних повинні відповісти перед Законо чі я шось не розімію и єта другое?
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16.03.2024 11:08
+37
хто розмінував Південь і як оточили Маріуполь?
хто обіцяв звільнити азовців із полону?

20 травня ZE END - шапіто іде у тюрму
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16.03.2024 11:08
+35
Ну, до того далеко а от його головний посібник та посіпаки поручь.
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16.03.2024 11:09
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Якось би до головного вбивці дотягнутись
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16.03.2024 11:07 Ответить
Ну, до того далеко а от його головний посібник та посіпаки поручь.
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16.03.2024 11:09 Ответить
Бен Ладен теж шифрувався - але ж знищили
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16.03.2024 11:12 Ответить
Ви не порівнювайте мусульманіна з іудеєм. Ні. не так. Ось так - ви не порівнювайте саудита з жидом (ни якого антісемитизму).
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16.03.2024 11:26 Ответить
Зе не є іудей - він совок.
Згадайте його ганьбу на Бабиному Ярі ще до вторгнення, десь у 2020му, і як він відхопив люлєй саме від євреїв за те.

Взагалі, євреї кличуть Зеленського 'тисячним'. Це, мовляв, навіть їх народу трапляється 0.1 відсоток геть кончених ідіотів.
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16.03.2024 19:44 Ответить
Так яж виправився у 3 речені. І згоден з вами за цього покідька мами ріми та папи саші.
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16.03.2024 19:55 Ответить
Татаров теж має відповісти за скоєне.
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16.03.2024 11:49 Ответить
і булоб доречно сказати що люди опи, які обкрадають бюджет, теж є вбивцями та теж понесуть покарання...
бо кожна вкрадена копійка це недопоставлене озброєння чи захист і це смерті яких моглоб не бути
і цих смертей тисячі
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16.03.2024 12:27 Ответить
Вова, а оті шо крадівництвом вбивають солдат та цівільних повинні відповісти перед Законо чі я шось не розімію и єта другое?
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16.03.2024 11:08 Ответить
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16.03.2024 11:20 Ответить
Шапка як шапка. А віддавати 29 000 грн. за звичайну шапку-гандончик, нехай навіть дуже-дуже-дуже якісну, це звичайна дурість.
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16.03.2024 11:43 Ответить
«Якщо у воєнний час можна замінити Головнокомандувача ЗСУ, то можна і президента» - Кличко

Субота, 16 Березня, 2024
https://bukvy.org/yakshho-u-********-chas-mozhna-zaminyty-golovnokomanduvacha-zsu-to-mozhna-i-prezydenta-klychko/
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16.03.2024 16:08 Ответить
ЯК ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОСОБИСТО РУЛИТЬ СПЕЦДЕПАРТАМЕНТОМ МАЛЮКА В СБУ- Артем Шило більше не є начальником головного управління контррозвідувального захисту обʼєктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму в СБУ.........
......Зокрема, саме з Шилом пов'язували "розчищення" грального ринку України під російських букмекерів, спочатку 1xBet, а потім PinUp. Задля того, щоб прокласти шлях росіянам, до санкційних списків потрапив колись найбільший український оператор Parimatch,

ОСОБЛИВІ ГРАЛЬНІ ДОРУЧЕННЯhttps://republic.com.ua/article/osoblivi-gralni-doruchennya.html#respond

https://republic.com.ua/article/osoblivi-gralni-doruchennya.html https://republic.com.ua/article/osoblivi-gralni-doruchennya.html

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16.03.2024 16:16 Ответить
хто розмінував Південь і як оточили Маріуполь?
хто обіцяв звільнити азовців із полону?

20 травня ZE END - шапіто іде у тюрму
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16.03.2024 11:08 Ответить
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16.03.2024 11:17 Ответить
Та таке, *******!
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16.03.2024 12:11 Ответить
Подивись ,гнида, і на свої руки! Нічого не бачиш аж плечей?
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16.03.2024 11:08 Ответить
не прикидывайся дурачком, ты тоже должен отвечать
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16.03.2024 11:10 Ответить
Кто его слушает кромн Цензора???
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16.03.2024 11:10 Ответить
Думка така. Друзі, не ловіться на зеленСКІ акторські здібності ! Зараз він не знає яку роль грати. Або на відео скажені очі робити, або сльозу з українців видавлювати на черговому нагороджені. Він вже точно .... НЕГІДНИК.ШАХРАЙ. ЗЛОЧИНЕЦЬ. Чули про подвійних кротів ? Ось тепер ви його бачите кожного вечора у його відео. Він не покаявся. Не вибачився за чотири роки за свої танці у трусах на "кремлівській" сцені. Яка йому довіра після ображання почуттів українців? Де його покаяння ??? Який другий строк ?
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16.03.2024 11:11 Ответить
Мы могли бы ещё до большого вторжения закупить на Западе ПВО, но тогда мы не смогли бы строить дороги.
Да, Зеля?
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16.03.2024 11:11 Ответить
а кто бы продал? Трамп? ёще Обама запрётила продавать.
Иди и сдёлаё ПВО сам, а нё "закупать". Да ты и так был бы против с криком - Мы сами можём дёлать ПВО.
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16.03.2024 11:31 Ответить
Кто ликвидировал дивизионы шилок-ПВО вдоль Киевского водохранилища?
Таки, Зеленский?
Или Обама?

