Зеленский ожидает, что Европейский фонд мира станет составной частью общего соглашения между Украиной и ЕС. ВИДЕО

Президент прокомментировал создание нового Фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента Украины.

"Хочу сегодня поблагодарить руководство Евросоюза и всех государств-членов за создание нового Фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира. Объем - 5 миллиардов евро, которые пойдут в поддержку наших оборонных действий в этом году. Ожидаем также, что этот Фонд станет составной частью общего соглашения о безопасности между Украиной и Евросоюзом.

Благодарю всех наших людей, которые сражаются и работают ради Украины и украинцев, которые поддерживают каждый наш город, каждую громаду. И особенно те, которым сейчас сложнее всего: Донетчина, Луганщина, Харьковщина, Сумщина, Черниговщина, Днепровщина, Запорожье, Николаевщина, Херсонщина, наша Одесса. Мы делаем все возможное, чтобы придать Украине и каждому нашему региону больше защиты, больше сил. Спасибо всем в мире, кто с Украиной!" - подчеркнул Зеленский.

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