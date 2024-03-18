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Люди из окружения экс-главы Киевского метрополитена Брагинского выигрывали тендеры на сотни миллионов гривен, – BIHUS. Info. ВИДЕО

Проект BIHUS. Info опубликовал второе расследование по деятельности экс-главы КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского, в котором рассказали о том, что близкие чиновнику люди выигрывали государственные тендеры на сотни миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BIHUS. Info.

В частности, в расследовании говорится, что контракт, заключенный 23 декабря 2022 года между КП "Киевский метрополитен" и ООО "КБ "Теплоэнергоавтоматика" на капитальный ремонт тоннелей Святошинско-Броварской линии, загрифовали "для служебного пользования". По запросу с просьбой уточнить, почему контракт имеет гриф и почему подрядчиком выбрана именно эта компания, в метрополитене ответили, что "информация всеобщему разглашению не подлежит".

Общая стоимость сделки, согласно отчетности самого метрополитена – 1,58 млрд грн, из которых подрядчику уже уплачено около миллиарда. И журналистам удалось выяснить, что контракт может содержать существенно завышенные цены на материалы и оборудование.

Основным владельцем ООО "КБ "Теплоэнергоавтоматика" с лета 2020 года записана Татьяна Белецкая. В то же время она является балериной, народной артисткой Украины, преподавателем в Национальной опере Украины и заведующим отделением классической хореографии в Киевской муниципальной академии танца.

По информации расследователей, Белецкая, вероятнее всего, является тещей давнего коллеги и бизнес-партнера Брагинского - Кирилла Кривца. В середине нулевых мужчин одновременно работали в структурах Нафтогаза, позже, в 2007-2012 годах, вместе занимались бизнесом. После того, как Брагинский в 2014 году возглавил КП "Киевский метрополитен", Кривец стал владельцем сразу нескольких компаний-подрядчиков, которые поставляли товары и выполняли работы для метро.

Отмечается, что сначала Кривец зашел в ООО "99 продакшн", которое сразу же начало поставлять метрополитену форменную одежду. Интересно, что некоторое время фирму возглавляла в качестве директора двоюродная сестра Брагинского, поэтому получается, что сестра заключала соглашения с коммунальным предприятием, которое возглавлял ее же брат. Также "99 продакшн" конкурировало на ряде тендеров с ФЛП Светланой Ильиной, которая является бухгалтером семейного бизнеса Брагинских.

На второе расследование о деятельности Брагинского и его близких отреагировал мэр Киева Виталий Кличко.
Он призвал журналистов Bihus info передать информацию о фактах, обнародованных в расследовании в отношении Виктора Брагинского, правоохранительным и антикоррупционным органам.

Напомним, после публикации первого расследования начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский написал заявление на увольнение.

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Автор: 

Метрополитен (1016) расследование (3049) Бигус (193)


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Топ комментарии
+10
Яка "несподіванка"... Ніколи б не подумав, що таке може статися.
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18.03.2024 23:28 Ответить
+10
А ти чия шлюха?
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18.03.2024 23:52 Ответить
+10
Бiгус бiльше робить чим всi "набу" разом взятi!!!
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19.03.2024 00:26 Ответить
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Біхус, здалеку заходиш. Давай вже зразу "компромат" на Клічка, завдання ж вже оплачено?
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18.03.2024 23:26 Ответить
Что сливают бачку, то он и публикует.
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18.03.2024 23:47 Ответить
А ви думаєте Віталька ні прі чем, да ладно...
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19.03.2024 01:48 Ответить
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18.03.2024 23:27 Ответить
Яка "несподіванка"... Ніколи б не подумав, що таке може статися.
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18.03.2024 23:28 Ответить
"Інтєрєсна дєвкі пляшут-2"
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18.03.2024 23:39 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/23/7443385/ Зеленский о коррупции в Украине: ''Все чисто''
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18.03.2024 23:47 Ответить
Яка гарна казочка на ніч. Сценарист хто? Кравець чи Скумбрія по 8?
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18.03.2024 23:48 Ответить
Бигус шлюха Ермака. Собственно мразь не имеет никакого отношения к журналистике, что стало понятно уже в 19 году, когда он работал на ФСБ.
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18.03.2024 23:48 Ответить
А ти чия шлюха?
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18.03.2024 23:52 Ответить
Я не занимаюсь заказным черным пиаром, чтобы обслуживать чужие политические интересы.
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19.03.2024 00:09 Ответить
Хе-хе-хе))) you just did, stupid.
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19.03.2024 02:16 Ответить
А ты друг Брагинского?
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19.03.2024 23:57 Ответить
Я даже не знаю кто такой. Но это наезд на киевскую власть. Разборки которые устраивает Ермак, а "журналисты" ему помогают. Для меня Брагинский может быть каким угодно, но он лучше Ермака. Вот не будет Ермака, тогда поговорим о Брагинском.
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20.03.2024 01:02 Ответить
Всі євреї.
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18.03.2024 23:51 Ответить
Зеленский заявил что в Украине нет корупции
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19.03.2024 00:03 Ответить
Коррупция есть. Но только среди тех кто не подчиняется Зеленскому. Так что надо убрать Кличка и коррупция мигом в Киеве исчезнет и всякие Бигусы не будут о ней писать.
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19.03.2024 00:10 Ответить
😂, *****! Якщо Бігус «курва Єрмака», то як він «нє падчіняєтся Зєлєнскаму»? Ти з дурдома постиш?
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19.03.2024 02:18 Ответить
да все тендеры для своих, удивили
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19.03.2024 00:16 Ответить
Бiгус бiльше робить чим всi "набу" разом взятi!!!
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19.03.2024 00:26 Ответить
Він вже наробив нам... Вся країна розплачується.
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19.03.2024 06:01 Ответить
Котику, чиє сало їси?
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19.03.2024 07:16 Ответить
Своє! А вам бачу повилазило....
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19.03.2024 07:42 Ответить
Якби вішали навпроти Київ Ради на ліхтарних стовпах, цю гнидоту від Метро, і тендери були б прозорими!! Вони на парад чекали прутіна…
Там десятки осіб задіяні, у цій СХЕМІ розкрадання грошей з бюджету і не за місяць!!!
Привладні від приблуд95, вчергове тільки очима лупають, бо вони теж в долі!! Зараз нардепи з ВРУ заєлозять телефонами, а вони на прослуховуванні!!

