"Ветеран СВО" из оккупированной Горловки Сидоров перевел мошенникам почти 3 млн рублей и обвиняет в этом украинские спецслужбы. ВИДЕО
Мужчина из оккупированной Горловки, потерявший руку на войне против Украины, перевел неизвестным почти 3 млн рублей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в видеообращении.
Вечером 1 января ему позвонили якобы из компании Билайн и сказали, что его карту могут заблокировать. Мужчина рассказал, что он "испугался" и выдал им свои паспортные данные. Через 10 мин ему позвонили из "Госуслуг" и сказали, что к его аккаунту пытаются получить несанкционированный доступ, а после этого ему позвонили из якобы Центробанка РФ и заявили, что дело отправили в Следком РФ. Уже после этого ему позвонил по видеосвязи следователь Следкома РФ и рассказал, что начато дело по факту мошенничества.
Впоследствии оккупанту позвонили из Центробанка РФ, прислали ссылку, по которой мужчина переслал почти 296 тыс. рублей. На следующий день Сидорова призвали пойти в банк и снять 1 млн рублей. Он сделал это, пошел в другое отделение банка и положил эти средства на счета. Ему сказали, что это счета страховых агентов Центробанка РФ. Остальные суммы в 1,4 млн рублей и 300 тыс. рублей он также перечислил на указанные счета.
Через некоторое время после этого якобы работник банка и попросил Сидорова сказать адрес избирательного участка, поскольку на этом участке сидит мошенник, укравший деньги Сидорова. Оккупанту поставили задачу купить бутылку воды, налить туда зеленки и на участке взять бюллетень и залить избирательную урну зеленкой. Это он должен был сделать и снять на видео. Мужчина что-то заподозрил, обратился в так называемую "полицию" и обвиняет в мошенничестве украинские спецслужбы.
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давно забула про ії існування...
два копеечных пластиковых вымпела - вот и все представители
обнищали кацапки
а про 3 млн. - это сказки - у ниго таких денег отродясь небыло
он же слепой и без рук
тем более такие длинные и долгие манипуляции с банками - явно лишнее
короче деньги отворовали - теперь сказки выдумывают с инвалидами
Тут и ежу панятна, сбу па приказу цру дали его билайновский номер польским наёмникам, а те уже всё и раскрутили дальше чтобы сарвать выбары.
і до речі, тебе ніхто не заставляє читати. якщо ти не можеш себе стримати, то пора тобі до мозгоправа.
Вдало проведена операція,нам рублі теж потрібні.
та їх потрібно зробити у кожній точці, де є стабільний інтернет