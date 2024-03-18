Пропагандисты Соловьева жалуются на жизнь: "Трудно жить, не выезжая раз в год в Париж и Лазурный берег. Но мы крепимся", - "Пляжи Ирана и Северной Кореи ждут вас". ВИДЕО

В студии кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева один из приглашенных пожаловался на ограниченные возможности для туризма и отдыха.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, "очень тяжело жить" без ежегодной поездки в Париж и на Лазурный берег. Соловьев предложил рассмотреть варианты пляжного отдыха в Северной Корее и Иране.

"Пляжи Ирана и Северной Кореи ждут вас", – сказал пропагандист.

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