Добре, що Західні Партнери, знають ще більше!! Далі, ще буде!!
Слава Україні!
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19.03.2024 00:38 Ответить
Брагинский - сволочь,конечно
Но не президентская сволочь
А слабо написать про то,что творят
ЛЮДИ ПРЕЗИДЕНТА?
Или не слабо было только ПОРОШЕНКО МОЧИТЬ?
Именно материал Бигуса про Гладковского
Которого Бигус намеренно назвал СВИНАРЧУКОМ
Привел в кресло президента- зеленского
Кому это было выгодно?
Путину
Вот и весь ваш Бигус
Именно так работает агентура
Два правдивых расследования
А потом грязная ЛОЖЬ
Которую после ПРАВДЫ тоже принимают за правду
Ну сколько вы еще будете хавать
Эту российскую агентуру
Во власти
В журналистике
Меня от этой тупости тошнит
Тупые, вы видели фильм 20 ДНЕЙ В МАРИУПОЛЕ?!!!!
Посмотрите, тупые
Что вы с Украиной сделали своим безмозглым, тупые выбором в 2019!
Твою мать....
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19.03.2024 00:46 Ответить
Тобто, для вас є погана "сволочь", президентська, і хороша, непрезидентська? Чим ви відрізняєтесь від цих обох, якщо таке кажете? Кацапочка, любителька "руесестського міра"?
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19.03.2024 07:21 Ответить
О, нарас видно ож голосував по вказівці "меня устроит любой кроме Порошенко". І після цього ти не сволочь? Московитська *****.
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19.03.2024 08:32 Ответить
Бігус це конченоє говно. яке привело війну в Україну.
Бігус це та сама дрянь, яка знищувала Порошенка і перла до влади Зеленського.
Бажаю здохнути бігусу, як конченогу говну.
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19.03.2024 01:40 Ответить
Тут ще питання, хто ініціював ці тендери та приймав рішення про переможця?
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19.03.2024 01:46 Ответить
Коротко, а где сейчас президент Киевгорстроя Игорь Кушнир который побрил и обанкротил холдинг со своей женой? Инвестора на улице - а Кушнир в Ницце в поместье за 20 млн евро, без единого уголовного дела, Кличко тоже не в курсе был с 2012 года о схемах в Киевгорстрое, он просто в доле был, а инвестора - да по..уй на них, сейчас сделают аудит как и с умноженым на ноль Киевгорстроем - и скажут все хорошо
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19.03.2024 02:44 Ответить
Ой ***,как неожиданно,тендеры выигрывают свои и цены завышены,да нет ни одного тендера в природе,где выигрывают те,кто не дает откат и не завышает цену,таких не бывает.
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19.03.2024 07:11 Ответить
Кому война а кому жрать жрать и жрать.
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19.03.2024 09:05 Ответить
так работает ЛЮБОЕ ГОСПРЕДПРИЯТИЕ, по бухгалтерии полные убытки, а у директора и его бывшей жены домик на Южном Берегу Франции и пару ягуаров , на маму в селе записаны. Это суть Украинского государства. Все госпредприятия должны быть проданы НОРМАЛЬНЫМ ЧАСТНЫМ СОБСТВЕННИКАМ. На покупку метро будет очередь стоять из Европейских инвесторов, и оно будет приносить прибыль в виде податков в бюджет, а не кормить очередного брагинского, ********* и **********.
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19.03.2024 12:32 Ответить
Трошки не так. Шановні кияни ! Нагадую Вам , що Київський метрополітен це Ваша і більше нічия власність. І гроші , що витрачаються на утримання існуючих і будівництво нових ліній - це Ваші гроші. Нагадую , що це Ви обираєте собі депутатів і міського голову. Обираєте якраз зокрема і для КОНТРОЛЮ за раціональним витрачанням Ваших грошей. Тож залишилося зовсім проста справа . Треба ніжно так сплести долоні рук навколо шиї Вами обраного депутата і поступово стискаючи їх , тихо і без матів спитати : "Де мої гроші ?"
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19.03.2024 14:04 Ответить
 
 