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"Ветеран СВО" из оккупированной Горловки Сидоров перевел мошенникам почти 3 млн рублей и обвиняет в этом украинские спецслужбы. ВИДЕО

Мужчина из оккупированной Горловки, потерявший руку на войне против Украины, перевел неизвестным почти 3 млн рублей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в видеообращении.

Вечером 1 января ему позвонили якобы из компании Билайн и сказали, что его карту могут заблокировать. Мужчина рассказал, что он "испугался" и выдал им свои паспортные данные. Через 10 мин ему позвонили из "Госуслуг" и сказали, что к его аккаунту пытаются получить несанкционированный доступ, а после этого ему позвонили из якобы Центробанка РФ и заявили, что дело отправили в Следком РФ. Уже после этого ему позвонил по видеосвязи следователь Следкома РФ и рассказал, что начато дело по факту мошенничества.

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Впоследствии оккупанту позвонили из Центробанка РФ, прислали ссылку, по которой мужчина переслал почти 296 тыс. рублей. На следующий день Сидорова призвали пойти в банк и снять 1 млн рублей. Он сделал это, пошел в другое отделение банка и положил эти средства на счета. Ему сказали, что это счета страховых агентов Центробанка РФ. Остальные суммы в 1,4 млн рублей и 300 тыс. рублей он также перечислил на указанные счета.

Через некоторое время после этого якобы работник банка и попросил Сидорова сказать адрес избирательного участка, поскольку на этом участке сидит мошенник, укравший деньги Сидорова. Оккупанту поставили задачу купить бутылку воды, налить туда зеленки и на участке взять бюллетень и залить избирательную урну зеленкой. Это он должен был сделать и снять на видео. Мужчина что-то заподозрил, обратился в так называемую "полицию" и обвиняет в мошенничестве украинские спецслужбы.

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Автор: 

оккупация (10199) Донецкая область (9991)


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Топ комментарии
+10
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18.03.2024 09:50 Ответить
+9
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18.03.2024 09:54 Ответить
+8
то може кацапи його обілетили
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18.03.2024 09:49 Ответить
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то може кацапи його обілетили
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18.03.2024 09:49 Ответить
А у нас е компанiя "Білайн"? Колись була та вже
давно забула про ії існування...
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18.03.2024 11:35 Ответить
где на стене портрет путина и пушилина?
два копеечных пластиковых вымпела - вот и все представители
обнищали кацапки
а про 3 млн. - это сказки - у ниго таких денег отродясь небыло
он же слепой и без рук
тем более такие длинные и долгие манипуляции с банками - явно лишнее
короче деньги отворовали - теперь сказки выдумывают с инвалидами
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18.03.2024 11:42 Ответить
Я завжди була на водафоні і його попередниках. Тому і не скажу. Але дійсно щось знайоме.
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18.03.2024 11:51 Ответить
так водкафон, це ж кацапи, просто купили франшизу європейську, бо в Україні повне несприйняття кацапського сервісу і компаній, вони так зашифрувались.
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18.03.2024 11:55 Ответить
Вона ж легально працює в Україні. Хіба перевірок не було ?
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18.03.2024 11:58 Ответить
я за тим не слідкував, але коли купили кацапи, то перейменувались на мтс, потім в 2014 році почалась війна, і народ почав йти з мтс, вони перейменувались, купили франшизу Водафон. Зараз то ніби продали кому і вже кацапів там немає, але осад залишився. В КТївстарі теж кацапи були, іБлайн такий оператор був і зараз ніби якась частка попсередковано є.
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18.03.2024 16:26 Ответить
Кацапи є чи були скрізь. То наче пошесть.
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18.03.2024 16:29 Ответить
так, що могли то купували і нищили, а що було цікаве, то під себе і пертворювали на лайно. Між іншим оцей скотський бізнес на мікрокредитах під божевільні відсотки прийшов з кацапії.
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18.03.2024 16:43 Ответить
Ну да, ну да, канешна. И сами себя апстреливают и всякае такое, ага!
Тут и ежу панятна, сбу па приказу цру дали его билайновский номер польским наёмникам, а те уже всё и раскрутили дальше чтобы сарвать выбары.
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18.03.2024 11:54 Ответить
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18.03.2024 09:50 Ответить
Тобі гроші не потрібні. Радій й надалі результатам виборів.
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18.03.2024 10:24 Ответить
тупий ти коментар написав. ти випадково не за зе голосував?
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18.03.2024 11:54 Ответить
Комент адресований кацапу. Це зрозуміло. Вочевидь ти мало вчився у житті
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18.03.2024 12:11 Ответить
Чого воно скигле? У нього ще є одна рука і дві ноги, а це додаткові 9 млн. дерев'яних.
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18.03.2024 09:50 Ответить
Ще можна одягти "пояс шахіда" і піти на "укропські" позиції Однієї руки вистачить щоб тримать кнопку самопідриву чи обпертися об землю коли падатиме після кулі в голову!
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18.03.2024 09:59 Ответить
Казковий долбойоб!
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18.03.2024 09:51 Ответить
Що це треба мати в головi, щоб так лохонутись...
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18.03.2024 11:28 Ответить
Хай звертається до Гуттериша...
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18.03.2024 09:53 Ответить
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18.03.2024 09:54 Ответить
а поржать над русскомозглим?

