Зеленский во вторую годовщину удара по драмтеатру Мариуполя: Каждый российский убийца должен отвечать за совершенное. ВИДЕО

Сегодня, 16 марта, вторая годовщина авиаудара российских захватчиков по драмтеатру в Мариуполе.

Вспомнил эту страшную трагедию президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Драмтеатр. Надпись "Дети". Два года прошло... Мир должен помнить все, что сделала Россия против Украины и украинцев, и каждый российский убийца должен отвечать за содеянное. Мы обеспечим такую их ответственность.

Светлая память всем, чья жизнь унес российский террор", - написал Зеленский в телеграм-канале.

Драматический театр стал трагическим символом преступлений россиян в Мариуполе. 16 марта 2022 года оккупанты целенаправленно сбросили авиабомбы на театр, несмотря на огромную надпись "ДЕТИ". По предварительным данным, погибли около 600 человек. Точное количество жертв установить невозможно.