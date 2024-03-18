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Нарушитель пытался добраться из Николаева до Румынии на велосипеде: преодолел 750 км и был задержан в 350 м от пограничья, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Пограничники задержали нарушителя, который велосипедом пытался пересечь границу с Румынией.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на "велоспортсмена" составлен админпротокол.

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Автор: 

Госпогранслужба (6580) граница (5304) велосипедисты (139)


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Топ комментарии
+17
Та взалі велосипедисти - зло для держави. Авто не купують, на бензин гроші не витрачають. Здоров'я у них краще, до аптек не ходять. Живуть довше і пенсію їм довше платити треба. 😏
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18.03.2024 14:17 Ответить
+11
За что админпротокол?
За то что от Николаева доехал до границы с Румынией, где зафиксирован факт нарушения?
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18.03.2024 14:14 Ответить
+10
Ти це з окопу пишеш? Чи тварина ховаєшся від ТЦК? Може нехай патруль ТЦК та СП прострелить тобі ноги - щоб менше бігав від них?
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18.03.2024 14:24 Ответить
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За что админпротокол?
За то что от Николаева доехал до границы с Румынией, где зафиксирован факт нарушения?
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18.03.2024 14:14 Ответить
350 метрів від, кордону!!?!??; тварина ледь не втекла, хоча прикордонникам можна було почекати ще метрів 250, і на 100 метроівці, прострелити тварині ногу - щоб менше бігав та їздив 😂😂😂
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18.03.2024 14:18 Ответить
'тварина ледь не втекла'... За Фрейдом.
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18.03.2024 14:22 Ответить
ні, цей готувався до інтервенції Франції в Одесу
розминався перед "Тур де Франс"
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18.03.2024 14:25 Ответить
Ти це з окопу пишеш? Чи тварина ховаєшся від ТЦК? Може нехай патруль ТЦК та СП прострелить тобі ноги - щоб менше бігав від них?
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18.03.2024 14:24 Ответить
Пройди повторно психіатра. І не забувай. Йдеш по чужі голови, то й свою неси.
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18.03.2024 14:31 Ответить
О, ще один малорос, що ******** називати українців, якими б вони не були - "тваринами". Вали в Рашку, там таких твоїх братів по розуму повно.
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18.03.2024 14:35 Ответить
Піди вмаж бояри лишньохромосоме, в окопах телефонами не користуються!!!!! І ще одне я ніколи не бачив тцк шника зі зброєю коли вони роздають повістки, може в рашці так ходять, але у нас не бачив, тцкашники працюють з цивільними, тому носіння зброї в даному випадку не передбачено!
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18.03.2024 15:03 Ответить
То може ти сліпуватий?
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18.03.2024 15:40 Ответить
Ще один малорос. Справжній перепис почався. Теж підтримуєш думку що "українці тварини і їх потрібно стріляти по ногам"? От я вам фанатам русського кривавого режиму і пропоную, або валити в рашу, або нехай вам ТЦКшники по ногам стріляють. Щоб усе було так, як ви бажаєте іншим.
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18.03.2024 15:57 Ответить
Ну навідміну від вас лишньохромосомих потомственних біосміттьєвих піда.расосіян вони коч мають право на життя!А ухилянти то не люди, а побічні ефекти комуністичного режиму, що достатньо довго окуповував Україну, в наслідок спарювання лишньохромомомого біосміття, народилось таке собі покоління ссикунців, і навіть у Нас таких можна зустріти, радує що їх таких менше одного відсотка, в основному нащадки партійних діячів!
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18.03.2024 16:58 Ответить
Прочитав, ніби рашиста Солойова послухав. Якщо так бажаєш жити в КНДР, то вали туди сам, а не перетворюй Україну на неї. А люди зараз гинуть на фронті за вільну Україну. В тому числі, вільну від таких рашистів, як ти.
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18.03.2024 17:20 Ответить
як що патруь тцу всі реальні УБД та інваліди, то хай пакують.
прострілити???
це виписати йому інвалідність і він всеодно не піде воювати.
якщо патруль тцк не є УБД, то хай стріляють в лою
б один одному
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19.03.2024 08:25 Ответить
Ты просто больной, в 30 годах такие как-ты заморили голодом и перестреляли процентов 30 своих земляков.
А в оправдание себя повторяли речевки политруков.
Суды тройки и лозунги о врагах народа или врагах Рейха и есть результаты превращение человека в животное .
Красные кхмеры или хунвейбины и есть твои братья...
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18.03.2024 15:05 Ответить
Іди накуй гівна малорасєйське. Комісари та інші "червоні кємери" геноцидили українців в 30-і саме тому шо такі обісцяні хатаскрайники поховались від тодішніх "тцкшників" укр в 20-х.
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18.03.2024 18:40 Ответить
легенький ти зовсім... мабуть тому що порожній...
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18.03.2024 16:54 Ответить
Та взалі велосипедисти - зло для держави. Авто не купують, на бензин гроші не витрачають. Здоров'я у них краще, до аптек не ходять. Живуть довше і пенсію їм довше платити треба. 😏
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18.03.2024 14:17 Ответить
А ще лісапетчики їздять зимою на літній гуміВ темну пору в чорній одежі без "світлячків" і пʼяні падають під колеса.
Дійсно зло для держави🤔
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18.03.2024 15:45 Ответить
Людина за покликом душі вирушила у міжнародний велотур, бо любить спорт та подорожі, але ж ні - у незламній країні вільних людей всі подорожі можливі лише у ТЦК.
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18.03.2024 14:18 Ответить
"Тур де Франс" ?

