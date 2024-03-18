Люди из окружения экс-главы Киевского метрополитена Брагинского выигрывали тендеры на сотни миллионов гривен, – BIHUS. Info. ВИДЕО
Проект BIHUS. Info опубликовал второе расследование по деятельности экс-главы КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского, в котором рассказали о том, что близкие чиновнику люди выигрывали государственные тендеры на сотни миллионов гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BIHUS. Info.
В частности, в расследовании говорится, что контракт, заключенный 23 декабря 2022 года между КП "Киевский метрополитен" и ООО "КБ "Теплоэнергоавтоматика" на капитальный ремонт тоннелей Святошинско-Броварской линии, загрифовали "для служебного пользования". По запросу с просьбой уточнить, почему контракт имеет гриф и почему подрядчиком выбрана именно эта компания, в метрополитене ответили, что "информация всеобщему разглашению не подлежит".
Общая стоимость сделки, согласно отчетности самого метрополитена – 1,58 млрд грн, из которых подрядчику уже уплачено около миллиарда. И журналистам удалось выяснить, что контракт может содержать существенно завышенные цены на материалы и оборудование.
Основным владельцем ООО "КБ "Теплоэнергоавтоматика" с лета 2020 года записана Татьяна Белецкая. В то же время она является балериной, народной артисткой Украины, преподавателем в Национальной опере Украины и заведующим отделением классической хореографии в Киевской муниципальной академии танца.
По информации расследователей, Белецкая, вероятнее всего, является тещей давнего коллеги и бизнес-партнера Брагинского - Кирилла Кривца. В середине нулевых мужчин одновременно работали в структурах Нафтогаза, позже, в 2007-2012 годах, вместе занимались бизнесом. После того, как Брагинский в 2014 году возглавил КП "Киевский метрополитен", Кривец стал владельцем сразу нескольких компаний-подрядчиков, которые поставляли товары и выполняли работы для метро.
Отмечается, что сначала Кривец зашел в ООО "99 продакшн", которое сразу же начало поставлять метрополитену форменную одежду. Интересно, что некоторое время фирму возглавляла в качестве директора двоюродная сестра Брагинского, поэтому получается, что сестра заключала соглашения с коммунальным предприятием, которое возглавлял ее же брат. Также "99 продакшн" конкурировало на ряде тендеров с ФЛП Светланой Ильиной, которая является бухгалтером семейного бизнеса Брагинских.
На второе расследование о деятельности Брагинского и его близких отреагировал мэр Киева Виталий Кличко.
Он призвал журналистов Bihus info передать информацию о фактах, обнародованных в расследовании в отношении Виктора Брагинского, правоохранительным и антикоррупционным органам.
Напомним, после публикации первого расследования начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский написал заявление на увольнение.
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Там десятки осіб задіяні, у цій СХЕМІ розкрадання грошей з бюджету і не за місяць!!!
Привладні від приблуд95, вчергове тільки очима лупають, бо вони теж в долі!! Зараз нардепи з ВРУ заєлозять телефонами, а вони на прослуховуванні!!
Добре, що Західні Партнери, знають ще більше!! Далі, ще буде!!
Слава Україні!
Но не президентская сволочь
А слабо написать про то,что творят
ЛЮДИ ПРЕЗИДЕНТА?
Или не слабо было только ПОРОШЕНКО МОЧИТЬ?
Именно материал Бигуса про Гладковского
Которого Бигус намеренно назвал СВИНАРЧУКОМ
Привел в кресло президента- зеленского
Кому это было выгодно?
Путину
Вот и весь ваш Бигус
Именно так работает агентура
Два правдивых расследования
А потом грязная ЛОЖЬ
Которую после ПРАВДЫ тоже принимают за правду
Ну сколько вы еще будете хавать
Эту российскую агентуру
Во власти
В журналистике
Меня от этой тупости тошнит
Тупые, вы видели фильм 20 ДНЕЙ В МАРИУПОЛЕ?!!!!
Посмотрите, тупые
Что вы с Украиной сделали своим безмозглым, тупые выбором в 2019!
Твою мать....
Бігус це та сама дрянь, яка знищувала Порошенка і перла до влади Зеленського.
Бажаю здохнути бігусу, як конченогу говну.