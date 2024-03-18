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Зеленский ожидает, что Европейский фонд мира станет составной частью общего соглашения между Украиной и ЕС. ВИДЕО

Президент прокомментировал создание нового Фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента Украины.

"Хочу сегодня поблагодарить руководство Евросоюза и всех государств-членов за создание нового Фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира. Объем - 5 миллиардов евро, которые пойдут в поддержку наших оборонных действий в этом году. Ожидаем также, что этот Фонд станет составной частью общего соглашения о безопасности между Украиной и Евросоюзом.

Благодарю всех наших людей, которые сражаются и работают ради Украины и украинцев, которые поддерживают каждый наш город, каждую громаду. И особенно те, которым сейчас сложнее всего: Донетчина, Луганщина, Харьковщина, Сумщина, Черниговщина, Днепровщина, Запорожье, Николаевщина, Херсонщина, наша Одесса. Мы делаем все возможное, чтобы придать Украине и каждому нашему региону больше защиты, больше сил. Спасибо всем в мире, кто с Украиной!" - подчеркнул Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20867) обращение (772)


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Топ комментарии
+13
А українці очікують коли ти підеш геть!
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18.03.2024 20:22 Ответить
+7
Ну, то дякуй. Кому треба знати, що упорилий ішак дякує. В чому новина і заслуга в цьому ішака? Чмо імітує, що воно щось робить.
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18.03.2024 20:25 Ответить
+5
Чомусь прочитала Зеленський очкує..

Мабуть щось з зором на старість сталося.
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18.03.2024 20:18 Ответить
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Чомусь прочитала Зеленський очкує..

Мабуть щось з зором на старість сталося.
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18.03.2024 20:18 Ответить
Вова, ти іноді такий наївний, наче мала і дурна чукотська дитина..
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18.03.2024 20:19 Ответить
Він такий і є. Ви думаю що праві.
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18.03.2024 20:21 Ответить
А українці очікують коли ти підеш геть!
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18.03.2024 20:22 Ответить
Ну, то дякуй. Кому треба знати, що упорилий ішак дякує. В чому новина і заслуга в цьому ішака? Чмо імітує, що воно щось робить.
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18.03.2024 20:25 Ответить
Трясця, цей жид вже з безпековою угодою скоро в парашу полізе. Як лукашенко з мапою вторгнення ЗСУ у мінськ. Ну, зупинись вже нарешті ! Перепочинь, й людям в очі не лізь ! Бо заплюють у травні.
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18.03.2024 20:27 Ответить
ФОНД допомоги стане складової угоди з МАРОДЕРНЕЮ ? Маємо надію й контроль буде від ЄС? Ну не Тимошенко туди ж переведуть...Й не наступну якусь сусідку наглядачу за віллами Вови- тим більше коли він запрацює, то МАРОДЕРНЯ ІМЕНІ ЄРМАКА стане вже ДВІЧІ НЕКОНСТІТУЦІЙНОЮ
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18.03.2024 20:28 Ответить
Це навіть й не двічісудимою, бо відповідати за все найвеличнішому . Ну так, як наприклад Тимошенко при Умєрові РАДНИК тіпа ЛЮСІ , красти буде як крав в ОПУ, а хто крайнім стане, життя покаже.
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18.03.2024 20:30 Ответить
І по вовиній "хвормулі миру" все порішають.
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18.03.2024 20:28 Ответить
У штатних писак "найвеличнішого" творча криза або стимулятори вчасно не підігнали - тому сьогодні обмежились перевіреним: "хочу всім подякувати".
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18.03.2024 20:34 Ответить
Що воно крім дози може очікувати кволе?
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18.03.2024 20:36 Ответить
клоун играет роль президента уже 5 лет,а президент фактически-ермак
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18.03.2024 20:42 Ответить
Хто про що, а ЦЕЙ - про гроші... Щоб вам, падлам, їх вистачило на лікування після того, як дєрьмаківську шоблу турнуть з влади... А! Ще "скумбрії по 8" вам у передачках!
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18.03.2024 20:50 Ответить
Шоб тобі повилазило, сволота геголена.
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18.03.2024 21:04 Ответить
Цей крім "Очікую" ніхрена не робить.
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18.03.2024 21:18 Ответить
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18.03.2024 21:19 Ответить
Ещё не нажрался?
А как ты спишь после сотен тысяч погибших из-за тебя, падло???
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18.03.2024 21:25 Ответить
всі, хто щось вартий для нашого суспільства, або звільнені, або під слідством, або чекають на свою чергу. Проте зелені куми, свати, другаї невтомно грабують країну
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18.03.2024 21:36 Ответить
Don't you want much, do you ?
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19.03.2024 07:19 Ответить
 
 