чому ж він не рушив на схід, до Магадану ?
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18.03.2024 14:27 Ответить
Він же велосипедист, а не божевільний. Жодна людина при своєму розумі не вирушить в бік Магадану.
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18.03.2024 14:37 Ответить
Блін, а я колись чотири місяці на веліку по росії катав)) Але тоді при владі був Єльцин, і на Кубані в селах ще по-українськи говорили.
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18.03.2024 19:48 Ответить
Трубіцина з пиблудами95 надивився, а листа від Буданова, не закупив…
А прикордонники пильні, як тільки листа від ГУР немає, все по Закону…
Тому, що порядні…
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18.03.2024 14:27 Ответить
Tour de Freedom, заключний етап.
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18.03.2024 14:46 Ответить
"Справжний чоловик".
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18.03.2024 14:49 Ответить
Видихся на фінішній прямій.
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18.03.2024 15:03 Ответить
..швидше за все цей крєндєль, ну максимум, останні кілька кілометрів перед кордоном проїхав на вєліку, решта 700км - у комфортабельному авто чи залізничному транспорті з веліком у багажі, чи взагалі десь тут, біля кордону, його і придбав
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18.03.2024 15:24 Ответить
На Олимпиаду ехал....🚲
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18.03.2024 16:30 Ответить
Триатлон - сила!
Шоссейный велоспорт-могила!
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18.03.2024 16:53 Ответить
Ну хоть здоровье немножко улучшил. Возможно теперь медкомиссию сможет пройти
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18.03.2024 17:08 Ответить
***** ТАК ЦЕ Ж слуга народа на веліке, як там його! АА галобародька!Всі ми ***********! ВІВАТ ! ПАЛУНДРА!
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18.03.2024 17:43 Ответить
Мільярдер Віктор Поліщук, власник "Ельдорадо", під час повномасштабної війни виїжджав за кордон як волонтер та водій вантажівки, хоча жодного вантажу не привіз із собою.

Мільярдеру 47 років, тому він призовного віку.

Керівник компанії «Транс-Соджус» підтвердив, що Поліщук працевлаштувався в його компанію водієм вантажівки.

Це було влаштовано. Був випробувальний термін, але він не впорався з роботою, тому його звільнили.
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18.03.2024 19:00 Ответить
А вам не здаєтся що це гіноцід проти власного народу
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18.03.2024 21:02 Ответить
Щось я тут не бачу ніякого правопорушення, 350 м до прикордоння, їхав на велосипеді? Вони за ним слідкували продовж всього маршруту 750 км!!! вони імбіцили.
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18.03.2024 22:57 Ответить
Ви мабуть пропустили новину про свіже рішення Кабінету міністрів, згідно якого без спеціальної перепустки заборонено наближатися до державного кордону на відстань 5 км. Там є виключення для тих хто пересувається на автотранспорті по спеціально визначених трасах, для спецтранспорту та інше. Цей велосипедист мабуть тієї спецперепустки при собі не мав..
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18.03.2024 23:13 Ответить
Мабудь пропустив, але хто знає скільки кілометрів чи метрів до кордону?
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19.03.2024 16:35 Ответить
 
 