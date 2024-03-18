Оператор украинского дрона тщетно ищет остатки тела оккупанта после прямого попадания боеприпаса. ВИДЕО
Оператор украинского дрона из 3-й ОШБр прямым попаданием боеприпаса ликвидировал оккупанта, который шел по улице разбомбленного села.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен фрагмент боевой работы украинского воина, опубликована в соцсетях. На записи видно, что после взрыва оператор дрона пытается визуально подтвердить ликвидацию оккупанта, но не находит его тела или остатков.
"Уличная магия с исчезновением оккупанта от воинов-аэробомберов 2-го механизированного батальона Третьей штурмовой бригады Lumiere group в Донецкой области", - отмечается в комментарии к видео.
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