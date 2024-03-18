Пропагандисты Соловьева жалуются на жизнь: "Трудно жить, не выезжая раз в год в Париж и Лазурный берег. Но мы крепимся", - "Пляжи Ирана и Северной Кореи ждут вас". ВИДЕО
В студии кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева один из приглашенных пожаловался на ограниченные возможности для туризма и отдыха.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, "очень тяжело жить" без ежегодной поездки в Париж и на Лазурный берег. Соловьев предложил рассмотреть варианты пляжного отдыха в Северной Корее и Иране.
"Пляжи Ирана и Северной Кореи ждут вас", – сказал пропагандист.
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+19 Александр Чуднивец #474549
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+19 Алекс Скела
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+12 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показать весь комментарий18.03.2024 10:18 Ответить Ссылка
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В деревню !
Борщевик косить ! 😂👍
Гарного вам відпочинку на Південому узберіжжі моря Лаптевих.
Правда, не для всіх.
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