"Ветеран СВО" из оккупированной Горловки Сидоров перевел мошенникам почти 3 млн рублей и обвиняет в этом украинские спецслужбы. ВИДЕО

Мужчина из оккупированной Горловки, потерявший руку на войне против Украины, перевел неизвестным почти 3 млн рублей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в видеообращении.

Вечером 1 января ему позвонили якобы из компании Билайн и сказали, что его карту могут заблокировать. Мужчина рассказал, что он "испугался" и выдал им свои паспортные данные. Через 10 мин ему позвонили из "Госуслуг" и сказали, что к его аккаунту пытаются получить несанкционированный доступ, а после этого ему позвонили из якобы Центробанка РФ и заявили, что дело отправили в Следком РФ. Уже после этого ему позвонил по видеосвязи следователь Следкома РФ и рассказал, что начато дело по факту мошенничества.

Также читайте: "Выборы" России на оккупированных территориях Украины недействительны и являются очередным нарушением международного права, - МИД Германии

Впоследствии оккупанту позвонили из Центробанка РФ, прислали ссылку, по которой мужчина переслал почти 296 тыс. рублей. На следующий день Сидорова призвали пойти в банк и снять 1 млн рублей. Он сделал это, пошел в другое отделение банка и положил эти средства на счета. Ему сказали, что это счета страховых агентов Центробанка РФ. Остальные суммы в 1,4 млн рублей и 300 тыс. рублей он также перечислил на указанные счета.

Через некоторое время после этого якобы работник банка и попросил Сидорова сказать адрес избирательного участка, поскольку на этом участке сидит мошенник, укравший деньги Сидорова. Оккупанту поставили задачу купить бутылку воды, налить туда зеленки и на участке взять бюллетень и залить избирательную урну зеленкой. Это он должен был сделать и снять на видео. Мужчина что-то заподозрил, обратился в так называемую "полицию" и обвиняет в мошенничестве украинские спецслужбы.

Также читайте: Более 50 стран ООН совместно осудили российские выборы на оккупированных территориях Украины: они не имеют никакой юридической силы