Кто изъял клистроны из трёх бригад ПВО перед вторжением и вернул их ещё аж через пол года после?
Таки, черчиль-Зеленский, мля?
Или трамп-обама-рейган?

Далі треба зняти фільм: "За три роки до 20 днів в Маріуполі". Може в когось відновляться причинно-наслідкові зв'язки!

https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/432005258_3638118463103594_742982542970745785_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=Tf_IO2FmPW4AX-Ft-4A&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&oh=00_AfAUWm1_GKyxWJZTFLtXq6ck_rSf3sweuJfQ05dBVZUqDg&oe=65F79193
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16.03.2024 20:06 Ответить
б*же, разве я написал за совковое то что было оружие?
чел написал за "закупить", сечешь?
ну а че не пишешь за ракетные програмы весело закатанные в асфальт? это верно, но я же писал про то шо .... ну, пусть бы даже нашли продавца, но вот кто купит?(Ермак?)
и наоборот - Луценко хотел Апачей, только Обаме как то эти хотелки до спины
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23.03.2024 10:45 Ответить
Ти забув, що Зе ще знищив всі ракетні та дронові програми. Грім, Ольха, Нептун, Лелека та всі інші.
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23.03.2024 19:23 Ответить
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16.03.2024 11:16 Ответить
Готуйся на вихід! Суши сухарі.
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16.03.2024 11:17 Ответить
форма правління де політична еліта не має народної підтримки і любові називається УЗУРПАЦІЯ
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16.03.2024 11:18 Ответить
банда зелених зробила усе, щоб окупація Сходу-Півдня України відбулася якнайшвидше і якнайлегше для кацапів...
а тепер оце воно "лебідя грає і ллє крокодилячі сльози"..
ви усі, зебіли, - подєльники кремля чи то по тупості чи по жадобі чи по зраді своїй.. і відповідатимете за усі свої злочини перед Українцями, а як радикально - то вже залежить від вас-йуд-бариг-жлобів
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16.03.2024 11:21 Ответить
Так, пожиттєвим десь у львівській або тернопільській тюрьмі.
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16.03.2024 14:45 Ответить
Ти також, за шашликі за "паржом" замість підготовки до війни( коли вона вже в повітрі відчувалася),за розміновани мости дороги, за ваші "шатли" котори йшли на всіх парах всі в броні лише в один бік - вглуб України за все, чого зараз не перелічити й що привело до таких трагедій
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16.03.2024 11:28 Ответить
в Бучу оно ездило, "поскорбило", а потом, через 5мин. уже весело ржало и показывало Сунаку что-то на телефоне.
Да оно РЖЕТ над драмтеатром на самом деле, я не сомневаюсь. БЕБ просит увеличить зарплаты, только что слушал стрим Боткевича, это кринж - Евросоюз просил что-то там сделать, а эти твари ..... зарплату просят увеличить, к слову, отнюдь не нищебродскую. А потом зеленожёпые элохторат такие: Че нам сыто-жирная Европа не так помогает? Мы же защищаем их от дикарей мол. Выглядит немного иначе
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16.03.2024 11:29 Ответить
На воре и шапка горит...
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16.03.2024 11:34 Ответить
tZE inform

@tZEinform

Дуже важко перемогти у війні коли б'єшся на два фронти. Майже неможливо, коли твоїм ворогом виявилась обрана тобою влада.
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16.03.2024 11:40 Ответить
Лицемірна Зе-ІУДА
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16.03.2024 11:51 Ответить
І ти тако ж відповіси персонально, що допустив це!
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16.03.2024 11:52 Ответить
Не вірю! (с) Станіславський
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16.03.2024 12:04 Ответить
Ми живемо в страшний час Іуди, який не покається..

Цей допис Юрій Каракай написав 2 липня 2022 року.

