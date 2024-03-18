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Новости Видео Война
11 231 15

Оператор украинского дрона тщетно ищет остатки тела оккупанта после прямого попадания боеприпаса. ВИДЕО

Оператор украинского дрона из 3-й ОШБр прямым попаданием боеприпаса ликвидировал оккупанта, который шел по улице разбомбленного села.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен фрагмент боевой работы украинского воина, опубликована в соцсетях. На записи видно, что после взрыва оператор дрона пытается визуально подтвердить ликвидацию оккупанта, но не находит его тела или остатков.

"Уличная магия с исчезновением оккупанта от воинов-аэробомберов 2-го механизированного батальона Третьей штурмовой бригады Lumiere group в Донецкой области", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите также: Оккупант исчез после прямого попадания мины калибра 82 миллиметра. ВИДЕО

Смотрите также: Тело оккупанта с куском белой ткани взлетает высоко вверх при взрыве. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19674) уничтожение (7249) Донецкая область (9991) дроны (4107) 3-я Отдельная штурмовая бригада (443)


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Топ комментарии
+9
Під гілками він, навіть пар від свіжини ще іде.
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18.03.2024 15:21 Ответить
+8
І я бачу - справа від дороги лежить Мабуть втомився та відпочить приліг
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18.03.2024 15:47 Ответить
+5
Неначе Коперфілд попрацював. До речі, його родичи з Одеси
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18.03.2024 15:22 Ответить
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Під гілками він, навіть пар від свіжини ще іде.
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18.03.2024 15:21 Ответить
І я бачу - справа від дороги лежить Мабуть втомився та відпочить приліг
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18.03.2024 15:47 Ответить
То є так, дух хотів перевести а вийшло що віддав зовсім того духа.
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18.03.2024 18:23 Ответить
Самоликвидировался
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18.03.2024 15:21 Ответить
Неначе Коперфілд попрацював. До речі, його родичи з Одеси
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18.03.2024 15:22 Ответить
Та то скоріше був копрофіл...
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18.03.2024 15:29 Ответить
Рученьки, ніженьки спати пора.....
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18.03.2024 15:29 Ответить
Всё просто: как обещало кацапское муйло - сразу в скрепный "рай"...
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18.03.2024 15:34 Ответить
Телепортація орка на сруськай мір,наочна!
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18.03.2024 15:59 Ответить
З димком прямісінько до кобзона в перший ряд) Дайте два.
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18.03.2024 16:07 Ответить
Ушел через портал....
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18.03.2024 16:25 Ответить
Паходу дезертировал, ****** !!!
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18.03.2024 17:55 Ответить
И это радует!!!
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18.03.2024 17:56 Ответить
Тут где-то имперец завалялся ...
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18.03.2024 18:01 Ответить
Випарувався ...таке буває ...
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19.03.2024 02:33 Ответить
 
 