і до речі, тебе ніхто не заставляє читати. якщо ти не можеш себе стримати, то пора тобі до мозгоправа.
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18.03.2024 09:58 Ответить
Та ще й оце чоловіком називає..Амеба...
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18.03.2024 10:07 Ответить
сказочно!
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18.03.2024 09:56 Ответить
все це - бредсивої кобили. пропагандони кремля переконують що це шахраї змусили сідорова (справжня хвамілія - козлов) взяти зеленку і ****** урну. А сам він - ні, ветеран і преданий дєлу партії.
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18.03.2024 09:57 Ответить
Феєричний довб..об !
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18.03.2024 10:04 Ответить
Ага, український шахрай сидить на виборчій дільниці на мордорі. Гарний виверт.
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18.03.2024 10:07 Ответить
Ай маладца...
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18.03.2024 10:09 Ответить
А якщо навіть українські спецслужби,то й що?
Вдало проведена операція,нам рублі теж потрібні.
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18.03.2024 10:09 Ответить
рублі просто так не виведеш з недорашки в Україну. скоріше за все кинули того лоха-малороса з горівки його братья велікороси з рашки) а вся канітєль з виборами - щоб кинути стрілки на украінскій слєд
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18.03.2024 12:43 Ответить
Зельонка... Зеленський...співпадіння? Не думаю.
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18.03.2024 10:11 Ответить
ну от, а наші довбойоби ще намагаються закрити колл-центри,
та їх потрібно зробити у кожній точці, де є стабільний інтернет
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18.03.2024 10:13 Ответить
А я , дурак, ранее осуждал индийского бога Гуха, бо он разрешал воровство, если оно приносит пользу семье... А здесь вона как все обернулось. Дальновидным был этот бог Гуха... Кто бы мог подумать.
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18.03.2024 10:14 Ответить
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18.03.2024 10:15 Ответить
вторую руку отрежь ублюдок накажи нас всех....
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18.03.2024 10:16 Ответить
Цікаво, звідки у цього однорукого путінського дрочера такі гроші?
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18.03.2024 10:17 Ответить
Зацепил пару месяцев , пока пыня еще платил, а не как сейчас, сунул муйлуша подачку чмобику, еще и загранотрядом огородил(экономит даже на подачках)..
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18.03.2024 10:21 Ответить
А чо, чудова ідея - масовий розвод москалів на бабки на користь ЗСУ.
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18.03.2024 10:27 Ответить
А чьо, можно даже учредить закон, об освобождении от ответственности хакеров , работающих по восточному направлению... Тока налог узаконить, но не более 25%.
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18.03.2024 10:38 Ответить
Типо, чтобы эта процедура на взятничество не смахивала.
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18.03.2024 10:40 Ответить
Шахрай, який розводив на гроші одну стару, наказав прийти на вибори із зеленкою. Прямо під час допиту, який знімали, зателефонував кацапам та включив український гімн.
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18.03.2024 10:34 Ответить
Тільки тоді коли його обдерли як липку і почали відверто тролити тільки тоді "єво обуялі падазрєнія"...
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18.03.2024 10:52 Ответить
Після цього йому сказали намазати лоб зеленкою в вигляді двох кіл і хреста в середині і висуватися на передові позиції!
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18.03.2024 11:46 Ответить
Та він окрім руки ще й мізки втратив походу. Ну, якщо вони в нього були.
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18.03.2024 11:56 Ответить
Смешной олень
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18.03.2024 12:20 Ответить
Біда людей, що піддаються гіпнозу та мініпуляціям! Ще в 90-х був масовий психоз на Чумака та Кашпіровського , далі МММ і це не тільки притаманне росіянцям, а й українці, які піддалися масовому психозу Зе-кварталу! Росіянці використали цей метод з розумом, послали Путіно-бобіків на війну, які готові вмерти, але дивина Зе-бобіки, чомусь не хочуть гинути, захищати Батьківщину, протверезіли! Тож необхідно робити всі зусилля, щоб кацапи в себе в росіянії перегризлись і буде легше і нам і їм!
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18.03.2024 13:41 Ответить
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19.03.2024 07:56 Ответить
 
 