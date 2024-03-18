Нарушитель пытался добраться из Николаева до Румынии на велосипеде: преодолел 750 км и был задержан в 350 м от пограничья, - Госпогранслужба. ВИДЕО
Пограничники задержали нарушителя, который велосипедом пытался пересечь границу с Румынией.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, на "велоспортсмена" составлен админпротокол.
Топ комментарии
+17 Димитрий CrimeaBandera
показать весь комментарий18.03.2024 14:17 Ответить Ссылка
+11 Kostyantin
показать весь комментарий18.03.2024 14:14 Ответить Ссылка
+10 Mobilis in mobile
показать весь комментарий18.03.2024 14:24 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За то что от Николаева доехал до границы с Румынией, где зафиксирован факт нарушения?
розминався перед "Тур де Франс"
прострілити???
це виписати йому інвалідність і він всеодно не піде воювати.
якщо патруль тцк не є УБД, то хай стріляють в лою
б один одному
А в оправдание себя повторяли речевки политруков.
Суды тройки и лозунги о врагах народа или врагах Рейха и есть результаты превращение человека в животное .
Красные кхмеры или хунвейбины и есть твои братья...
Дійсно зло для держави🤔
чому ж він не рушив на схід, до Магадану ?
А прикордонники пильні, як тільки листа від ГУР немає, все по Закону…
Тому, що порядні…
Шоссейный велоспорт-могила!
Мільярдеру 47 років, тому він призовного віку.
Керівник компанії «Транс-Соджус» підтвердив, що Поліщук працевлаштувався в його компанію водієм вантажівки.
Це було влаштовано. Був випробувальний термін, але він не впорався з роботою, тому його звільнили.