18 серпня 2022 року Юрій загинув внаслідок мінометного обстрілу на Південно-Бузькому напрямку на заході Херсонської області.
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16.03.2024 12:04 Ответить
Іуда скоріше міф.
хоча, якщо навіть правда, то віруни мають його поважати більше ніж Дристосіка, без Іуди не було би цього прокляття - христоїдства.
але це реально міф, так що "іуда" тут явно доречно в плані шо все бидло вважає це слово синонімом "зрадник".
а Зеля то ясно завербований
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16.03.2024 13:05 Ответить
Бідоносець зелений,
поперлося в Німеччину - повінь;
поперлося в Францію - згорів собор Парижської Богоматері;
поперлося в Оман - помер султан;
поперлося в Маріполь, та ще й побігав по фонтані - взагалі жах, місто зруйноване, а фонтан кацапи демонтували і вивезли і свої *****:
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16.03.2024 12:06 Ответить
я шукав підбірку колись про це, але щось тільки знайшов якогось пропагондона руснвого, хоча, потрібно би зробити - там і про Японію і про Канаду і т.д., а не тільки про те шо ви сказав.
Давай, йди, зроби, підбірку де їздило то гундосе і зразу ставалось погане.
там список, по пам.яті.... ну, статистика , тобто теорія ймовірності просто падає в шоці
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16.03.2024 13:07 Ответить
"Уж больно ты грозен, как я погляжу"! (Некрасов).
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16.03.2024 12:15 Ответить
Херсон_місто_Героїв! Kherson_is_a_hero_city

@Irina61032137

Олег Шупляк "де ти?"

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16.03.2024 12:19 Ответить
там
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16.03.2024 13:08 Ответить
Надо было людей вовремя эвакуировать с Мариуполя а не "пенять на зеркало коли рожа крива"! Люди и оказались в драм театре потому что их не эвакуировали(ЗА ЧТО ДЕРЖАВА ОТВЕЧАЕТ ОДНОЗНАЧНО)
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16.03.2024 12:41 Ответить
Тут в нас, доречі, ботва бігала, розповідала усім, що "громадянство - це обов'язок", усі біжіть захищати державу. От тільки Держава свій обов'язок захистити громадянина НЕ ВИКОНАЛА! Ні в Маріуполі, ні в Бучі, ні в Ізюмі, ні в Бородянці, ніде!
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16.03.2024 13:48 Ответить
Винен кожен російський вбивця, але ще більше, в рази винні ті, що готувалися запускати шатли і розмінували територію, відвели війська і ті що брехали, що нападу не буде і залишили від ворожими бобами місто за 100 тисяч населення.
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16.03.2024 12:44 Ответить
Там понятно кто враг,а ты ..... в овечьей шкуре.
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16.03.2024 13:01 Ответить
ну не надо это говно рысью выставлять, то есть ВСУ - зайцы, а трусливый недомерок - Рысь, но в овечей шкуре?
это скорее - Крыса в левовой шкуре, как то так.хотя, мужеству президента я поражаюсь...... в Херсоне мог, прошлым годом, тупо поехавший снайпер орков его ликвидировать, но нет - оно в футболочке ездило, ЗНАЯ что Патрушев поехавших не допустит к стрельбе.
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16.03.2024 13:12 Ответить
Цинічний мудак.
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16.03.2024 13:41 Ответить
Завали вже свій ******, цинічна гундоса Іуда. Всі ми знаємо, хто і як здав південь, та заглядав в дупу *****, що й стало відмашкою для початку повномасштабної війни. Дегенерати зелені, ви винні не менш, ніж кацапи.
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16.03.2024 13:43 Ответить
Сподіваюсь що ти і себе згадав як вбивцю, в знищенні Маріуполя, бо не мало ти сам приклав руку свою 16 лютого, прибувши на х..в потязі єднання.
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16.03.2024 14:07 Ответить
Так в чем проблема? Позвони в Печерский суд и они быстренько заочненько склепают приговорчик и даже камеру приготовят. Если подсудимого поймают...
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16.03.2024 15:01 Ответить
За скоєне повинні відповісти ВСІ!
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16.03.2024 15:43 Ответить
Якби не ти ублюдок, то і не було би сотні тисяч смертей українців. Самозакохане чмо, яке поперлося в президенти без знань, досвіду, розуму. А "мудрий" нарід ще проголосував ща цю нікчему. Так хто нам винен, українці?
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16.03.2024 16:06 Ответить
Перш за все має відповідати безтолковий ішак. Завдяки цьому мудаку весь південь був окупований за дві доби. І це чмо ще має нахабство відкривали рило про чиюсь відповідальність.
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16.03.2024 20:03 Ответить
ГАНДОН ЗЕЛЕНИЙ Я З Маріка і ти тварь ще відповість ушлепок за Чонгар І Азов,і ублюдки 73' відсотки наїлися шашликів тварі
,
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16.03.2024 21:07 Ответить
А по удару по Чернігівському драмтеатру до Берлінської питань немає?
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17.03.2024 01:04 Ответить
Ху*ло зелене криворізьке - запустило кацапів на Південь України і робить вигляд що це не воно зробило.
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17.03.2024 23:40 Ответить
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17.03.2024 23:41 Ответить
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17.03.2024 23:42 Ответить
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17.03.2024 23:43 Ответить
 
 