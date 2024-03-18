РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9174 посетителя онлайн
Новости Видео Война
13 383 21

Пропагандисты Соловьева жалуются на жизнь: "Трудно жить, не выезжая раз в год в Париж и Лазурный берег. Но мы крепимся", - "Пляжи Ирана и Северной Кореи ждут вас". ВИДЕО

В студии кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева один из приглашенных пожаловался на ограниченные возможности для туризма и отдыха.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, "очень тяжело жить" без ежегодной поездки в Париж и на Лазурный берег. Соловьев предложил рассмотреть варианты пляжного отдыха в Северной Корее и Иране.

"Пляжи Ирана и Северной Кореи ждут вас", – сказал пропагандист.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Сотрудники пятизвездочной гостиницы в Турции бьют стульями россиянина: "No problem, бл#дь!". ВИДЕО

Автор: 

Иран (1829) КНДР (1226) отдых (390) Париж (421) пляж (254) пропаганда (3698) россия (96184) санкции (11469) Франция (3544)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+19
У салавьйова адскіє фантомниє болі па Комо прадалжаюца...
показать весь комментарий
18.03.2024 10:16 Ответить
+19
показать весь комментарий
18.03.2024 10:19 Ответить
+12
А рідні ***** для туризму не підходять? Бо по закордонах якось ''нє скрєпна''
показать весь комментарий
18.03.2024 10:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У салавьйова адскіє фантомниє болі па Комо прадалжаюца...
показать весь комментарий
18.03.2024 10:16 Ответить
...ще б пак - дві вілли відрізали, по живому 😂
показать весь комментарий
18.03.2024 10:58 Ответить
А рідні ***** для туризму не підходять? Бо по закордонах якось ''нє скрєпна''
показать весь комментарий
18.03.2024 10:18 Ответить
К тьотке, в Саратов!
В деревню !
Борщевик косить ! 😂👍
показать весь комментарий
18.03.2024 11:00 Ответить
показать весь комментарий
18.03.2024 10:19 Ответить
У вас ще є південне узбережжя Охотського моря....
показать весь комментарий
18.03.2024 10:19 Ответить
Для більшості орків важливіше Туреччина, Єгипет, ОАЕ, Китай. Там з пляжами для них нічого не змінилося.
показать весь комментарий
18.03.2024 10:19 Ответить
Крепіться.
Гарного вам відпочинку на Південому узберіжжі моря Лаптевих.
показать весь комментарий
18.03.2024 10:20 Ответить
Ібіца "отдихає" - цілу добу нон-стоп дискотеку можна проводити... з моржами 😂👍
показать весь комментарий
18.03.2024 11:07 Ответить
На Новай Зємлє вапще полгода сонце свєтіт...
показать весь комментарий
18.03.2024 10:21 Ответить
Збирався би вже до кобздона на концерт
показать весь комментарий
18.03.2024 10:22 Ответить
соловйов звісно ушльопок, але нашим пропагандонам не треба з цього ублюдка брати приклад !
показать весь комментарий
18.03.2024 10:22 Ответить
які там пляжі цим дегенератам мріяться? Гаага їх чекає в найкращому випадку
показать весь комментарий
18.03.2024 10:23 Ответить
Вот это правильно. Только там вас и ждут
показать весь комментарий
18.03.2024 10:25 Ответить
ах ви ж підори , загниваюче НАТО таки любите більше ніж процвітаючі пляжі мурманська
показать весь комментарий
18.03.2024 10:27 Ответить
Це ж сарказм був... Вирвали з контексту.
показать весь комментарий
18.03.2024 10:30 Ответить
Тепер нациський виродок привикай до "цивілізації",кндр і іран такі ізгої в світі як і фашиська росія.
показать весь комментарий
18.03.2024 10:37 Ответить
показать весь комментарий
18.03.2024 10:51 Ответить
В КНДР берег Тихого океану, "апартаменти" з "почтом" топтунів за спиною та кухня зі жменьки вареного рису, рагу з половинки пацюка і смажені таракани.
показать весь комментарий
18.03.2024 12:41 Ответить
Ну що Ви такі приречені картини малюєте... Там навіть піццерія є.

Правда, не для всіх.

https://koryogroup.com/travel-guide/pyongyang-pizza-restaurant-north-korea-travel-guide
показать весь комментарий
18.03.2024 13:26 Ответить
Ага, італіська піца з "кількома новими ідеями" по ціні 3-7 долл. Так я ж ті "кілька нових ідей" і описав
показать весь комментарий
18.03.2024 13:32 Ответить
 
 